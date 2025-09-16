ETV Bharat / health-and-lifestyle
या प्राण्याचं दूध विकलं जातं 5 ते 7 हजार रुपये प्रति लिटर! फायदे जाणून व्हाल थक्क
या प्राण्याच्या एका लिटर दुधाची किंमत 5,000- 7000 रुपये आहे. जाणून घ्या हा प्राणी कोणता आणि त्याचं दूध इतकं महाग का विकलं जातं.
Published : September 16, 2025 at 7:37 PM IST
Why donkey Milk is So Expensive: आपल्या सर्वांना माहित आहे की दुधाचे सेवन आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. दूध अनेक आरोग्य समस्या दूर करण्यासाठी आणि शरीराला शक्ती देण्यासाठी देखील ओळखलं जातं. सहसा आपण सर्वजण गाय किंवा म्हशीचे दूध पितो. त्याच वेळी, डेंग्यूसारख्या आजारांमध्ये देखील बकरीचे दूध पिण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, तुम्हाला माहिती आहे काय असा एक प्राणी आहे ज्याचे दूध हजारो रुपये लिटर विकलं जातं हो, तुम्ही ते बरोबर ऐकले आहे. आम्ही गाढविणीच्या दुधाबद्दल बोलत आहोत. गाढविणीचे दूध हे जगातील सर्वात महागडे दूध आहे. गाढवीणीच्या दुधाची किंमत प्रति लिटर ७००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. गाढविणीच्या दुधाला पांढरं सोनंही म्हटलं जातं.
अमेरिकेत ही किंमत: मर्यादित पुरवठा, आव्हानात्मक उत्पादन आणि विशेष पोषण यामुळे, गाढवीणीचे दूध जगातील सर्वात महागड्या दुधांपैकी एक आहे. फूड रिपब्लिकच्या मते, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) मध्ये ते विकणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक कंपनी 400 एमएल (14 औंसपेक्षा थोडे जास्त) गाढविणीच्या दुधाच्या पावडरसाठी $१69.99 आणि 20 लिटर (44 पौंडांपेक्षा थोडे जास्त) गाढविणीच्या दुधाच्या पावडरसाठी $7,999 आकारण्यात येतात. अमेरिकेत आयात केलेल्या गाढविणीच्या दुधाची विक्री करणारी दुसरी कंपनी 3.53 औंस पाश्चराइज्ड, फ्रीज-ड्राईड उत्पादनासाठी $59 आकारते.
या दुधापासून बनवलेले चीज सर्वात महागडं: दुधाव्यतिरिक्त, जगातील सर्वात महागड्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या यादीत गाढविणीच्या दुधापासून बनवलेले चीज देखील समाविष्ट आहे, जे जगातील सर्वात महागडे दुग्धजन्य पदार्थ मानले जाते. त्याला जगातील सर्वात महागडे चीज देखील म्हटलं जातं. यासोबतच गाढविणीचे दूध अनेक आजार बरे करण्यास मदत करू शकते. ते त्याच्या उच्च पौष्टिक मूल्यासाठी देखील ओळखले जाते. चला तर मग या बातमीत गाढवीणीच्या दुधाचे फायदे जाणून घेऊया...
- गाढविणीच्या दुधाचे आरोग्य फायदे: सायन्स डायरेक्टच्या वेबसाइटनुसार, गाढविणीचे दूध त्याच्या पौष्टिकमुळे आरोग्य आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानलं जातं. गाढविणीच्या दुधामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते, यात मधुमेहविरोधी गुणधर्म आहेत, कमी केसिनमुळे कमी ऍलर्जीचा धोका, अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म आणि अँटी-एजिंग आणि मॉइश्चरायझिंगसारखे त्वचेचे आरोग्य फायदे समाविष्ट आहेत. त्यात चरबी कमी असते, अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि आवश्यक अमीनो आम्ल भरपूर असतात आणि ओमेगा-6 आणि ओमेगा-3 चे प्रमाण कमी असते. यामुळे ते मानवी दुधासारखेच पौष्टिक आणि त्वचेसाठी अनुकूल पर्याय आहे. या दुधाचे सेवन हाडांचे आरोग्य सुधारते. तसंच ते हृदयाच्या आरोग्यास समर्थन देते. यासोबतच, या दुधात मधुमेहविरोधी गुणधर्म देखील आढळतात.
- भारतात गाढविणीच्या दुधाची किंमत: भारतात गाढविणीच्या दुधाची किंमत प्रति लिटर सुमारे 5,000-7000 रुपये आहे. त्याच वेळी, गायीच्या दुधाची किंमत प्रति लिटर सुमारे 60 रुपये आहे. गाढविणीचं दूध इतकं महाग का आहे याची अनेक कारणं आहेत. पहिले म्हणजे पुरवठा खूप मर्यादित आहे. गाढविण गायींपेक्षा खूपच कमी दूध देते. एक गाय दिवसाला 12 गॅलन पर्यंत दूध देऊ शकते. मात्र, मादी गाढव फक्त 1 लिटर दूध देते. तसंच, गाढव खूप संवेदनशील प्राणी आहेत आणि त्यांना ताण येतो. ज्यामुळे त्यांच्या दूध उत्पादनावर परिणाम होतो. यासोबतच, गाढविणीचे दूध लवकर खराब होते. या दुधाचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात चरबी आणि कॅलरीज कमी असतात. त्यात व्हिटॅमिन डी भरपूर असते. त्यात जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि प्रथिने भरपूर असतात. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, या दुधात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याचे आणि शरीरातील जळजळ कमी करण्याचे गुणधर्म आहेत.
- मात्र, गाढवीणीच्या दुधाबद्दल खूप कमी लोकांना एक गोष्ट माहिती आहे. त्याचे गुणधर्म मानवी स्तनाच्या दुधासारखेच आहेत. गाढवीणीचे दूध 100 वर्षांहून अधिक काळ अनाथ मुलांसाठी पर्याय म्हणून वापरले जात आहे. जगातील सर्वात महागडे दूध म्हणून ओळखलं जाणारं, गाढविणीचं दूध भारतात प्रति लिटर 5,000-7,000 रुपये आहे.