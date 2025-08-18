EXCESSIVE VITAMIN D DAMAGE KIDNEY: सर्वांना माहित आहे की व्हिटॅमिन डी हाडे आणि एकूण आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे, परंतु त्याच्या अतिरेक हानिकारक देखील ठरू शकते. खरं तर, अलिकडेच प्रकाशित झालेल्या एक अहवालानुसार व्हिटॅमिन डीचे जास्त सेवन मूत्रपिंड निकामी होण्याचे कारण असल्याचे दिसून आलं आहे. २०२४ मध्ये, एका ब्रिटिश व्यक्तीचा अतिरिक्त व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियमशी संबंधित गुंतागुंतीमुळे मृत्यू झाला. यामुळे तज्ञांनी इशारा दिला की, व्हिटॅमिन सप्लिमेंट्सचे जास्त सेवन केल्याने गंभीर धोके आणि दुष्परिणाम होऊ शकतात. व्हिटॅमिन डीचे जास्त सेवन केल्याने हायपरकॅल्सेमिया (रक्तातील जास्त कॅल्शियम) होऊ शकते, जे मूत्रपिंड आणि हृदय दोन्हीचे नुकसान करते.
- व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटी म्हणजे काय? नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटी ही शरीरात जास्त व्हिटॅमिन डीमुळे होणारी एक दुर्मिळ स्थिती आहे, ज्याला हायपरविटामिनोसिस डी असंही म्हणतात. जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन डी शरीरात कॅल्शियमची पातळी वाढवू शकते, ज्यामुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवतात.
- व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटी कारण: व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटी सामान्यतः व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंट्सच्या जास्त डोस घेतल्याने होतो. चरबीयुक्त मासे, काही मशरूम, गाईचे दूध आणि अंड्यातील पिवळा भाग यासारखे नैसर्गिकरित्या आढळणारे व्हिटॅमिन डी-समृद्ध अन्न या आजाराचे कारण बनण्याची शक्यता कमी असते. तज्ञांचा असाही विश्वास आहे की, सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात राहिल्याने व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटी होत नाही.
- व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटी आरोग्यावर परिणाम: व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटीचे मुख्य कारण म्हणजे रक्तात कॅल्शियमचा संचय. याला हायपरकॅल्सेमिया म्हणतात. हायपरकॅल्सेमियामुळे पोट खराब होणे, उलट्या, अशक्तपणा आणि वारंवार लघवी होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तसंच यामुळे हाडांमध्ये वेदना आणि मूत्रपिंडातील दगड, हृदयरोग आणि मूत्रपिंड निकामी होणे यासारख्या समस्या देखील उद्भवू शकतात.
- व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटी उपचार: व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटीवर उपचार करण्याचे पहिले पाऊल म्हणजे व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंट्स घेणे बंद करणे. याव्यतिरिक्त, डॉक्टर हायपरकॅल्सेमियावर उपचार करण्यासाठी इतर उपाय करू शकतात, जसे की, नसांमधून द्रव देणे आणि काही प्रकरणांमध्ये, हेमोडायलिसिस (रक्त स्वच्छ करण्याची प्रक्रिया) तसंच तज्ञ रक्तातील कॅल्शियमची पातळी कमी करण्यासाठी कॉर्टिकोस्टिरॉईड्स किंवा बिस्फोस्फोनेट्स सारखी औषधे लिहून देऊ शकतात. कॅल्शियमयुक्त पदार्थ आणि पेये मर्यादित करण्याबद्दल तज्ञांच्या सल्ल्याचे पालन करा.
- व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटी रोखणे: मेयो क्लिनिकच्या मते, व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटी टाळण्यासाठी, तज्ञांनी सांगितल्याशिवाय, दररोज ४,००० आंतरराष्ट्रीय युनिट्स (IU) पेक्षा जास्त व्हिटॅमिन डी घेऊ नका. बहुतेक प्रौढांना दररोज फक्त ६०० IU व्हिटॅमिन डीची आवश्यकता असते. कधीकधी, आरोग्यसेवा व्यावसायिक ६०० IU पेक्षा जास्त पूरक आहार लिहून देतात. शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमतरता यासारख्या आरोग्य समस्यांवर उपचार करण्यासाठी हे केले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत, व्हिटॅमिन आणि खनिज पूरक आहार घेण्यापूर्वी तुमच्या डॉक्टरांशी बोला.
व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटीची लक्षणे
- व्हिटॅमिन डी टॉक्सिसिटीची सुरुवातीची लक्षणे (हायपरविटामिनोसिस डी) खूप सौम्य असू शकतात आणि अनेकदा दुर्लक्षित केली जातात. यामध्ये समाविष्ट आहे...
- गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल: मळमळ, उलट्या, बद्धकोष्ठता, भूक न लागणे, पोटदुखी.
- न्यूरोलॉजिकल: गोंधळ, सुस्ती, अशक्तपणा, डोकेदुखी किंवा गंभीर प्रकरणांमध्ये शुद्धी हरवणे.
- मूत्रपिंडाशी संबंधित: जास्त तहान लागणे, जास्त लघवी लागणे (पॉलीयुरिया), निर्जलीकरण, किडनी स्टोन किंवा नेफ्रोकॅल्सीनोसिस (मूत्रपिंडात कॅल्शियमचे साठे)
- मस्क्यूकोस्केलेटल: हाडांमध्ये वेदना, स्नायू कमकुवत होणे आणि फ्रॅक्चर (कॅल्शियम गळतीमुळे).
- हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी: असामान्य हृदय लय (अॅरिथमिया), उच्च रक्तदाब आणि जलद हृदय गती
किडनीवर परिणाम: हायपरकॅल्सीमियामुळे (रक्तात कॅल्शियमचे उच्च प्रमाण) किडनीला सर्वाधिक धोका असतो. हायपरकॅल्सीमियामुळे किडनी स्टोन, दगड, आणि किडनी निकामी होऊ शकते. खरं तर, शरीरात जास्त व्हिटॅमिन डीमुळे रक्तात कॅल्शियम जमा होतो, ज्यामुळे किडनीला अधिक कॅल्शियम फिल्टर करावे लागते. कालांतराने, मूत्रात कॅल्शियमचे उच्च प्रमाण किडनी स्टोन आणि नेफ्रोकॅल्सीनोसिस (मूत्रपिंडाच्या ऊतींमध्ये कॅल्शियमचे साठे) यासारख्या समस्या उद्भवतात. यामुळे किडनीचे कार्य बिघडू शकते.
व्हिटॅमिन डीचे जास्त प्रमाण रक्तवाहिन्यांच्या कॅल्सीफिकेशनला देखील प्रोत्साहन देते. जेव्हा कॅल्शियमचे प्रमाण सतत जास्त असते तेव्हा कॅल्शियम फॉस्फेट धमनीच्या भिंती आणि हृदयाच्या नसांमध्ये जमा होऊ लागतात, ज्यामुळे हृदयाशी संबंधित धोके वाढतात. कालांतराने, यामुळे उच्च रक्तदाब किंवा कोरोनरी धमनी रोग होऊ शकतो. राष्ट्रीय आरोग्य संस्था (NIH) असेही म्हणते की व्हिटॅमिन डीचे उच्च प्रमाण मूत्रपिंड निकामी होणे, अनियमित हृदयाचे ठोके आणि मृत्यू देखील होऊ शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)