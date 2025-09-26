ETV Bharat / health-and-lifestyle
तुम्ही देखील सकाळी नाश्ता करणं टाळता का? पडू शकते महागात
आपल्या शरीराला सकाळी खूप ऊर्जेची आवश्यकता असते. जर आपण नाश्ता सोडला तर आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी कमी होते...
Published : September 26, 2025 at 7:48 PM IST
why is breakfast important: बरेच लोक सकाळी बराच काळ उपाशी राहतात. यामुळे पोट बिघडणे, पोट फुगणे, आळस आणि थकवा यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, सकाळी बराच काळ उपाशी राहणं टाळणे गरजेचं आहे. उठल्यानंतर एका तासाच्या आत कमीत कमी काहीतरी खाल्लं पाहिजे. दात घासल्यानंतर लगेच कोमट पाणी देखील प्यावे. तज्ञ दात घासल्यानंतर कमीत कमी हलके जेवण खाण्याची शिफारस करतात. कारण रात्रभर झोपत असल्याने, शरीराला सुमारे 8 ते 9 तास काहीही अन्न मिळत नाही. यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. या बातमीद्वारे, सकाळी जास्त वेळ काहीही न खाल्ल्याने इतर कोणत्या आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात ते जाणून घेऊया...
- थकवा: आपल्या शरीराला सकाळी खूप उर्जेची आवश्यकता असते. जर आपण नाश्ता केला नाही तर आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी कमी होते, ज्यामुळे आपल्याला आळस आणि अस्वस्थ वाटते. यामुळे आपल्याला कोणतेही काम करण्यासाठी आणि लवकर थकवा न येण्यासाठी पुरेशी ऊर्जा नसते. म्हणून दिवसभर सक्रिय राहण्यासाठी नाश्ता करणे आवश्यक आहे.
- कमी एकाग्रता: आपल्या मेंदूला योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी ग्लुकोज आवश्यक आहे. जर आपण नाश्ता वगळला तर आपल्या मेंदूला आवश्यक असलेली ऊर्जा मिळत नाही. यामुळे एकाग्रता कमी होते. तसंच यामुळे कामावर लक्ष केंद्रित करण्यास अडचण येते. परिणामी दिवसभर चिडचिड होते. विशेषतः विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत आणि कर्मचारी त्यांच्या ऑफिसच्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. यामुळे अनेकदा समस्या निर्माण होतात.
- वजन वाढ: जर तुम्ही सकाळी बराच वेळ उपाशी राहिलात तर तुम्ही दुपारच्या जेवणात जास्त जेवाल. जास्त वेळ उपाशी राहिल्याने चयापचय मंदावतो. यामुळे शरीरात चरबी जमा होण्याची शक्यता वाढते. परिणामी वजन वाढते. तज्ञ म्हणतात की सकाळी नाश्ता केल्याने चयापचय सुधारतो आणि वजन देखील नियंत्रणात राहते.
- पोषणाची कमतरता: जर तुम्ही नाश्ता वगळला तर तुमच्या शरीराला आवश्यक पोषक तत्वे, विशेषतः जीवनसत्त्वे, खनिजे, प्रथिने आणि फायबर मिळणार नाहीत. यामुळे दीर्घकाळात आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. यामुळे रोगप्रतिकार शक्ती कमकुवत होते. परिणामी अनेक आरोग्यविषयक समस्या उद्भवतात.
- पचनाच्या समस्या: जास्त वेळ उपाशी राहिल्याने पोटात गॅस आणि अॅसिडिटीसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. पचनसंस्थेचे काम व्यवस्थित न झाल्यास पोटदुखी, अपचन आणि मळमळ देखील होऊ शकते. यामुळे पोटात अल्सर देखील होऊ शकतो.
- डॉक्टर काय म्हणतात? आहार आणि पोषण तज्ज्ञ डॉ. दिव्या शर्मा म्हणतात की नाश्ता केवळ स्वादिष्टच नाही तर पौष्टिक आणि संतुलित देखील असावा. रोटी, पराठा, उपमा आणि ओट्स हे सर्व चांगले पर्याय आहेत, परंतु ते योग्य प्रमाणात आणि संयोजनात खाणे महत्वाचे आहे. प्रथिने, जीवनसत्त्वे, कार्बोहायड्रेट्स आणि फायबरचे योग्य संतुलन असलेला नाश्ता दिवसाची सुरुवात केवळ ऊर्जा आणि उत्साहानेच करेल असे नाही तर दिवसभर ऊर्जा देखील राखेल.
विविध प्रकारच्या नाश्त्याचे फायदे आणि तोटे
- डॉ. दिव्या शर्मा स्पष्ट करतात की, वेगवेगळ्या प्रकारच्या नाश्त्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत, जर ते योग्यरित्या खाल्ले गेले तर. चपाती, पराठा आणि भाज्यांसारखे पारंपारिक नाश्ता दीर्घकाळ टिकणारे ऊर्जा प्रदान करू शकते. परंतु हे पदार्थ जास्त तूप आणि तेल लावून तयार केले तर ते पचायला जड होतात. यामुळे दिवसभर आळस आणि इतर आरोग्य समस्या निर्माण करू शकतात.
- दुसरीकडे, उपमा, ओट्स आणि पोहे हे पर्याय हलके आणि पचायला सोपे असतात. मात्र, जर ते अयोग्य पद्धतीनं खाल्ले तर त्यात पोषक तत्वांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. मात्र, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, या प्रकारचा नाश्ता जास्त काळ पोट भरलेले ठेवते. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.
- याव्यतिरिक्त, नाश्त्याच्या काही सवयी देखील समस्या निर्माण करू शकतात. लोक अनेकदा वेळेची कमतरता, वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे जड जेवण खातात किंवा नाश्ता वगळतात. या सर्व सवयी शरीरासाठी हानिकारक असू शकतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)