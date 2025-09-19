ETV Bharat / health-and-lifestyle
धूम्रपान सोडल्यावर शरीरात होतात ‘हे’ बदल? जाणून घ्या ते पूर्णपणे कसं सोडायचं
धूम्रपान सोडल्यानंतर दोन आठवड्यांत रक्तप्रवाह आणि फुफ्फुसांचे कार्य सुधारण्यास सुरुवात होते.
Published : September 19, 2025 at 3:32 PM IST
health benefits of quitting smoking: धूम्रपान आरोग्यासाठी हानिकारक आहे' हे एक सत्य आहे. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्या खूप गंभीर आणि जीवघेण्या आहेत. धुरातील निकोटीन, टार आणि कार्बन मोनोऑक्साइड सारख्या हानिकारक रसायनांचा शरीराच्या जवळजवळ सर्व अवयवांवर नकारात्मक परिणाम होतो. धूम्रपानाचे दुष्परिणाम माहिती असून देखील काही लोक धूम्रपान सोडत नाही. धूम्रपानाच्या आहारी गेलेल्या काही लोकांना या व्यसनापासून मुक्तता हवी आहे परंतु कशी करावी हे माहीत नाही. धूम्रपान कसं सोडायचं? ते सोडल्यानंतर काय होते? या विषयावर संशोधन काय म्हणतात ते जाणून घेऊया!
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) म्हटलं आहे की, जगात सुमारे 1.25 अब्ज लोक कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात तंबाखूचे सेवन करतात. असं उघड झालं आहे की, जगातील मोठ्या संख्येने लोक सिगारेट ओढतात, पुरुषांमध्ये ही सवय जास्त प्रमाणात आढळते. परंतु यात महिलांची संख्या देखील कमी नाही. धूम्रपान करणाऱ्या महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
अमेरिकन हार्ट असोसिएशनने धूम्रपानाच्या व्यसनापासून कसं दूर जावं याबद्दल सविस्तरपणे अभ्यास मांडला आहे, ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की धूम्रपान सोडल्याने शरीरात अनेक बदल होतात. ते जाणून घेऊया.
पहिल्या 20 मिनिटांत: रक्तदाब आणि हृदय गती कमी होते.
काही दिवसांनी: रक्तातील कार्बन मोनोऑक्साइडची पातळी सामान्य होते.
दोन आठवड्यांनंतर: रक्ताभिसरण आणि फुफ्फुसांचे कार्य सुधारण्यास सुरुवात होते.
एका वर्षात: तुम्ही सहज आणि खोलवर श्वास घेऊ शकाल. खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारख्या समस्या कमी होऊ लागतात. फुफ्फुसे स्वच्छ होतात आणि खोकल्यावर संसर्ग होण्याचा धोका कमी होतो.
3-6 वर्षांनंतर: हृदयरोगाचा धोका 50% कमी होतो.
5-10 वर्षांनंतर: तोंड, घसा आणि स्वरयंत्राच्या कर्करोगाचा धोका निम्म्याने कमी होतो. स्ट्रोकचा धोका देखील कमी होतो.
10 वर्षांच्या आत: फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका 50% ने कमी होतो. मूत्राशय, अन्ननलिका आणि मूत्रपिंडाच्या कर्करोगाचा धोका देखील कमी होतो.
15 वर्षांच्या आत: हृदयरोग आणि स्ट्रोकचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो, जो धूम्रपान न करणाऱ्यांसारखाच होतो.
अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीच्या मते
काही मिनिटांत: हृदय गती सामान्य होते.
24 तास ते काही दिवसांत: रक्तातील निकोटीनची पातळी शून्यावर येते. कार्बन मोनोऑक्साइडची पातळी देखील सामान्य होते.
एका वर्षात: खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास यासारख्या समस्या कमी होतात.
1-2 वर्षात: हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
5-10 वर्षांत: तोंड, घसा आणि स्वरयंत्राच्या कर्करोगाचा धोका निम्म्याने कमी होतो. स्ट्रोकचा धोका देखील कमी होतो.
10 वर्षांच्या आत: धूम्रपान करणाऱ्यांच्या तुलनेत फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका निम्म्याने कमी होतो . मूत्राशय, अन्ननलिका आणि मूत्रपिंडाच्या कर्करोगाचा धोका देखील कमी होतो.
15 वर्षांच्या वयात: हृदयरोगाचा धोका जवळजवळ धूम्रपान न करणाऱ्यांइतकाच असतो.
20 वर्षांत: तोंड, घसा, स्वरयंत्र आणि स्वादुपिंड यासारख्या अनेक प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका धूम्रपान न करणाऱ्यांइतकाच असतो. गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कर्करोगाचा अतिरिक्त धोका देखील निम्म्याने कमी होतो.
सीडीसीच्या मते, धूम्रपान सोडण्याचे फायदे
- आरोग्य आणि जीवनमान सुधारण्यात मदत होते.
- अकाली मृत्यूचा धोका कमी होतो. आयुर्मान १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता
- हे हृदय, रक्तवाहिन्यासंबंधी आजार, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज, कर्करोग आणि प्रजनन विकार यासारख्या अनेक समस्यांचा धोका कमी करते.
- ज्या लोकांना आधीच कोरोनरी हृदयरोग किंवा सीओपीडीचे निदान झाले आहे त्यांच्यासाठी अकाली मृत्यूचा धोका कमी होतो.
- गर्भवती महिला, गर्भ आणि मुलांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर.
- खोकला, कफ निर्मिती आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारखी श्वसनासंबंधित लक्षणे कमी होतात.
- ब्राँकायटिस आणि न्यूमोनिया सारखे श्वसन संक्रमण कमी होतात.
- दमा असलेल्या लोकांमध्ये फुफ्फुसांचे कार्य सुधारते.
- शरीरातील सूज आणि रक्ताच्या गुठळ्या कमी करते.
- उच्च-घनता असलेल्या लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल (HDL-C) पातळीत जलद सुधारणा दिसून येते.
- सबक्लिनिकल एथेरोस्क्लेरोसिसचा विकास कमी होतो.
- स्ट्रोकमुळे मृत्यूचा धोका कमी होतो.
- अॅट्रियल फायब्रिलेशन, अचानक हृदयविकाराचा मृत्यू, हृदय अपयश, शिरासंबंधी थ्रोम्बोइम्बोलिझम (शिरांमधील रक्ताच्या गुठळ्या) आणि परिधीय धमनी रोग (पीएडी) यांचा धोका कमी होतो.
- धूम्रपान सोडल्याने 12 प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो.
कसं टाळावं?
- तज्ञांचं म्हणणं आहे की, तोंडाने चावलेल्या कमी डोसच्या 'निकोटीन बबल गम'मुळे सिगारेट ओढण्याची इच्छा हळूहळू कमी होऊ शकते.
- त्वचेवर लावलेले निकोटीन पॅचेस धूम्रपान सोडण्याशी संबंधित डोकेदुखी आणि चिडचिड कमी करण्यास मदत करू शकतात .
- नाकाच्या स्प्रेच्या स्वरूपात अशी औषधं बाजारात उपलब्ध आहेत जे धूम्रपान सोडण्यास मदत करू शकतात.
- 'धूम्रपान विरोधी' संस्था आहे जिथे डॉक्टर मोफत सल्ला देतात.
- ज्या लोकांना सिगारेट ओढण्याची जास्त सवय आहे त्यांनी वैद्यकीय मदत घ्यावी.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)