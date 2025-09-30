ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! तुम्हालाही किडनी स्टोनची समस्या तर नाही ना? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

किडनी स्टोन दीर्घकाळ शरीरात राहिल्यास ते खूप धोकादायक आहे. यामुळे मूत्रपिंडाचे कार्य मंदावते आणि मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका वाढतो.

सावधान! तुम्हालाही किडनी स्टोनची समस्या तर नाही ना? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय
By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2025 at 5:22 PM IST

Warning Signs Of Kidney stone:किडनी स्टोन ही एक गंभीर आणि वेदनादायक समस्या आहे. आजकाल किडनी स्टोनचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. किडनीमध्ये खनिजे आणि मीठाचे स्फटिक जमा झाल्यास त्याचे कठीण स्टोन तयार होतात. किडनी स्टोन सहसा 30 ते 60 वयोगटातील लोकांमध्ये दिसून येतो. मात्र, आजकाल तरुणांमध्येही ही समस्या झपाट्यानं वाढत आहे. अनेक तरूण किडनी स्टोनच्या समस्येन त्रस्त आहेत. आकडेवारीनुसार, महिलांपेक्षा पुरुषांमध्ये किडनी स्टोनचे प्रमाण जास्त आहे. ही समस्या विशेषतः 40 ते 50 वयोगटातील पुरुषांमध्ये दिसून येते.

सावधान! तुम्हालाही किडनी स्टोनची समस्या तर नाही ना? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

शिवाय, आकडेवारीवरून असं दिसून येते की 20 ते 40 वयोगटातील महिलांमध्येही ही समस्या आढळते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, किडनी स्टोन शरीरात दीर्घकाळ राहिल्यास ते खूप धोकादायक ठरू शकते. यामुळे किडनीचे कार्य मंदावते आणि किडनी निकामी होण्याचा धोका देखील वाढतो. शिवाय, स्टोन मूत्रमार्गात अडथळा आणू शकतात. यामुळे मूत्रमार्गात अडथळा निर्माण होतो, संसर्ग होतो आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या समस्या उद्भवतात. म्हणूनच ही लक्षणे ताबडतोब ओळखली पाहिजेत. अन्यथा, गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. चला किडनी स्टोनच्या लक्षणांवर एक नजर टाकूया.

मूत्रपिंडातील दगड कसे तयार होतात? मेडिकल न्यूज टुडेच्या एका अहवालानुसार, जेव्हा विरघळलेले खनिजे मूत्रपिंडात जमा होतात आणि ते बाहेर टाकता येत नाहीत, तेव्हा किडनी स्टोन तयार होतात. तसंच योग्य प्रमाणात पाणी आणि द्रवपदार्थ न घेतल्याने ही समस्या उद्भवू शकते. मुतखड्याचे दोन प्रकार आहेत. कॅल्शियम ऑक्सिनेट आणि कॅल्शियम फॉस्फेट. मूत्रात एक विरघळलेला आणि एक घन घटक असतो. घन घटकात सोडियम, पोटॅशियम, युरिक अ‍ॅसिड, कॅल्शियम आणि इतर विविध पदार्थ असतात. जर घन घटक मूत्रात विरघळले नाहीत तर त्याचे रुपांतर लहान गोळ्यांमध्ये होते. मूत्रात काही रसायने बाहेर टाकण्याऐवजी आत जमा झाल्यास तयार होणारे क्रिस्टल्स किडनीमध्ये स्टोन निर्माण करतात. (अहवालाकरिता येथे क्लिक करा)

सावधान! तुम्हालाही किडनी स्टोनची समस्या तर नाही ना? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

कारणे

  • पाण्याची कमतरता: पुरेसे पाणी न पिल्यास शरीरात खनिजे आणि क्षार विरघळत नाहीत. यामुळे स्टोन तयार होण्याचा धोका वाढतो.
  • अन्न: मीठ, प्रथिने, पालक आणि चॉकलेटसारखे ऑक्सलेट जास्त असलेले पदार्थ खाल्ल्याने स्टोन तयार होण्याचा धोका वाढतो.
  • अनुवांशिक: जर कुटुंबातील एखाद्याला किडनी स्टोनचा इतिहास असेल तर ते देखील एक कारण असू शकते.
  • जास्त वजन: लठ्ठपणा. अनियमित जीवनशैलीमुळे किडनी स्टोनची समस्या होऊ शकते.
सावधान! तुम्हालाही किडनी स्टोनची समस्या तर नाही ना? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

किडनी स्टोन झाल्यास कोणती लक्षणे दिसतात ते जाणून घेऊया.

