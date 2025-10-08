ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! ‘या’ लोकांसाठी कारल्याच्या बिया ठरू शकतात धोकादायक
Published : October 8, 2025 at 4:11 PM IST
side Effects of Bitter Gourd seed: कारल्याचं नाव घेताचं अनेक लोक नाक मुरडतात. कारल्याची भाजी तुम्ही कितीही चविष्ठ बनवा लहान मुलांना ती अजिबात आवडत नाही. बरेच लोक कारल्याची भाजी तर खातात परंतु त्याच्या बिया खात नाही. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो कारल्याच्या बिया खाल्ल्याने शरीरावर काही नुकसान तर होत नाही ना? चला तर या विषयावर सविस्तरपणे चर्चा करूया.
कारल्याच्या बिया खाण्याचे हानिकारक परिणाम
- नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, कारल्याच्या बियांमध्ये मोमोर्डिसिन आणि लेक्टिन नावाचे संयुगे असतात. याच्या जास्त प्रमाणात सेवनाने शरीरावर विषारी परिणाम होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला अचानक पोटदुखी, उलट्या किंवा जुलाब, चक्कर येणे आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो. कधीकधी, डोळे पिवळे होऊ शकतात किंवा लघवी देखील पिवळी होऊ शकते.
- कारल्याच्या बिया गरोदर महिला आणि मुलांसाठी चांगल्या नाहीत. कारल्याच्या बिया गर्भाशयाच्या आकुंचनास कारणीभूत ठरू शकतात, ज्यामुळे गर्भपात होऊ शकतो. कारल्याच्या बिया खाल्ल्याने मुलांमध्ये तीव्र उलट्या किंवा पोटदुखी होऊ शकते. म्हणून, बिया खाणं टाळणं चांगलं.
- कारल्याच्या बिया खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी कमी होऊ शकते. यामुळे हायपोग्लायसेमिया (रक्तातील साखरेचे अचानक कमी होणे) होऊ शकते, कमी प्रमाणात कारल्याच्या बिया खाणे हानिकारक नसले तरी, मोठ्या प्रमाणात त्यांचे सेवन करणे धोकादायक असू शकते. कारल्याच्या भाजीसोबत अधूनमधून २-४ बिया खाणे सहसा समस्या नसते. मात्र, जास्त कच्चे किंवा कमी शिजवलेल्या बिया खाल्ल्याने शरीरात विषारी प्रतिक्रिया होऊ शकतात.
कारल्याचे सेवन करताना किंवा त्याचा रस पिताना बिया खाणं कसं टाळता येईल? कारल्याचे सेवन करण्यापूर्वी जर तुम्ही त्यातील कडक बिया काढून टाकल्या तर तुम्हाला ही समस्या होणार नाही. जास्त प्रमाणात कारल्याचे सेवन केल्याने पोट बिघडू शकते, रक्तातील साखरेचे प्रमाण अचानक कमी होऊ शकते आणि रक्तपेशींचेही नुकसान होऊ शकते, त्यामुळे बियांशिवाय कारल्याचे सेवन करणे सर्वात सुरक्षित आहे.
कारल्यासोबत हे पदार्थ टाळा! सैफी हॉस्पिटलमधील कन्सल्टंट गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. होजेफा रांदरवाला म्हणतात की, कारली प्रत्येकाची आवडती नसली तरी, त्यात असे गुणधर्म आहेत जे इतर कोणत्याही भाज्यांमध्ये क्वचितच आढळतात. कारल्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, लोह, जस्त, पोटॅशियम आणि मॅंगनीज सारखे पोषक घटक असतात. मधुमेहींसाठी ते वरदान आहे. शिवाय, वजन कमी करण्यासाठी आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यासाठी देखील ते प्रभावी मानले जाते. कारल्याचे अनेक फायदे असूनही, त्यासोबत काही पदार्थ खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते, जसे की...
- दूध: हे नेहमीच चांगल्या आरोग्याशी जोडलेले असते, परंतु कारल्याचे सेवन केल्यानंतर किंवा त्याचा रस पिल्यानंतर दूध सेवन केल्याने तुमच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. हे दोन्ही एकत्र खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता किंवा छातीत जळजळ होऊ शकते.
- आंबे: उन्हाळ्यात मिळणारे आंबे अनेकांना खायला आवडतात. मात्र, कारल्यासोबत आंबे खाणे हानिकारक असू शकते. यामुळे अॅबसिडिटी, छातीत जळजळ आणि मळमळ यासारख्या पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात.
- मुळा: कारल्याचे सेवन केल्यानंतर मुळा खाऊ नये. मुळा आणि कारल्याचे वेगवेगळे गुणधर्म असतात, ज्यामुळे खोकला आणि गॅसची समस्या उद्भवू शकते.
- भेंडी: जर तुम्ही भेंडी आणि कारला एकत्र खाल्ले तर पोटाच्या समस्या उद्भवू शकतात.
- दही: कारले आणि दही दोन्ही आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जातात, परंतु ते एकत्र खाणे हानिकारक असू शकते. हो, त्यामुळे त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, कारल्यासोबत दही खाणे टाळणे उचित आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)