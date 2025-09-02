What Is Low Sperm Count: सध्याच्या काळात, गर्भधारणेच्या बाबतीत अनेक जोडप्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो. स्त्री वंध्यत्व समस्यांबद्दल व्यापकपणे माहिती उपलब्ध आहे. परंतु पुरुषांच्या वंध्यत्वाचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे. पुरुषांना भेडसावणारी एक सामान्य समस्या म्हणजे शुक्राणूंची कमी संख्या, जी प्रजननक्षमतेवर लक्षणीय परिणाम करू शकते. कमी शुक्राणूंची संख्या थेट वंध्यत्वास कारणीभूत ठरू शकते. कमी शुक्राणूंची संख्येला ऑलिगोस्पर्मिया देखील म्हणतात. काही पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या शून्य असते. वीर्य प्रति मिलीलीटर 15 दरशक्ष पेक्षा कमी शुक्राणू असणे हे पुरुषांच्या वंध्यत्वाचे प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. या जोडप्यांना नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा करणे कठीण होऊ शकते. पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या कमी होण्याची काही कारणे आहेत. शिवाय, शुक्राणूंची संख्या कमी झाल्यास काही लक्षणे दिसतात.
वंध्यत्व हा शब्द ऐकतात तेव्हा बरेच लोक असा विचार करतात की, महिलांनाच ही समस्या असते. मात्र, पुरुषांनाही या समस्येचा सामना करावा लागतो. पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या (शुक्राणूंची संख्या) आणि गुणवत्ता कमी झाल्यास ही स्थिती उद्भवू शकते. जर पुरुषांच्या शुक्राणूंची पातळी कमी झाली तर याचा परिणाम प्रजनन क्षमतेवर होतो. मुले होण्याची क्षमता कमी होते. सध्याच्या व्यस्त जीवनशैली आणि वाईट सवयींमुळे पुरुषांमध्ये शुक्राणूंशी संबंधित समस्या वाढू लागल्या आहेत. अनेक लोकांना शुक्राणूंची संख्या कमी होण्याची समस्या भेडसावत आहे. जर ही समस्या वेळीच ओळखली गेली नाही तर ती हळूहळू वाढत जाते. अनेकांना शुक्राणूंची कमतरता किंवा शुक्राणूंची संख्या कमी कशी ओळखावी हा प्रश्न पडतो. तज्ञांच्या मते, शुक्राणूंची संख्या कमी असताना शरीरात अनेक चिन्हे आणि लक्षणे दिसतात. जर ही लक्षणे वेळीच ओळखले गेले तर वंध्यत्वाची समस्या टाळता येऊ शकते. आता पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या कमी असताना कोणती लक्षणे दिसतात आणि याची कारणे काय आहेत याची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया.
तुमच्या जोडीदाराच्या सर्व चाचण्या सामान्य असल्या तरी तुम्हाला गर्भधारणा होण्यास त्रास होत असेल, तर तुमच्यात शुक्राणूंची संख्या कमी असण्याची शक्यता आहे. कमी शुक्राणूंची संख्या असल्याने मुले होणे कठीण होते. Mayo Clinic.org नुसार, काही अंतर्गत समस्यांमुळे काही पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या कमी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, हार्मोनल असंतुलन किंवा शुक्राणूंचा मार्ग रोखणारी कोणतीही स्थिती.
शुक्राणूंची संख्या कमी होण्याची कारणे
- प्रक्रिया केलेले, जंक, पॅकेज्ड पदार्थांचे सेवन
- सोडा पेये, चहा-कॉफी इत्यादींचे जास्त सेवन.
- पुरेशी झोप न मिळणे किंवा झोपेच्या समस्यांना तोंड देणे
- चिंता, ताण, नैराश्य यासारख्या मानसिक परिस्थिती
- मद्यपान
- शारीरिक हालचालींचा अभाव
- वयानुसार शुक्राणूंची संख्या कमी होणे
- जननेंद्रियातील दोष
- जुनाट आजारांची कारणे
- कोणत्याही ऑपरेशनमुळे
- शरीरात पोषक तत्वांचा अभाव
- हार्मोनल असंतुलन
- खाजगी भागांना दुखापत
- या कारणांमुळे शुक्राणूंची संख्या कमी होण्याची शक्यता असते.