  • तीव्र वेदना: किडनी स्टोन झाल्यास असह्य वेदना होतात. किडनी स्टोनमुळे पोटात आणि पाठीत तीव्र वेदना होऊ शकतात. या वेदना सहन करणे खूप कठीण असते. जेव्हा स्टोन मूत्रमार्गात सरकतो तेव्हा वेदना सुरू होते. कारण स्टोन मूत्रमार्गात अडकतो आणि मूत्रपिंडावर दबाव वाढवतो. या वेदना अचानक सुरू होतात. जर स्टोन मोठे असतील तर वेदना अधिक तीव्र असतात.
  • मूत्रात रक्त येणे: किडनी स्टोन असल्यास लघवीतून रक्तस्त्राव होतो. यामुळे लघवी लाल किंवा हलक्या गुलाबी रंगाची दिसते. लघवीतून रक्तस्त्राव होणे हे कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य लक्षण नाही. मात्र, लघवीत रक्तस्त्राव जाणवल्यास ताबडतोब सावध व्हा. कारण तो एक संसर्ग असू शकतो. जे किडनी स्टोन किंवा किडनीच्या आजाराचे देखील संकेत देते. जर वरील लक्षणे वारंवार दिसून येत असतील तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि चाचणी करणे गरजेचं आहे. याला हेमॅटुरिया म्हणतात.
  • मूत्रात जळजळ आणि दुर्गंधी येणे: लघवी करताना जळजळ किंवा वेदना होणे हे देखील किडनी स्टोनचे लक्षण असू शकते. याला डायसुरिया म्हणतात. किडनी स्टोन, यूटीआय, हार्मोनल बदल, आणि लैंगिक संक्रमित आजार यासारख्या समस्यांमुळे देखील लघवी करताना जळजळ होऊ शकते. पुरुषांपेक्षा महिलांना मूत्रमार्गात संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. जर लघवीमध्ये जळजळ होत असेल आणि दुर्गंध येत असेल तर ते किडनी स्टोनचे लक्षण असू शकते.
  • मळमळ: जर तुम्हाला वारंवार मळमळ होत असेल तर ते मूत्रपिंडाच्या आजाराचे लक्षण असू शकते. जर मूत्रपिंडात स्टोन असतील तर ही समस्या अनेकदा दिसून येते. मूत्रपिंडातील खड्यांमुळे रक्तातील विषारी पदार्थांचे प्रमाण वाढू शकते. यामुळे तुम्हाला विनाकारण मळमळ आणि उलट्या देखील होऊ शकतात. जर हे वारंवार होत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
सावधान! तुम्हालाही किडनी स्टोनची समस्या तर नाही ना? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

प्रतिबंधात्मक टिप्स

  • जास्त पाणी प्या: किडनी स्टोन विरघळण्यासाठी पुरेसे पाणी पिणे खूप महत्वाचे आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दिवसातून किमान 8 ते 10 लिटर पाणी पिल्याने किडनी स्टोनची समस्या टाळता येते.
  • संतुलित आहार: ऑक्सलेट जास्त असलेले पदार्थ टाळा. संतुलित आहार, योग्य जीवनशैली आणि व्यायाम किडनीच्या समस्यांपासून बचाव करू शकतो
  • मीठ आणि साखर जास्त असलेले पदार्थ टाळा आणि सोडा पिऊ नका.
  • लक्षणे आणि वेदना तीव्र असल्यास, विलंब न करता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि योग्य सल्ला घेणे खूप महत्वाचे आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

