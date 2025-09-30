ETV Bharat / health-and-lifestyle

फायबर मॅक्सिंग: या नवीन वेलनेस ट्रेंडचा अर्थ काय? जाणून घ्या त्याचे फायदे

तज्ञांच्या मते, या ट्रेंडमुळे पचन, वजन नियंत्रण, हृदयाचे आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य सुधारते. वाचा सविस्तर...,

फायबर मॅक्सिंग: या नवीन वेलनेस ट्रेंडचा अर्थ काय? जाणून घ्या त्याचे फायदे (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
health benefits of fibre maxing: फायबर आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. म्हणूनच डॉक्टर आतडे निरोगी ठेवण्यासाठी आणि वजन कमी करण्यासाठी अधिक फायबर खाण्याचा सल्ला देतात. या संदर्भात, 'फायबर मॅक्सिंग' नावाचा एक नवीन ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे. आता आपण हा ट्रेंड कसा फॉलो करायचा आणि जास्त खाल्ले तर काय होते ते जाणून घेऊया!

फायबर मॅक्सिंग: 'फायबर मॅक्सिंग' म्हणजे पचन आणि चयापचय सुधारण्यासाठी जास्त फायबर खाण्याची पद्धत. हा दृष्टिकोन आरोग्यासाठी चांगला असला तरी, शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त सेवन केल्याने आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात असा इशारा तज्ञांनी दिलाय.

दररोज किती खावे?: राष्ट्रीय पोषण संस्था प्रौढांसाठी प्रति २००० कॅलरीज ३० ग्रॅम फायबर खाण्याची शिफारस करते. त्याचप्रमाणे, १-३ वर्षे वयोगटातील मुलांनी १५ ग्रॅम, शालेय वयाच्या मुलांनी २० ग्रॅम आणि हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी २५ ग्रॅम फायबर गरजेचं आहे. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंगच्या अभ्यासानुसार, यूएसडीए महिलांसाठी २५ ग्रॅम आणि पुरुषांसाठी ३८ ग्रॅम आणि ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांनी २१ ग्रॅम आणि पुरुषांनी ३० ग्रॅम खाण्याची शिफारस करते.

यामध्ये काय कोणते पदार्थ समाविष्ट असतात

  • सकाळी नाश्त्याऐवजी तुम्ही ओट्स आणि चिया पुडिंग घेऊ शकता.
  • स्नॅक्स म्हणून प्लेटमध्ये बदाम, पिस्ता, सोललेली किवी, सफरचंद, गाजर, ब्रोकोली आणि भाज्या नक्की समाविष्ट करावे.
  • बीन्स, वाटाणे, मसूर आणि अंकुरांमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते.
  • संपूर्ण धान्ये, जवस, सब्जा, भोपळ्याच्या बिया, मेथी, शेंगदाणे, सूर्यफूलाच्या बिया, बीन्स, वाटाणे आणि एवोकॅडोमध्ये फायबर मुबलक प्रमाणात असते.

आतड्यांसाठी चांगले: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, प्रत्येक जेवणात उच्च फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश केल्याने आतड्यांसंबंधी समस्या कमी होऊ शकते. कारण फायबर आतड्यांमध्ये चांगले बॅक्टेरिया वाढवते आणि आतडे निरोगी ठेवते असं म्हटलं जातं. तसंच यामुळे बराच काळ पोट भरलेलं असतं म्हणून वारंवार भूक लागत नाही. परिणामी खाण्याची लालसा कमी होते. यामुळे शरीर शोषून घेत असलेल्या कॅलरीजची संख्या कमी होते, ज्यामुळे वजन नियंत्रित होण्यास मदत होते. असंही म्हटलं जातं की, ते रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करते. तसंच यामुळे वाईट कोलेस्ट्रॉल लक्षणीयरीत्या कमी होते त्यासोबतच हृदयरोग आणि कोलन कर्करोग प्रतिबंधित होण्यास देखील मदत होते.

शिफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त फायबर सेवन केल्याने काहीही फायदा होत नाही. दर आठवड्याला तुम्ही दैनंदिन आहारात एक उच्च फायबरयुक्त पदार्थ समाविष्ट केला पाहिजे. यामुळे तुमचे शरीर त्यावर प्रतिसाद देतो की नाही हे कळते. तसंच हळूहळू फायबरचे सेवन वाढवा.

-आहारतज्ज्ञ मनसा

जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने नकारात्मक परिणाम होतात: तज्ञांनी इशारा दिला आहे की काही लोक फायबर-मॅक्सिंगच्या नावाखाली पावडर आणि सप्लिमेंट्स वापरत आहेत, जे पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. मेयोक्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, फायबर सप्लिमेंट्स जास्त प्रमाणात घेतल्याने पोटफुगी, गॅस, पोटदुखी आणि बद्धकोष्ठता यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. या संदर्भात, असं म्हटलं जातं की, फायबर घेत असताना, पचनास चालना देण्यासाठी दररोज पाणी आणि रस सारखे पुरेसे द्रव प्यावे. पुरेसे पाणी न पिल्याने आतड्यांमध्ये जळजळ, पोटदुखी आणि पेटके यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तसंच जास्त प्रमाणात फायबर घेतल्यास अन्नातील कॅल्शियम, लोह आणि जस्त सारख्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोषणात व्यत्यय येऊ शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

