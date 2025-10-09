ETV Bharat / health-and-lifestyle

तुम्ही देखील नाश्त्यात फळं घेता? जाणून घ्या उपाशी पोटी कोणते फळ खाणं आहे सर्वोत्तम

टरबूज हे सर्वात जास्त हायड्रेटेड फळांपैकी एक आहे. ते रक्तदाब नियंत्रित करते, तसेच ते लोह शोषण्यास मदत करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते.

तुम्ही देखील नाश्त्यात फळं घेता? जाणून घ्या उपाशी पोटी कोणते फळ खाणं आहे सर्वोत्तम (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 9, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Best Fruits for Morning energy: नाश्त्यात फळांचं सेवन करणं आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण फळांमधून शरीराला आवश्यक अनेक पोषक तत्वे, खनिजे, जीवनसत्त्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्स पुरेशा प्रमाणात मिळतात. जे विविध आजारांपासून संरक्षण करते आणि आपल्याला निरोगी ठेवते. दिवसाची सुरुवात निरोगी आणि उत्साही करण्यासाठी निरोगी नाश्ता करणे आवश्यक आहे. नाश्त्यात आपण जे पहिलं अन्न खातो, विशेषतः रिकाम्या पोटी, त्यावर शरीराच्या पचनसंस्थेचे कार्य, पोषक तत्वांचे शोषण आणि दिवसभरातील उर्जेची पातळी अवलंबून असते. जास्तीत जास्त आरोग्य फायदे मिळविण्यासाठी रिकाम्या पोटी काही फळे खाणे चांगले असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.

नाश्त्यात फळांसह फायबर, जीवनसत्त्वे आणि आवश्यक एंजाइम्सने समृद्ध असलेली फळं पचन सुधारतात, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि वजन व्यवस्थापन करण्यास मदत करतात. त्या संदर्भात, दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी खाल्ल्या जाणाऱ्या काही 5 फळांबद्दल आणि जास्तीत जास्त फायदे मिळविण्यासाठी ते कसं खावं हे जाणून घेऊया.

पपई (Getty Images)

पपई: पपई हे अशा फळांपैकी एक आहे, जे रिकाम्या पोटी खाणं चांगलं. त्यात 'पपेन' नावाचे एंजाइम असते. NCBI जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, ते पचनासाठी खूप उत्तम आहे. पपईमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. यामुळे अन्न अधिक कार्यक्षमतेने पचवण्यास देखील मदत होते. तसंच पपई फायबरचा एक चांगला स्रोत आहे आणि वजन व्यवस्थापनात मदत करणारे नाश्त्यासाठी एक उत्तम फळ आहे.

टरबूज (Getty Images)

टरबूज: टरबूज हे सर्वात जास्त हायड्रेटेड फळांपैकी एक आहे. ते रक्तदाब नियंत्रित करते, लोह शोषण्यास मदत करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. टरबूजमध्ये पोटॅशियम, तांबे आणि जीवनसत्त्वे सी, ए आणि बी5 भरपूर प्रमाणात आढळतात. तसंच टरबूज कोलेजन उत्पादन सुधारते यामुळे त्वचा अधिक लवचिक होण्यास मदत होते. टरबूज हे अशा फळांपैकी एक आहे जे रक्तातील साखरेची पातळी वाढवत नाही. म्हणून हे फळं मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी देखील उत्तम आहे. परंतु याचे सेवन करण्याआधी रुग्णांनी आरोग्य तज्ञांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे.

संत्री (Getty Images)

संत्री: व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात असलेले संत्री आणि इतर फळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास सर्वोत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. संत्र्यामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. तसंच संत्री व्हिटॅमिन बी, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि तांबे यांसारख्या पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. तसंच त्यामधेय कॅलरीज कमी असतात, ज्यामुळे लोह शोषण्यास आणि मधुमेहाचे व्यवस्थापन करण्यास मदत होते. मात्र, संत्री आम्लयुक्त असल्याने, रिकाम्या पोटी खाल्ल्याने काही लोकांच्या पोटात जळजळीची समस्या होऊ शकते.

बेरी (Getty Images)

स्ट्रॉबेरी: स्ट्रॉबेरी आणि इतर बेरी रिकाम्या पोटी खाणं उत्तम असते. स्ट्रॉबेरी फायबर आणि मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन सी सारख्या पोषक तत्वांचा उत्तम स्रोत आहेत. रिकाम्या पोटी सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी वाढत नाही, म्हणून मधुमेहाचा धोका कमी करण्यास मदत होते. स्ट्रॉबेरीमध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात आणि ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करतात.

केळी (Getty Images)

केळी: केळी हे फायबर आणि पोटॅशियम, व्हिटॅमिन बी6 आणि व्हिटॅमिन सी सारख्या आवश्यक पोषक तत्वांचा चांगला स्रोत आहे. केळी पचनक्रिया सुधारण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात, असं 2019 मध्ये एनसीबीआय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बनाना कन्झम्पशन: अ सिस्टेमॅटिक रिव्ह्यू या अभ्यासात म्हटलं आहे. मात्र, डॉक्टरांनी असा इशारा दिला आहे की रिकाम्या पोटी केळी खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते, जी मधुमेहींसाठी धोकादायक ठरू शकते. म्हणूनच, रिकाम्या पोटी केळी खाणाऱ्या लोकांनी ते नट, ओट्स किंवा दह्यासोबत खावे अशी शिफारस केली जाते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

