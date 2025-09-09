कोण आहेत नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली शर्मा! सोशल मीडियावर त्यांचे लाखो फॉलोअर्स

ETV Bharat / health-and-lifestyle

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 9, 2025 at 5:58 PM IST

pm kp oli sharma: नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात जेन-झी विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने केले, ज्यामुळे अनेक भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला. निदर्शनं करणारे विद्यार्थी थेट संसदेत पोहोचले. दरम्यान झालेल्या हिंसक संघर्षात आतापर्यंत १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ३०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. नेपाळमधील या हिंसक निदर्शनानंतर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. प्रत्यक्षात पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला आहे. यासोबतच नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा राजीनामा स्वीकारल्याची घोषणा केली. वृत्तानुसार, ओली लवकरच दुबईला रवाना होऊ शकतात.

  • केपी शर्मा ओली दुबईला जाऊ शकतात: केपी शर्मा ओलींना दुबईला घेऊन जाण्यासाठी एका खाजगी विमानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसंच केपी शर्मा ओली यांनी देशाची सूत्रे उपपंतप्रधानांकडे सोपवली आहेत. अलिकडेच केपी शर्मा ओली यांनी नेपाळमध्ये २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली होती, त्यानंतर नेपाळमध्ये निदर्शने सुरू झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार, या निषेधात किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ३०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. दरम्यान, रात्री उशिरा नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी उठवली. केपी शर्मा ओली कोण आहेत?
  • केपी शर्मा ओली कोण आहेत? केपी शर्मा ओली यांचा जन्म २३ फेब्रुवारी १९५२ रोजी पूर्व नेपाळमधील तेहराथुम जिल्ह्यात झाला. त्यांचे पूर्ण नाव खडगा प्रसाद शर्मा ओली आहे. केपी ओली चार वर्षाचे असताना त्यांच्या आईचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे संगोपन त्यांच्या आजीच्या देखरेखीखाली झाले. केपी ओली एका अत्यंत गरीब कुटुंबातील होते. ओली यांचा राजकीय प्रवास वयाच्या १४ व्या वर्षी १९६६ मध्ये राजेशाही आणि पंचायत व्यवस्थेविरुद्धच्या चळवळीपासून सुरू झाला. सध्या केपी शर्मा ओली हे नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे (यूएमएल) अध्यक्ष आहेत. याशिवाय, त्यांनी १५ जुलै २०२४ पासून नेपाळचे ४५ वे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांनी चौथ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. यापूर्वीही केपी ओली यांनी २०१५ ते २०१६, २०१८ ते २०२१ आणि २०२१ मध्ये काही महिने पंतप्रधानपद भूषवलं.
  • सोशल मीडियावर कधी बंदी घालण्यात आली?
  • नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदी 4 सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू झाली, जेव्हा केपी ओली सरकारने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, व्हॉट्सअॅप आणि इंस्टाग्राम सारख्या २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. या बंदीमागील कारण म्हणजे या कंपन्या नेपाळमध्ये नोंदणीचे नियम पाळत नव्हत्या. परंतु असं केल्यामुळे तरुणांनी ते भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला मानलं. जनरल-झेडने एक ऑनलाइन चळवळ सुरू केली, जी लवकरच रस्त्यापर्यंत आली. काठमांडूमध्ये संसदेबाहेर हजारो तरुण जमले आणि भ्रष्टाचार थांबवा, सोशल मीडियावरील बंदी हटवा अशी घोषणाबाजी केली. दरम्यान, पंतप्रधान ओली यांनी बंदी उठवण्यास नकार दिला, परंतु हिंसाचारानंतर, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही बंदी मागे घेण्यात आली.

