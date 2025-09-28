ETV Bharat / health-and-lifestyle

30 वर्षांचे झालात मग अवश्य करा ‘या’ टेस्ट; दीर्घकालीन आजारांपासून होईल सुटका

वयाच्या तीस व्या वर्षी काही आजारांचा धोका वाढतो. म्हणून काही चाचण्या करणं गरजेच आहे. यामुळे लहान वयात दीर्घकालीन आजारांचा धोके टाळले जाऊ शकतात.

MEDICAL TESTS BY AGE 30 ESSENTIAL MEDICAL TEST AGE 30 MEDICAL CHECKUP AGE 30
30 वर्षांचे झालात मग अवश्य करा ‘या’ टेस्ट; दीर्घकालीन आजारांपासून होईल सुटका (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 28, 2025 at 5:50 PM IST

essential medical test age 30: आरोग्य हे एक मोठे वरदान आहे, असं म्हटलं जातं. मात्र, सध्याच्या जीवनशैलीमुळे बहुतांश जणांना अनेक आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. वयाची 30 वर्षे ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाची पायरी आहे. हा करिअर आणि वैयक्तिक जीवनातील व्यस्त काळ आहे. व्यस्त जीवनशैलीमुळे बरेच लोक या वयात आरोग्याचा विचार करत नाहीत. आरोग्याकडं दुर्लक्ष करतात, हा असा काळ असतो जेव्हा शरीरात काही बदल सुरू होतात. यामुळे या वयात आपल्या आरोग्याबद्दल जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे. डॉ. तरंग कृष्ण यांच्या मते, या वयात कही महत्त्वाच्या वैद्यकीय चाचण्या नियमितपणे केल्या पाहिजेत. तीस वर्षांनंतर प्रत्येकाने काही विशेष चाचण्या करून घ्याव्यात. याद्वारे भविष्यात गंभीर आजार टाळता येऊ शकतात. चला आता त्या महत्त्वाच्या चाचण्या कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया.

  • रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल चाचणी: आजकाल अनेकांना ज्या समस्या सतावत आहेत त्या म्हणजे रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल. या दोन्ही समस्यांना सायलेंट किलर असं देखील म्हटलं जातं. त्यांची कोणतीही सुरुवातीची लक्षणं दिसत नाहीत. मात्र, या दोन्ही समस्या हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक सारख्या जीवघेण्या आजारांना कारणीभूत ठरू शकतात. तीस वर्षांच्या वयानंतर, ताणतणाव, खाण्याच्या वाईट सवयी आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे या दोन्ही समस्या झपाट्यानं तोंड वर करतात. यामुळे तुम्ही तुमचा रक्तदाब नियमितपणे तपासला पाहिजे. तसंच कोलेस्टेरॉल पातळी जाणून घेण्यासाठी प्रत्येकानं लिपिड प्रोफाइल चाचणी करून घेतली पाहिजे.
MEDICAL TESTS BY AGE 30 ESSENTIAL MEDICAL TEST AGE 30 MEDICAL CHECKUP AGE 30
कोलेस्ट्रॉल (Getty Images)
  • मधुमेह चाचणी: आजकाल बरेच लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. अनेकांना लहान वयातच मधुमेह होतो. तणावपूर्ण जीवनशैली आणि अस्वस्थ्यकर आहार यामुळे या आजाराचा धोका वाढतो. जर कुटुंबात कोणाला मधुमेह असेल किंवा तुम्ही लठ्ठपणाने ग्रस्त असाल तर नक्कीच साखरेची चाचणी करून घ्यावी. विशेषतः, तुमच्या रक्तातील साखरेची तपासणी करावी. रिकाम्या पोटी (उपवासाच्या रक्तातील साखरेची चाचणी) आणि जेवल्यानंतर तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी तपासावी. या चाचण्यांमुळे तुम्ही प्री-डायबेटिक आहात की नाही हे तर कळतेच शिवाय याद्वारे तुम्ही वेळेत आवश्यक बदल करू शकता.
MEDICAL TESTS BY AGE 30 ESSENTIAL MEDICAL TEST AGE 30 MEDICAL CHECKUP AGE 30
मधुमेह चाचणी (Getty Images)
  • यकृत आणि मूत्रपिंड चाचणी: यकृत आणि मूत्रपिंड हे मानवी शरीरातील दोन महत्त्वाचे अवयव आहेत. ते शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्याचे काम करतात. मद्यपान, खराब आहार आणि औषधांच्या जास्त वापरामुळे यकृत आणि मूत्रपिंडांवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच यकृत आणि मूत्रपिंड चाचण्या अनिवार्य आहेत. यकृत कार्य चाचणी (LFT) आणि मूत्रपिंड कार्य चाचणी (KFT) करावी. यामुळे मूत्रपिंड आणि यकृताची आरोग्य स्थिती जाणून घेण्यास मदत होऊ शकते. जर काही समस्या असेल तर कमी वयातच उपचार सुरू करता येतात.
MEDICAL TESTS BY AGE 30 ESSENTIAL MEDICAL TEST AGE 30 MEDICAL CHECKUP AGE 30
यकृत (Getty Images)
  • व्हिटॅमिन डी आणि बी१२ चाचणी: व्हिटॅमिन डी आणि बी12हे शरीरासाठी खूप महत्वाचे जीवनसत्त्वे आहेत. मात्र, भारतातील अनेक लोक व्हिटॅमिन डी आणि बी१२ च्या कमतरतेने ग्रस्त आहेत. व्हिटॅमिन डी हाडे मजबूत करते. तसंच व्हिटॅमिन डीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. दुसरीकडे, व्हिटॅमिन बी12 मज्जासंस्था आणि लाल रक्तपेशींसाठी खूप महत्वाचे आहे. या दोघांच्या कमतरतेमुळे थकवा, हाडे दुखणे आणि न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवू शकतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार या जीवनसत्त्वांची तपासणी करावी असे डॉ. तरंग यांनी सांगितलं.
  • कर्करोग तपासणी: जर कर्करोगाचे निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात झाले तर ते बरे होण्याची शक्यता खूप वाढते. म्हणून वयाच्या ३० व्या वर्षानंतर, काही कर्करोगाच्या चाचण्या करणे देखील आवश्यक आहे.
MEDICAL TESTS BY AGE 30 ESSENTIAL MEDICAL TEST AGE 30 MEDICAL CHECKUP AGE 30
व्हिटॅमिन बी12 (Getty Images)

महिलांसाठी

पॅप स्मीअर: गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग शोधण्यासाठी ही चाचणी केली जाते.

स्तन तपासणी: डॉक्टरांकडून नियमित स्तन तपासणी करून घ्या. स्तनांमध्ये गाठी आहेत की नाही हे देखील तपासने आवश्यक आहे.

पुरुषांसाठी

पीएसए: हे प्रोस्टेट कर्करोगाची चाचणी करण्यासाठी केले जाते.

या सर्व चाचण्या वैयक्तिक आरोग्य स्थिती, कौटुंबिक इतिहास आणि जीवनशैलीवर अवलंबून असतात. कोणतीही चाचणी करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. आरोग्याला प्राधान्य द्या.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

