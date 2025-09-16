ETV Bharat / health-and-lifestyle
लॉरीच्या मागे "हॉर्न - ओके - प्लीज" का लिहिलं असतं? जाणून घ्या यामागील रंजक कारणं
लॉरी आणि ट्रकवर लिहिलेल्या "हॉर्न - ओके - प्लीज" या घोषणांमागील रंजक इतिहास - तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल!
Published : September 16, 2025 at 6:38 PM IST
HORN OK PLEASE HISTORY: जेव्हा आपण सहसा रस्त्यावर प्रवास करतो तेव्हा आपल्याला कार, बस, ऑटो, बाईक, लॉरी अशा अनेक प्रकारची वाहने दिसतात. अशा अनेक वाहनांवर आपल्याला विविध डिझाइनसह अनेक गोष्टी दिसतात, ज्यात चित्रे, फुले, कोटेशन यांचा समावेश आहे. इतर वाहनांच्या बाबतीत काहीही असो, लॉरी आणि ट्रकच्या मागच्या बाजूला मोठ्या अक्षरात एक शब्द प्रामुख्याने लिहिलेला असतो. तो म्हणजे "हॉर्न ओके प्लीज". खरं तर, बऱ्याचं लोकांचे या शब्दाकडे लक्ष असते मात्र ते का त्याकडे फारसे लक्ष दिलं जात नाही. परंतु तुम्हाला माहित आहे का? हॉर्न ओके प्लीज या शब्दांमध्ये मोठी रंजक कथा दळलेली आहे. त्याचा अर्थ काय ते पाहूया.
असं का आहे: काही वर्षांपासून आजपर्यंत, लॉरी आणि ट्रक सारख्या वाहनांच्या आकारात आणि डिझाइनमध्ये बरेच बदल झाले आहेत. परंतु लॉरीच्या मागे लिहिलेल्या हॉर्न ओके प्लीज या शब्दांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. शिवाय, बरेच लोक ही अक्षरे लिहिताना वेगळ्या फॉन्टचा वापर करतात. ते वाहन क्रमांकापेक्षा मोठ्या आणि अधिक आकर्षक पद्धतीने देखील लिहितात. सरकारनेही यावर कोणतेही नियम आणलेले नाहीत.
- ओके चा आणखी एक अर्थ आहे: दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, डिझेलची कमतरता होती. पैसे वाचवण्यासाठी, ट्रक चालक डिझेलमध्ये काही प्रमाणात रॉकेल मिसळत असत. मात्र, रॉकेल हे डिझेलपेक्षा जास्त ज्वलनशील असते. म्हणून, जर एखादा ट्रक रॉकेलवर चालत असेल तर ते ट्रकच्या मागे ओके लिहित असत. येथे ओके म्हणजे वाहनामध्ये रॉकेल घातलं आहे म्हणजेच ॲान केरोसिन हे दर्शवत असे. जेव्हा ही अक्षरे वाहनांवर दिसायची तेव्हा मागे असलेल्या वाहनाचा चालक काळजी घ्यायचा. ते रॉकेलवर चालणाऱ्या ट्रकपासून विशिष्ट अंतर राखत असत. अशाप्रकारे, रॉकेलमुळे आग लागल्यास, मागच्या लोकांना धोका टाळण्यासाठी ते ओके असे लिहित असत. तथापि, वाहनांच्या मागे हे लिहिण्याचे कोणतेही नियम नसले तरी, बरेच लोक जुन्या पद्धतींचे पालन आजही करत आहेत.
- हॉर्न प्लीज म्हणजे: हॉर्न प्लीज हा एकच शब्द आहे. जेव्हा आपण रस्त्यावर असतो, तेव्हा जर आपल्याला समोरच्या वाहनाला ओव्हरटेक करायचं असेल, तर आपण प्रथम हॉर्न वाजवतो. यामुळे समोरच्या वाहनाच्या चालकाला समजते की त्याच्या मागे दुसरं वाहन येत आहे आणि ते ओव्हरटेक करण्याच्या उद्देशानं हॉर्न वाजवत आहेत. यामुळे, ते त्यांच्या मागे असलेल्या वाहनाला रस्ता देण्यासाठी ते बाजूला जातात. अशा प्रकारे, मागून येणाऱ्या वाहनाचा चालक सहजपणे त्याच्या वाहनाला ओव्हरटेक करतो. त्यामुळे, दोन्ही वाहने शेजारी शेजारी गेली तरी, कोणताही अपघात न होता सुरक्षित प्रवास होतो. या हॉर्न प्लीजमागील हेतू हाच आहे.
- ओके म्हणजे: हॉर्न ओके प्लीज या दोघांमध्ये ओके का लिहिलं असतं? असं म्हटलं जातं की, यामागे एक कारण आहे. म्हणजेच, जुन्या काळात बहुतेक रस्ते एकेरी होते. त्यामुळे त्या रस्त्यावरून प्रवास करताना समोरून येणाऱ्या लॉरीसारख्या मोठ्या वाहनाला ओव्हरटेक करणे कठीण होते. कारण जर एखादे वाहन लॉरीला ओव्हरटेक करताना विरुद्ध दिशेने आले तर अपघात होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी, जेव्हा मागचे लोक हॉर्न वाजवतात. तेव्हा समोरील वाहनाचा चालक ओके दर्शविणारा पांढऱ्या रंगाचा बल्ब चालू करतो. जर तो बल्ब पेटला तर याचा अर्थ असा की समोरून कोणतीही वाहने येत नाहीत आणि तुम्ही ओव्हरटेक करू शकता. अशा प्रकारे, वाहने कोणत्याही अपघाताशिवाय सहजपणे ओव्हरटेक करू शकतात.