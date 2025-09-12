ETV Bharat / health-and-lifestyle
शरीराच्या ‘या’ भागांवर कधीही लावू नका परफ्यूम!
शरीराच्या काही भागांवर परफ्यूम लावल्याने त्वचेवर, आरोग्यावर आणि सौंदर्यावर वाईट परिणाम होतो. जाणून घ्या कोणात्या भागावार परफ्यूम लावणे आहे सुरक्षित.
Published : September 12, 2025 at 12:55 PM IST
RISKS OF APPLYING PERFUME ON BODY: परफ्यूम लावणे हा बहुतेक लोकांच्या दैनंदिन दिनचर्येचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. कारण ते आत्मविश्वास, मूड आणि वैयक्तिक ब्रँडिंग सुधारण्यास मदत करते. बरेच लोक दररोज ते वापरतात, तर काही लोक एखाद्या खास कार्यक्रमात किंवा ऑफिसमध्ये जाण्यापूर्वी ताजेतवाने वाटण्यासाठी परफ्यूम वापरतात. पण, तुम्हाला माहिती आहे का की परफ्यूम वापरणे शरीरासाठी हानिकारक देखील असू शकते? हो, शरीराच्या काही भागांवर परफ्यूम लावणे धोकादायक आहे. जाणून घ्या कोणत्या भागांवर परफ्यूम लावू नये...
- चेहरा: बरेच लोक चुकून तोंडाजवळ किंवा घशाजवळ परफ्यूम स्प्रे करतात, ज्यामुळे परफ्यूम थेट हवेत पसरतो. परफ्यूममध्ये असलेले अल्कोहोल किंवा इतर रसायने तोंडाच्या त्वचेवर ऍलर्जी, पुरळ किंवा जळजळ निर्माण करू शकतात आणि त्वचेला काळेपणा आणि कोरडेपणा देखील येऊ शकते.
- अंडरआर्म्स: अंडरआर्म्सना सहसा जास्त घाम येतो, म्हणून बरेच लोक या भागावर थोडे जास्त परफ्यूम लावतात. मात्र, परफ्यूममध्ये असलेली रसायने घामात आणि त्वचेत मिसळल्यास ऍलर्जी किंवा जळजळ होऊ शकते. म्हणून, गरज पडल्यास, तुम्ही या भागात अल्कोहोल-मुक्त डिओडोरंट वापरू शकता.
- कापलेला किंवा जळालेला भाग: जर तुमच्या शरीरावर कुठेही कापलेला, भाजलेला किंवा त्वचेचा संसर्ग झाला असेल तर त्या भागावर परफ्यूम लावू नका. परफ्यूममध्ये असलेली रसायनं त्या भागाला आणखी नुकसान करू शकतात. यामुळे वेदना, सूज आणि त्वचेला गंभीर नुकसान होऊ शकते.
- डोळे: काही लोक मानेजवळ किंवा कानाच्या मागे परफ्यूम लावतात. परंतु अनेक लोकांना विसर पडतो की वारा किंवा सुगंधाचे शिंतोडे डोळ्यांतही जाऊ शकतात. जर परफ्यूमचे काही थेंबही डोळ्यांत गेले तर जळजळ, पाणी येणे किंवा दृष्टी अंधुक होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. ही सवय भविष्यात धोकादायक ठरू शकते.
- गुप्तांग: शरीराची दुर्गंधी लपविण्यासाठी बरेच लोक त्यांच्या गुप्तांगांजवळ परफ्यूम स्प्रे करतात. मात्र, यामुळे केवळ त्वचेचे नुकसान होत नाही तर संसर्गाचा धोका देखील वाढतो. या अवयवांची त्वचा खूप संवेदनशील असते. म्हणून, अशा अवयवांवर फक्त डॉक्टरांनी शिफारस केलेली उत्पादनच वापरावीत.
परफ्यूम लावण्याची योग्य पद्धत
- जर तुम्हाला परफ्यूम योग्यरित्या लावायचा असेल तर तो शरीराच्या नाडीच्या बिंदूंवर जसे की मनगटांवर, कानांच्या मागे, घोट्यांसमोर लावा. या ठिकाणांमधून शरीरातील उष्णता बाहेर पडते, ज्यामुळे सुगंध जास्त काळ टिकतो आणि त्वचेचे नुकसान कमी होते.
- लक्षात ठेवा की परफ्यूम तुमचा आत्मविश्वास वाढवू शकतो, परंतु चुकीच्या ठिकाणी लावलेला परफ्यूम तुमच्या आरोग्यासाठी आणि त्वचेसाठी धोकादायक ठरू शकते. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही परफ्यूम लावाल तेव्हा वरील गोष्टींकडे लक्ष द्या.
- परफ्यूम ताजेपणा आणि आत्मविश्वास निर्माण करतो, परंतु शरीराच्या चुकीच्या भागावर लावल्यास ते हानिकारक देखील ठरू शकते. जसे की, चेहरा, जखमा किंवा भाजलेले भाग, डोळे आणि गुप्तांग यासारख्या संवेदनशील भागांवर परफ्यूम लावल्याने त्वचेची जळजळ, ऍलर्जी, संसर्ग, वेदना आणि इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. म्हणूनच, परफ्यूम काळजीपूर्वक आणि फक्त शरीराच्या कंपन बिंदूंवर जसे की मनगट, कानांच्या मागे आणि घोट्यांसमोर लावणे नेहमीच उचित आहे. ज्यामुळे परफ्यूम जास्त काळ टिकू शकतो आणि योग्यरित्या लावल्यास त्वचेचे नुकसान टाळता येते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)