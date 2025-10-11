ETV Bharat / health-and-lifestyle

दही खाण्याची योग्य वेळ कोणती; कोणत्या वेळी खाणे ठरू शकते धोकादायक?

दही खाणं आरोग्यासाठी उत्तम असलं तरी ते खाण्याची योग्य वेळ माहिती असणे आवश्यक आहे. एका विशिष्ट वेळी दही खाल्ल्यास त्यातील संपूर्ण पोषण तत्त्वे मिळू शकतात.

दही खाण्याची योग्य वेळ कोणती; कोणत्या वेळी खाणे ठरू शकते धोकादायक? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 11, 2025 at 6:46 PM IST

Best time To eat Yogurt:दही आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे हे सर्वज्ञात आहे. मात्र, त्याचे पूर्ण फायदे योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात सेवन केले तरच मिळतात. दही खाण्याच्या वेळेबद्दल आणि पद्धतीबद्दल आयुर्वेदातमध्ये काही नियम सांगितले आहेत. आयुर्वेदानुसार, दही थंड असते, म्हणून दुपारी ते खाणे नेहमीच चांगले. दुपारी दही खाल्ल्याने पचन सुलभ होते आणि शरीराला दह्यातील पोषक तत्वे सहजपणे शोषता येतात.

दररोज दही खाणे फायदेशीर: दही हे प्रोबायोटिक्सचा एक उत्तम स्रोत आहे. दह्यातील चांगले बॅक्टेरिया आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी फायदेशीर आहेत. तसंच दह्यात भाजलेला जिरा मिसळून खाणे पचनसंस्थेसाठी आणखी फायदेशीर आहे. यामुळे अपचन किंवा बद्धकोष्ठता यासारख्या पोटाच्या समस्या दूर होण्यास मदत होते. दही पोषक तत्वांनी समृद्ध असल्यामुळे शरीरातील उर्जेची पातळी वाढवण्यासाठी उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. शिवाय, जर तुम्हाला थकवा आणि अशक्तपणा जाणवत असेल तर नियमितपणे दही खाणे फायदेशीर आहे.

रात्री दही खाऊ नका: आयुर्वेदानुसार रात्री दही खाऊ नये. रात्री दही खाल्ल्याने सर्दी, खोकला, सायनस आणि कफ वाढू शकतो. कारण दह्यात थंडावा देणारे गुणधर्म असतात. तसंच रात्री शराराचे तापमान खूप कमी असते, ज्यामुळे आरोग्यावर दह्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. हिवाळ्यात, विशेषतः सकाळी किंवा रात्री दही खाणे टाळा. दह्यात भाजलेले जिरे पावडर घालणे पचनासाठी फायदेशीर आहे. याव्यतिरिक्त, दह्यात साखर किंवा मीठ घालल्याने त्याची चव तर वाढतेच पण त्याचे फायदेही दुप्पट होतात.

दही कोणी टाळावे? दही खाण्याचे अनेक फायदे असले तरी, काही आरोग्य समस्या असलेल्या लोकांनी ते टाळावे. रमिंदर यांनी स्पष्ट केलं की, हृदयरोग आणि उच्च कोलेस्ट्रॉल असलेल्यांनी दही खाण्याबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. उदाहरणार्थ, कमी चरबीयुक्त दही खावे. यासाठी, लेबल काळजीपूर्वक वाचल्यानंतरच पॅकेज केलेले दही खरेदी करावे. जर तुम्ही घरी तयार केलेलं दही खात असाल तर कमी कॅलरीयुक्त दूधाने दही तयार करण्यास प्राधान्य द्या.

गोड दही टाळावे का? अनेकांना गोड दही आवडते. हे अनेक प्रकारे हानिकारक असू शकते. रमिंदर यांच्या मते, दह्यात साखर, ब्राउन साखर किंवा गूळ घालल्याने कॅलरीजची संख्या वाढते. हे जास्त वजन असलेल्या किंवा मधुमेही व्यक्तींसाठी हानिकारक असू शकते. अनेकांना दह्यात काळे मीठ घालणे देखील आवडते. मूत्रपिंडाचा आजार किंवा उच्च रक्तदाब असलेल्यांनी दह्यात मीठ घालणे टाळावे. ज्यांना मूलभूत वैद्यकीय स्थिती नाही ते दह्याचा आनंद घेऊ शकतात. ज्यांना त्याचे पौष्टिक मूल्य वाढवायचे आहे त्यांच्यासाठी भाज्या आणि फळे घालणे हा एक उत्तम पर्याय आहे.

दही खाण्याचे आरोग्य फायदे

  • दही खाल्ल्याने हाडे आणि दात मजबूत होतात.
  • पोटाचे आरोग्य आणि पचनशक्ती मजबूत होते.
  • कोंड्याची समस्या असलेल्यांनी केसांना दही लावल्यास ती कोंड्याची समस्या दूर होते
  • त्वचेवर दही लावल्याने त्वचा निरोगी राहते.
  • टॅनिंगची समस्या दूर होते.
  • दही वजन कमी करण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

