वजन वाढेल म्हणून चपाती खाणं टाळताय? 'या' पिठाच्या चपात्या खा आणि लठ्ठपणा घालवा - WHICH ROTI IS BEST for Weight Loss

नवी दिल्ली WHICH ROTI IS BEST for Weight Loss : आजकाल वजन कमी करण्याची सर्वात ट्रेंडिंग पद्धत म्हणजे योग्य 'डायटिंग'. अनेकजण वजन कमी किंवा शरीर मेन्टेन ठेवण्यासाठी डायटिंग करतात. लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी काही लोक आहारातून चपाती वगळतात तर, काही जण भात आणि फ्राइड पदार्थ खाणं टाळतात. मात्र, चपाती खाऊनही वजन मेन्टेन ठेवता येतं हे तुम्हाला माहीत आहे का? (HEALTHY ROTIS FOR WEIGHT LOSS) चला तर याविषयी आपण जाणून घेऊया.

गव्हाच्या चपातीत 70 ते 80 टक्के कॅलरीज : पोषणतज्ञ रुचिता बत्रा यांनी अलीकडेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर वजन कमी करण्यासाठी मदत करणाऱ्या काही उत्तम चपात्यांचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चपात्यांची माहिती दिलीय. पोषणतज्ञ रुचिता बत्रा यांनी गव्हाच्या ब्रेडचा उल्लेख करून आपल्या व्हिडिओची सुरुवात केली. तसंच एका गव्हाच्या चपातीमध्ये सुमारे 70 ते 80 टक्के कॅलरीज असतात. यामध्ये व्हिटॅमिन बी आणि मिनरल्स भरपूर प्रमाणात असतात, असं त्या म्हणाल्या.



नाचणीच्या भाकरीचे फायदे : नाचणीच्या भाकरीमध्ये फायबरचं प्रमाण जास्त असतं. यामध्ये सुमारे 80 ते 90 कॅलरीज असतात. तर नाचणीमध्ये कॅल्शियम, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असते. हाडांच्या आरोग्यासाठी पोषण आवश्यक असलेल्या लोकांसाठी ही भाकरी सर्वोत्तम पर्याय आहे.



ज्वारी आणि बाजरीच्या भाकरीचे फायदे : एका ज्वारीच्या भाकरीमध्ये फक्त 50 ते 60 कॅलरीज असतात. ज्वारीचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स. त्यामुळं रक्तातील ग्लुकोजची पातळी वाढत नाही. याव्यतिरिक्त, ज्वारीचं पीठ ग्लूटेन-मुक्त आहे, जे ग्लूटेन-मुक्त पिठाचा पर्याय शोधत आहेत त्यांच्यासाठी हा एक योग्य पर्याय आहे. तर बाजरीचे पीठ आरोग्यासाठी आणि पचनासाठी खूप फायदेशीर आहे.

मल्टीग्रेन चपातीमध्ये खनिजं आणि जीवनसत्त्वे : मल्टीग्रेन चपातीमध्ये अनेक प्रकारचे पोषक घटक असतात. यातून तुम्हाला अनेक प्रकारची खनिजं आणि जीवनसत्त्वं मिळतात. मल्टीग्रेन चपातीत 80 ते 100 टक्के कॅलरीज असतात. पीठ निवडण्याव्यतिरिक्त, चपाती बनवण्याची प्रक्रिया देखील त्याच्या कॅलरीजच्या प्रमाणात योगदान देते. जर कोणी जास्त तूप किंवा तेल घालून चपाती भाजत असेल तर त्याच्या कॅलरीज आपोआप वाढतात.

हेही वाचा -