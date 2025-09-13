ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! सकाळी उपाशी पोटी चहा पिणे टाळा, कारण..
सकाळी उठल्याबरोबर चहा पिणे हा अनेक लोकांचा सवयीचा भाग आहे, मात्र, त्यामुळे कोणत्या आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात ते जाणून घेऊया...
Published : September 13, 2025 at 8:05 PM IST
DISADVANTAGES OF DRINKING TEA: सकाळी उठल्याबरोबर उपाशी पोटी चहा पिण्याची सवय अनेकांना असते. त्यानंतरच ते इतर कोणतेही काम करतात. पंरतु प्रश्न असा पडतो की उपाशी पोटी चहा प्यायल्यानं आरोग्यावर काही वाईट परिणाम होतो का? तर उत्तर हो आहे! सकाळी रिकाम्या पोटी चहा प्यायल्यानं पचनसंस्था कमकुवत होते, आम्लता वाढते आणि शरीरातील पोषक तत्वांचे शोषण प्रभावित होते. या सवयीमुळे इतर कोणत्या आरोग्य समस्या उद्भवतात हे बातम्यांमध्ये सविस्तरपणे जाणून घ्या.
- पचनसंस्थेवर वाईट परिणाम: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, रिकाम्या पोटी चहा घेतल्यानं सुरुवातीला अॅ सिडिटी आणि गॅस्ट्रिक सारख्या समस्या उद्भवतात. चहामध्ये असलेले कॅफिन पोटातील अॅासिड वाढवते, ज्यामुळे पचनाच्या समस्या निर्माण होतात. रिकाम्या पोटी चहा प्यायल्यास भूक कमी लागते, ज्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषण तत्वे मिळत नाही आणि पोषक तत्वांची कमतरता होऊ शकते.
- पोषक तत्वांचे कमी शोषण: चहामध्ये असलेले कॅफिन आरोग्यासाठी चांगलं नसतं. यामुळेच जे लोक बराच काळ रिकाम्या पोटी चहा पितात त्यांना लोह आणि अशक्तपणाची समस्या उद्भवते. जास्त चहा घेतल्याने शरीरातील तणाव संप्रेरकामध्ये वाढ होऊ शकते. ज्यामुळे मूड स्विंग, चिडचिडेपणा आणि निद्रानाश यासारख्या समस्या उद्भवतात.
- डिहायड्रेशनचा धोका: चहामध्ये आढळणाऱ्या कॅफिनचा मूत्रवर्धक प्रभाव असतो. ते शरीरातील पाणी बाहेर काढते. रिकाम्या पोटी चहा पिल्याने डिहायड्रेशन होऊ शकते, ज्यामुळे त्वचेच्या समस्या, थकवा आणि अशक्तपणा येऊ शकतो.
- दात आणि हाडांवर परिणाम: चहामध्ये असलेले आम्ल, विशेषतः साखरेसोबत मिसळल्यास, तोंडातील आम्लाचे प्रमाण वाढू शकते, ज्यामुळे दातांच्या मुलामा चढवणे खराब होऊ शकते. जास्त प्रमाणात आणि रिकाम्या पोटी चहा खराब होऊ शकतो आणि दीर्घकाळात हाडे कमकुवत होऊ शकतात.
- चहा पिण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती? सकाळी रिकाम्या पोटी चहा पिणे ही काही लोकांची सवय असू शकते. मात्र ती आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. चहा पिण्याची सर्वोत्तम वेळ म्हणजे नाश्त्यानंतर किंवा दिवसाच्या मध्यभागी. म्हणून, जर तुम्ही तुमचा दिवस चहाने सुरू करत असाल तर आताच ही सवय बदलणे चांगले. जर तुम्हाला सकाळी चहा प्यायचाच असेल तर हर्बल टी पिणे चांगले.
रिकाम्या पोटी चहा पिणे किती धोकादायक आहे? ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशनमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, रिकाम्या पोटी गरम चहा पचनसंस्थेच्या पेशींना नुकसान पोहोचवते. आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चहामध्ये कॅफिन आढळते, जे पोटात एक विशेष प्रकारचे आम्ल तयार करते, जे पचनक्रियेला मदत करते, परंतु सकाळी रिकाम्या पोटी जास्त प्रमाणात कॅफिन पोटात गेल्यास ते नुकसान करू शकते. हेल्थलाइनच्या मते, दररोज १० कपपेक्षा जास्त कप चहा पिणाऱ्या १० लोकांवर एक अभ्यास करण्यात आला. या १० लोकांमध्ये लोहाची पातळी कमी झाली, झोपेचा त्रास वाढला, डोकेदुखी सुरू झाली आणि रक्तदाब वाढला. याचा अर्थ असा नाही की लोकांनी सायंकाळचा किंवा सकाळचा चहा कायमचा सोडून द्यावा. या संशोधनाचा अर्थ असा आहे की, ज्याप्रमाणे दारू आणि सिगारेट नियंत्रित करण्याची गरज आहे, त्याचप्रमाणे चहा पिण्याच्या सवयीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे आणि सकाळी रिकाम्या पोटी चहा घेण्याऐवजी, काहीतरी खाल्ल्यानंतरच चहा पिणे चांगले.