जेवल्यानंतर लगेच भूक लागते? असं का होतं; तुम्हाला माहिती आहे काय? - WHAT CAUSES HUNGRY RIGHT AFTER EAT

जेवल्यानंतर लगेच भूक लागते? ( Getty Images )

Published : Mar 12, 2025, 6:48 PM IST

Reason For Hungry After Eating: आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना जेवण केल्यानंतर लगेच पुन्हा भूक लागते. यामुळे ते थोड्या वेळाने पुन्हा खातात. तुम्हाला देखील जेवल्यानंतर लगेच भूक लागते काय? तर ही सामान्य बाब नाही. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, असं खाल्ल्यानं आरोग्यविषयक अनेक समस्या उद्भवू शकतात. चला तर जाणून घेऊया यामागची कारणं.

