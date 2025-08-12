Shape Of A Banana Always Crooked: केळी खाणं आरोग्याच्या दृष्टीने खूप फायदेशीर आहे. म्हणूनच बरेच लोक केळी आवडीनं खातात. केळी शरीराला त्वरित ऊर्जा प्रदान करतात. त्यात अनेक पोषक घटक असतात. म्हणूनच त्याला सुपरफूड देखील म्हटलं जातं. बरेच लोक सकाळी नाश्त्यात केळी खातात. काही लोक संध्याकाळी उर्जेसाठी केळी खातात. स्नायूंच्या निर्मितीपासून ते शरीराचे इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखण्यापर्यंत, केळी आरोग्यासाठी वरदानपेक्षा कमी नाहीत. मात्र, केळीचा आकार नेहमी वाकडा का असतो? तुमच्या मनातही हा प्रश्न कधीतरी आला असेलच. आता आपण त्यामागील विज्ञान जाणून घेऊया.
Why are bananas curved?— Massimo (@Rainmaker1973) January 26, 2024
Bananas go through a unique process known as negative geotropism. Instead of continuing to grow towards the ground, they start to turn towards the sun. The fruit grows against gravity, giving the banana its familiar curved shape.
Geotropism refers to the… pic.twitter.com/SIaymx352p
नेचर कम्युनिकेशन्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखानुसार, केळीचा आकार वाकडा असण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे फोटोट्रोपिज्म. याचा अर्थ असा की, झाडे प्रकाशाकडे वाकतात. सुरुवातीली केळी जमिनीच्या दिशेने वाढू लागतात आणि त्यांचा आकार देखील सरळ असतो. परंतु जेव्हा केळीच्या झाडावर केळी येऊ लागतात. तेव्हा कळ्या खाली वाकतात. हे घडते कारण गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाखाली केळीचे फळ खालच्या दिशेने विकसित होतो. फळे वाढताच ती सूर्यप्रकाशाकडे वळू लागतात, ज्यामुळे केळीचा आकार वाकडा होतो. ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.
बहुतेक वनस्पतींची मुळे गुरुत्वाकर्षणाच्या दिशेने म्हणजेच खालच्या दिशेने वाढतात, तर देठ वरच्या दिशेने वाढतो. मात्र, केळीच्या फळाच्या बाबतीत ते थोडे वेगळे असते. केळीचे फळ प्रथम गुरुत्वाकर्षणाच्या दिशेने खाली वाढते, परंतु नंतर हळूहळू सूर्यप्रकाशाच्या शोधात वरच्या दिशेने वळते. या प्रक्रियेला नकारात्मक जिओट्रोपिझम म्हणतात.
केळीचा वाकडा आकार त्याच्या चवीवर परिणाम करतो का?
या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितच नाही असे आहे. केळीच्या आकार आणि त्याच्या चवीशी काहीही संबंध नाही. त्याची चव प्रामुख्याने विविधता, माती, हवामान आणि पिकण्याच्या टप्प्यावर अवलंबून असते. केळीच्या आकारावर त्याची चव अवलंबून नाही. केळी पिकल्यावर गोड लागतात. याशिवाय, त्या अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात.
केळीचे आरोग्यदायी फायदे: केळी हे नैसर्गिक साखर आणि फायबरचे समृद्ध स्रोत आहे. केळी खाल्ल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा प्रदान होते. तसंच केळी खाल्ल्याने थकवा आणि अशक्तपणा कमी होतो. म्हणूनच, तज्ञ म्हणतात की नाश्त्यात किंवा व्यायामानंतर केळी खाणे चांगले आहे. केळीमध्ये असलेले फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते. तसंच बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते. केळीमध्ये पोटॅशियम भरपूर असते. ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी खूप चांगलं मानलं जाते. तसंच केलीमधील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित करते. परिणामी हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. केळीमध्ये ट्रिप्टोफॅन अमीनो अॅसिड असते, जे शरीरात सेरोटोनिन हार्मोनचे उत्पादन वाढवते. यामुळे तणाव कमी करण्यास मदत होते.