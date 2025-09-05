ETV Bharat / health-and-lifestyle

'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नये कच्चा नारळ; अन्यथा होईल पश्चाताप - WHO SHOULD NOT AT RAW COCONUT

नारळाबद्दल आपण सर्वांना माहिती आहे. कच्चा नारळ खाण्याचे अनेक फायदे आहेत. मात्र, तज्ञ काही आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांना कच्चा नारळ न खाण्याचा सल्ला देतात.

By ETV Bharat Health Team

Published : September 5, 2025 at 2:13 PM IST

Raw Coconut Nutritional Benefits: नारळाचा प्रत्येक भाग आपल्यासाठी उपयुक्त आहे. पूजेपासून ते विविध प्रकारच्या गोड पदार्थांपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये त्याचा वापर केला जातो. काही लोक शरीरातील निर्जलीकरण रोखण्यासाठी नारळ पाणी पितात. नारळ पाण्यात अनेक पोषक घटक असतात जे आरोग्यासाठी चांगले असतात. नारळाच्या पाण्यासोबतच काही लोक कच्चा नारळ देखील खातात. कच्चा नारळ स्वयंपाकात वापरला जातो. काही जण चटण्या आणि मिठाईमध्येही कच्चा नारळ वापरतात. कच्चा नारळ खाल्ल्याने अनेक आरोग्यदायी फायदे होतात. मात्र, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, काही आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांनी कच्चा नारळ खाऊ नये. चला जाणून घेऊया कच्च्या नारळाचे फायदे काय आहेत आणि ते कोणी खाऊ नये.

  • कच्च्या नारळाचे फायदे: कच्च्या नारळात अनेक औषधी गुणधर्म आहेत. तसंच त्यात अँटीव्हायरल, अँटीफंगल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आहेत. हे शरीराला संसर्ग आणि अनेक प्रकारच्या आजारांपासून बचाव करतात. दररोज एक किंवा दोन नारळाचे तुकडे खाल्ल्याने अनेक फायदे होतात. कच्च्या नारळात निरोगी चरबी आढळते. विशेषतः मध्यम साखळी ट्रायग्लिसराइड्स (MCT). ही चरबी शरीरातील चरबीचे ऊर्जेमध्ये लवकर रूपांतर करण्यास मदत करते. कच्च्या नारळात फायबर आणि नैसर्गिक प्रोबायोटिक्स असतात. हे आतड्यांचे आरोग्य सुधारतात. अशा परिस्थितीत, दररोज नारळ खाल्ल्याने पचन सुधारते. कच्चा नारळ मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमने समृद्ध असतो. ते स्नायूंसाठी चांगले आहे. ते चांगली झोप घेण्यास मदत करते. असे म्हटल्यावर, त्याचे अनेक फायदे आहेत. तथापि, काही लोकांनी ते खाऊ नये. ते कोण आहेत?
  • उच्च कोलेस्टेरॉल पातळी: आजकाल, बरेच लोक उच्च कोलेस्ट्रॉलने ग्रस्त आहेत. उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदयासाठी चांगले नाही. त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. तज्ञांचे म्हणणे आहे की उच्च कोलेस्ट्रॉलने ग्रस्त असलेल्यांनी कच्चा नारळ खाऊ नये. कच्च्या नारळात जास्त प्रमाणात संतृप्त चरबी असते. ते कोलेस्ट्रॉल वाढवते. ज्यांना आधीच कोलेस्ट्रॉलची समस्या आहे. त्यांनी सावध असावे. कारण ते खाल्ल्याने हृदयरोग होण्याची शक्यता असते. अशा लोकांनी ते कमी प्रमाणात खावे किंवा अजिबात खाऊ नये.
  • मधुमेहाचे रुग्ण: भारतात मधुमेहाची रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या लोकांनी त्यांच्या खाण्यापिण्याबाबत खूप काळजी घ्यावी लागते. तज्ञ मधुमेही रुग्णांना कच्चा नारळ जास्त खाऊ नये असा सल्ला देतात. कारण कच्च्या नारळात नैसर्गिक साखर आणि चरबी असते. जी मधुमेही रुग्णांसाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. म्हणूनच मधुमेही रुग्णांनी कच्चा नारळ खाऊ नये. तसंच खाण्यापूर्वी त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि योग्य सल्ला घ्यावा.
  • ज्यांना वजन कमी करायचे आहे: नारळामध्ये संतृप्त चरबी असते, म्हणून ज्यांना वजन कमी करायचे आहे त्यांनी खूप काळजी घ्यावी. यामुळे जास्त वजन आणि लठ्ठपणाची समस्या वाढते. कच्च्या नारळात कॅलरीज आणि चरबी जास्त असते. त्यामुळे वजन वाढते. म्हणूनच वजन कमी करायचे असलेल्यांनी ते न खाणे चांगले. अन्यथा, ते मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे.
या लोकांनीही घ्यावी काळजी

  • कच्च्या नारळात चरबीचे प्रमाण जास्त असते. काही लोकांना ते पचण्यास त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे आम्लपित्त, पोटफुगी किंवा अपचन होऊ शकते. पचनाच्या समस्या असलेल्या लोकांनी कच्चा नारळ खाऊ नये.
  • हृदयरोगाने ग्रस्त असलेल्यांनीही कच्चा नारळ खाऊ नये. त्यातील संतृप्त चरबी हृदयाच्या धमन्या बंद करू शकते. यामुळे हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा धोका वाढतो.
  • काही लोकांना कच्च्या नारळाची अ‍ॅलर्जी असू शकते. अशा लोकांनी कच्चा नारळ देखील खाऊ नये. ते खाल्ल्याने खाज सुटणे, जळजळ होणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10864760/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4892314/

हेही वाचा

