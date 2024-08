ETV Bharat / health-and-lifestyle

दिवसातून किती वेळा आंघोळ करावी? आंघोळीसाठी कोणतं पाणी चांगलं? - Which Water Is Healthier For Bath

आंघोळीसाठी कोणतं पाणी चांगलं? ( ETV Bharat )

हैदराबाद Which Water Is Healthier For Bath : निरोगी आणि ताजेतवानं राहाण्यासाठी आंघोळ आवश्यक मानली जाते. आंघोळ केल्यानं मनाला आराम तर मिळतोच पण शरीरातील थकवाही दूर होतो. काही लोकं सकाळी तर काहींना रात्री आंघोळ करून झोपायला आवडते. बहुतेक लोकं दिवसातून एकदा आंघोळ करणं योग्य मानतात. तर काही लोक दिवसातून 2-3 वेळा आंघोळ करतात. विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसात, परंतु तुम्हाला माहित आहे का, अंघोळीचा शरीराला फायदा व्हावा म्हणून कोणत्या पाण्यानं आणि किती वेळा आंघोळ करावी? चला तर आज हेच जाणून घेऊयात. तज्ज्ञ काय म्हणतात? तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही व्यक्तीनं एकापेक्षा जास्त वेळा आंघोळ करू नये. कारण आपल्या शरीरामधून नैसर्गिक ऑईल निघत असतो. यामुळे त्वचा नितळ आणि मुलायम राहण्यास मदत होते. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही दिवसातून एकापेक्षा जास्त वेळा आंघोळ केली तर शरीरातून निघणारं नैसर्गिक ऑइल धुतल्या जाईल. परिणामी तुमची त्वचा कोरडी होईल. याकारणामुळं तज्ज्ञ सांगतात की, हिवाळ्यात खूप गरम आणि उन्हाळ्यात फार थंड पाण्यानं अंघोळ करणं टाळावं. "मेकाहाराच्या त्वचा विभागाचे एचओडी डॉ. मृत्युंजय सिंग आणि अनेक तज्ज्ञांच्या मते, हिवाळ्यात गरम पाण्यानं आंघोळ केल्यानं त्वचा संवेदनशील होते. त्यामुळं खूप गरम पाण्यानं आंघोळ करणं टाळावं. तसंच उन्हाळ्यातही जास्त थंड पाण्यां आंघोळ करू नये. कारण असं केल्यानं तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते. म्हणून कोमट पाण्यानं किंवा खोलीच्या तापमानात ठेवलेल्या पाण्यानं आंघोळ करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिलाय''. आंघोळीसाठी कोणते पाणी जास्त फायदेशीर : कोमट पाण्यानं आंघोळ केल्यानं शरीराच्या तापमानावर फारसा परिणाम होत नाही. शिवाय शरीरातील रक्ताभिसरण वाढते. त्याचबरोबर सर्दी-खोकला सारखे आजारही दूर होतात. ज्यांना स्थायूंमध्ये तणाव जाणवतो त्यांच्यासाठी गरम पाण्यानं अंघोळ करणं चांगलं आहे. यामुळं स्थायूंना आराम मिळतो आणि अस्वस्थता कमी होते. गरम पाण्याच्या आंघोळीचे फायदे : गरम पाण्यानं आंघोळ केल्यास झोप चांगली लागण्यास मदत मिळते. गरम शॉवरची वाफ तुमच्या चेहऱ्यावरील छिद्रांमधील ऑइल आणि घाण काढून टाकण्यास मदत करते. गरम पाण्याने आंघोळ केल्यानं तणाव आणि चिंता कमी होण्यास मदत होते. कारण उष्णतेमुळे मेंदूमध्ये ऑक्सिटोसिन नावाचे हार्मोन उत्तेजित होतात. यामुळं तणाव कमी होतो. त्याचबरोबर डोकेदुखी देखील कमी होते.

