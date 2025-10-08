ETV Bharat / health-and-lifestyle

शरीरातील व्हिसरल फॅट कमी करण्यासाठी आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ; कोलेस्ट्रॉल आणि चरबीची समस्या होईल दूर

कंबरेभोवती चरबी वाढली तर खूप लाजिरवाणं वाटते. वाढलेल्या चरबीमुळे हृदयरोग, टाइप २ मधुमेह आणि इतर घातक समस्या उद्भवू शकतात.म्हणून पोटावरील चरबी कमी करणे आवश्यक आहे.

शरीरातील व्हिसरल फॅट कमी करण्यासाठी आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 8, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read
food that can burn visceral fat: कार्बोहायड्रेट्स वजन वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. हे आपल्यापैकी अनेकांना ज्ञात आहे. मात्र, सर्वच कार्बोहायड्रेट्समुळे वजन वाढवतात असं नाही. काही निरोगी कार्बोहायड्रेट्स देखील असतात. या कार्बोहायड्रेट्सच्या सेवनाने फक्त पोट भरलेलं वाटत नाही तर आतड्यांनाही पोषण मिळते. विशेषतः ते कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी उत्तम आहे. असे काही कार्बोहायड्रेट्सयुक्त पदार्थ आहेत, जे पोटाची चरबी कमी करतात आणि चयापचय सुधारतात. हे कार्बोहायड्रेट्स असले तरी ते शरीरातील कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम असल्याचं म्हटलं जातं . शिवाय, ते चविष्ट देखील असतात. चला अशा काही पदार्थांबद्दल जाणून घेऊया.

शरीरातील व्हिसरल फॅट कमी करण्यासाठी आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ (Getty Images)

व्हिसरल फॅट म्हणजे काय? व्हिसरल फॅट म्हणजे शरीराच्या अंतर्गत अवयवांवर साचलेली चरबी. व्हिसरल फॅट यकृत, आतडे आणि स्वादुपिंड यासारख्या अंतर्गत अवयवांना वेढून ठेवते. व्हिसरल फॅटचा संबंध इन्सुलिन रेझिस्टन्स, टाइप २ मधुमेह, जळजळ, हृदयाच्या समस्या आणि चयापचयशी आहे. जर व्हिसरल फॅट शरीरासाठी विषारी ठरणारी रसायने आणि हार्मोन्स तयार करते. यामुळे ते आरोग्यासाठी जास्त हानिकारक ठरू शकते. स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये व्हिसरल फॅट जास्त आढळते. पोटात जास्त प्रमाणात व्हिसरल फॅट वाढल्याने खालील समस्या उद्भवतात.

  • स्मृतिभ्रंश
  • कर्करोग
  • दमा
  • यकृत आणि पित्ताशयाचे आजार
  • संधिवात
  • प्रजनन समस्या
  • कंबरदुखी
  • ऑस्टियोआर्थरायटिस

खाली दिलेले पदार्थ आहारात समाविष्ट केल्यास व्हिसर फॅट कमी करता येतो

बीन्स: बीन्समध्ये प्रथिने आणि फायबर देखील भरपूर असतात. तसंच बीन्सचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी आहे. यामुळे याच्या सेवनाने स्नायू तयार होण्यास मदत होते. तसंच बीन्स खाल्ल्याने भूक कमी होते. शरीरासाठी बीन्स खूप फायदेशीर असल्याचं म्हटलं जातं. यामुळे आतड्यातील मायक्रोबायोमचे कार्य सुधारते. यामुळे जळजळ कमी होते त्याचबरोबर बीन्स व्हिसेरल फॅट कमी करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत.

डाळी (Getty Images)

डाळी: डाळींना सुपरफूड म्हणता येईल. कारण त्यात असलेले प्रोटीन फायबर. जेव्हा आपण डाळी आणि बीन्स खातो तेव्हा ते हळूहळू पचतात. यामुळे साखरेची पातळी लवकर वाढत नाही. चयापचय वाढतो आणि व्हिसरल फॅट लवकर बर्न होते.

क्विनोआ (Getty Images)

क्विनोआ: क्विनोआ हा आणखी एक उत्तम पदार्थ आहे. क्विनोआ खाल्ल्याने भरपूर फायबर आणि प्रथिने मिळतात. यामुळे पोट बराच काळ भरलेले राहतेच, शिवाय स्नायूही मजबूत होतात. त्यातील मॅग्नेशियम इन्सुलिन संवेदनशीलता नियंत्रित करते. जर इन्सुलिन योग्यरित्या काम करत असेल तर पोटाची चरबी कंबरेभोवती जमा देखील होणार नाही.

बार्ली: बार्लीमध्ये प्रतिरोधक स्टार्च आणि बीटा-ग्लुकन फायबर मुबलक प्रमाणात असते. बार्ली चांगले बॅक्टेरिया आणि चयापचय वाढवते. ते सेवन केल्याने व्हिसरल फॅट कमी होते. यामुळे पचनसंस्था निरोगी राहते. तसंच बार्ली खाल्ल्याने बद्धकोष्टतेची समस्या दूर होते. साखरेचे प्रमाण कमी होते. चरबी कमी होते.

ओट्स (Getty Images)

ओट्स: ओट्समध्ये विरघळणारे फायबर असते. ते भूक कमी करते आणि पचनक्रिया सुधारते. यामुळे व्हिसरल फॅट कमी होते. नाश्त्यात ते खाणे चांगले. स्टील कट ओट्स इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारतात आणि तृष्णा कमी करतात. यामुळे पोटाची चरबी कमी होण्यास खूप मदत होते.

रताळे (Getty Images)

रताळे: रताळ्यामुळे फायबर, जीवनसत्त्वे आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असतात. पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यासाठी एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. रताळे खाल्ल्याने चरबीचे प्रमाण कमी होते. एक कप उकळलेले रताळे सुमारे ७ ग्रॅम फायबर प्रदान करतात. ते खाल्ल्याने तुमचे पोट भरलेले राहते आणि खाण्याची लालसा कमी होते.

ब्राऊन राइस (Getty Images)

ब्राऊन राइस: ब्राऊन राइस हा आणखी एक चांगला कार्ब आहे. त्यात फायबरचे प्रमाणही जास्त असते. ब्राऊन राइस पांढऱ्या तांदळापेक्षा कमी प्रक्रिया केलेला असतो आणि त्यापेक्षा आरोग्यदायी असतो. डाळ भातासोबत ब्राऊन राइस खावा. यामुळे ग्लायसेमिक कमी होते. तो शरीरातील रक्तातील साखर राखतो आणि चरबी कमी करतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

