Which Colour Rice Is Best: भारतातच नव्हे तर जगभरात सर्वात जास्त घेतलं जाणारं पिक म्हणजे तांदूळ. अनेकांचं जेवण भाताशिवाय अपूर्ण आहे. बहुतांश घरामध्ये पांढऱ्या रंगाचा भात खाल्ला जातो. भात पचायला सोपा आणि हलका असतो. परंतु विविध कारणांमुळे अनेक लोक भात खाणं टाळतात. कारण भात खाल्लामुळे वजन वाढतं, तर काही लोक मधुमेहाची समस्या असल्यामुळे भात खाऊ शकत नाही. वेगवेगळ्या रंगाचे तांदूळ बाजारात उपलब्ध आहेत. जसे की, पांढरा, ब्राऊन, ब्लॅक, लाल प्रत्येकाचे आप-आपले फायदे आणि तोटे आहेत. चला तर पाहूया आरोग्याच्या दृष्टीनं तज्ज्ञांच्या मते कोणत्या तांदळाचा भात खाणं चांगलं. पांढरा तांदूळ: जगभरामध्ये पांढरा तांदूळांना जास्त प्रमाणात खाल्ला जातो. पांढऱ्या तांदळावर अनेक प्रक्रीया केल्या जातात. परिणामी त्यातील फायबरसह अनेक पोषक तत्व नाहीसे होतात. तसंच तांदळावर प्रक्रिया केल्यामुळे त्यातील ग्लायसेमिक इंडेक्सची समस्या आणि रक्तातील सारखेचे प्रमाण वाढण्याची दाट शक्यता असते.