वैद्यकीय परिस्थिती
- व्हॅरिकोसेल: अंडकोषातील सुजलेल्या शिरा ज्या शुक्राणूंच्या गुणवत्तेवर परिणाम करतात.
- हार्मोन असंतुलन: टेस्टोस्टेरॉन किंवा पिट्युटरी हार्मोन्सची समस्या.
- संसर्ग: काही लैंगिक संक्रमित संसर्ग आणि मूत्रमार्गाचे संक्रमण.
जीवनशैली
- धूम्रपान आणि मद्यपान: शुक्राणूंची निर्मिती आणि गतीशीलता दोन्ही कमी होते.
- लठ्ठपना: अतिरिक्त चरबीमुळे हार्मोनची पातळी बदलू शकते आणि वृषणाची उष्णता वाढू शकते.
- औषधांचा वापर: स्टिरॉइड्स, गांजा आणि इतर पदार्थ शुक्राणूंना हानी पोहोचवतात.
- लॅपटॉप आणि गॅझेट्समधून उष्णतेचा संपर्क: लॅपटॉप मांडीवर ठेवल्याने किंवा मोबाईल फोन जास्त वेळ समोरच्या खिशात ठेवल्याने अंडकोषाचे तापमान वाढू शकते.
- विषारी पदार्थ: कीटकनाशकांमधील रसायने, रंगाचा धूर किंवा जड धातू पुरषांमध्ये वंध्यत्व निर्माण करू शकतात.
शुक्राणूंची संख्या कमी असण्याची लक्षणे
- लैंगिक इच्छा किंवा रस कमी होणे
- दिवसभर थकवा जाणवणे
- इरेक्टाइल डिसफंक्शन
- चेहरा, शरीर किंवा शरीराच्या इतर भागांवरील केस गळणे
- अंडकोषाच्या भागात वेदना
- अंडकोषाच्या भागात सूज किंवा गाठ
- स्तनाच्या आकारात असामान्य वाढ
- जास्त आळस
- शुक्राणूंची संख्या शून्य असल्यास काय करावे? एखाद्या पुरुषाच्या वीर्य विश्लेषणात शून्य आढळले तर त्याने त्याच्या फ्रुक्टोज पातळीची देखील चाचणी केली पाहिजे. जर शुक्राणूंची संख्या शून्य असेल तर या स्थितीला अझूस्पर्मिया म्हणतात. जर ते प्रति मिलीलीटर वीर्य 15 दशलक्ष पेक्षा कमी असेल तर ते कमी शुक्राणूंच्या संख्येत मोडते. याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. असे मानले जाते की, बाळाला जन्म देण्यासाठी अंड्याचे फलन करण्यासाठी फक्त एक शुक्राणू पुरेसे आहे. लैंगिक संभोग दरम्यान लाखो शुक्राणू स्खलनात बाहेर पडतात.
- शुक्राणूंची संख्या कशी वाढवायची? शुक्राणूंची संख्या लवकर वाढवण्यासाठी कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. तुम्ही काही घरगुती उपायांचे पालन केले तर या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो. आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती यामध्ये प्रभावी आहेत. योग्य प्रमाणात घेतल्या पाहिजेत. यासाठी आयुर्वेदिक तज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये अश्वगंधा आणि शिलाजित औषधी वनस्पतींचा समावेश आहे. यासोबतच, ताण कमी करण्यासाठी नियमित व्यायाम आणि योगासने यांचाही समावेश करावा. तसंच, संतुलित आहार घ्यावा. त्यात फळे, भाज्या, मासे आणि चिकनचा समावेश असावा. लाल मांस, तळलेले पदार्थ, प्रक्रिया केलेले आणि जंक फूड टाळा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)