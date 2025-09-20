ETV Bharat / health-and-lifestyle

सफरचंद कापल्यानंतर काळे का पडतात? जाणून घ्या यामागील तथ्य

सफरचंद कापल्यानंतर काळे का पडतात? ते काळे होण्यापासून त्यांचा बचाव कसा करावा तसंच सफरचंदाची शेल्फ लाइफ किती असते हे तुम्हाला माहिती आहे का?

सफरचंद कापल्यानंतर काळे का होतात? (Getty images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 20, 2025 at 2:36 PM IST

3 Min Read
why apple turn black after cutting: ‘एन अ‍ॅप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे’ ही म्हण आपण ऐकली आहेच. नियमित सफरचंद खाल्ल्यास आरोग्यविषयक अनेक फायदे होतात. म्हणून दरवर्षी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या शनिवारी 'एट एन अ‍ॅप्पल डे' साजरा केला जातो. आजकाल अनेक पालक मुलांच्या नाश्त्यात किंवा लंच बॉक्समध्ये फळांचे बॉक्स अवश्य ठेवतात. परंतु बऱ्याचदा बॉक्स उघडल्यावर काळे सफरचंद पाहून ते खाण्याची इच्छा होत नाही. आपण नेहमी बघतो की, सफरचंद कापल्यानंतर काही मिनिटांनी ते थोडे घाणेरडे आणि तपकिरी रंगाचे दिसू लागतात. यामुळे सफरचंद खाण्याची इच्छा देखील होत नाही. सफरचंदाच्या रंगात होणाऱ्या या बदलामागील विज्ञान तुम्हाला माहिती आहे काय? चला तर जाणून घेऊया सफरंचा रंग लवकर का बदलतो आणि ते किती वेळानंतर खावे?

सफरचंद हे सर्वांना आवडणारे फळ आहे. काळे सफरचंद आरोग्यासाठी सुरक्षित आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणे तुमच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ईटीव्ही भारत टीमने डीडीयू येथील फिजिशियन डॉ. कपिल आणि पोषणतज्ञ विपाशा यांच्याशी या पैलूंबद्दल सविस्तर चर्चा केली. जाणून घ्या त्याचं यावर मत काय.

  • सफरचंद कापल्यानंतर काळे का होते? दीनदयाळ उपाध्याय रुग्णालयातील डॉक्टर कपिल स्पष्ट करतात की, "सफरचंद काळे होणे ही एन्झाइमॅटिक ब्राऊनिंग नावाची एक रासायनिक प्रक्रिया आहे. जेव्हा तुम्ही सफरचंद कापता तेव्हा त्याचा आतील भाग हवेच्या संपर्कात येतो. त्यात असलेले पॉलीफेनॉल ऑक्सिडन्ट्स या एन्झाइमचा हवेतील ऑक्सिजनशी संयोग होते आणि ऑक्सिडेशनची प्रक्रिया सुरू होते. यामुळे मेलेनिन नावाचे तपकिरी रंगद्रव्य तयार होते, ज्यामुळे सफरचं काळा होतो. ही प्रक्रिया 5 ते 10 मिनिटांत सुरू होते आणि 30 ते 60 मिनिटांत सफरचंदाचा रंग पूर्णपणे बदलू शकतो, विशेषतः उष्ण आणि दमट हवामानात हे झपाट्याने होते."
  • कापलेले सफरचंद किती काळानंतर खाण्यास सुरक्षित असतात? आता प्रश्न असा उद्भवतो की कापलेले सफरचंद किती वेळानंतही खाता येऊ शकते? सफरचंद काळे होणे आरोग्यासाठी हानिकारक नाही, परंतु त्यामुळे त्याची चव, पोत आणि पौष्टिक मूल्य कमी होऊ शकतात. पोषणतज्ञ विपाशा म्हणतात, "सफरचंद कापल्यानंतर 20-30 मिनिटांच्या आत खाणं चांगलं. जर तुम्ही सफरचंद कापल्यानंतर लगेच खाऊ शकत नसाल तर सफरचंदाच्या तुकड्यांवर लिंबाचा रस लावा किंवा सौम्य खाऱ्या पाण्यात बुडवून ठेवावे. यामुळे ऑक्सिडेशन प्रक्रिया मंदावते. कापलेले सफरचंद 6-8 तास रेफ्रिजरेटरमध्ये सुरक्षित राहू शकतात, परंतु त्यापेक्षा जास्त काळ ठेवल्यास चव आणि गुणवत्ता खराब होऊ शकते."
  • सफरचंद कुजण्यास किती वेळ लागतो? सफरचंदांची शेल्फ लाइफ ते संपूर्ण आहेत की कापलेले आहेत आणि ते कसे साठवले आले आहेत यावर अवलंबून असते. संपूर्ण सफरचंद खोलीच्या तपमानावर 7-14 दिवस साठवता येतात, तर रेफ्रिजरेटेड सफरचंद 3-5 आठवडे टिकू शकतात. दुसरीकडे, कापलेले सफरचंद खोलीच्या तपमानावर 6-12 तासांत खराब होऊ शकतात. रेफ्रिजरेटेड कापलेला सफरचंद एक दिवस चांगला राहू शकतो. त्यानंतर रंग, वास आणि चव बदलू शकते.

हे सफरचंद खाणं टाळा

  • दुर्गंधी येणे, डाग असलेले, मऊ किंवा कोमेजलेल आणि बुरशी या स्थितीत सफरचंद खाणे टाळा.
  • तपकिरी रंग टाळण्यासाठी घरगुती उपाय: लिंबाचा रस वापरा. त्यात सायट्रिक आम्ल असते, जे ऑक्सिडेशन कमी करते.
  • तुकडे हवाबंद डब्यात ठेवा.
  • सफरचंद 5 मिनिटे हलक्या मीठाच्या किंवा साखरेच्या पाण्यात भिजवा आणि नंतर ते पाणी काढून टाका. कापल्यानंतर, ते लगेच थंड पाण्यात बुडवा किंवा रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा.
  • मुलांच्या टिफिनमध्ये सफरचंद कसे पॅक करावे? पोषणतज्ञ विपाशा यांच्या मते, सफरचंद हे अत्यंत पौष्टिक फळ आहे, परंतु कापल्यानंतर काळे पडणे ही एक सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया आहे. याचे काही दुष्परिणाम नाहीत. तरीही, त्यांच्या चव आणि पोषणाचे पूर्ण फायदे घेण्यासाठी ते वेळेवर खाणे उत्तम आहे. जर तुम्ही मुलांच्या दुपारच्या जेवणासाठी सफरचंद पॅक करत असाल, तर सफरचंदाचे तुकडे हवाबंद डब्यात ठेवा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

