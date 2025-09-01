ETV Bharat / health-and-lifestyle

ढगफुटीमुळे देशभरात भीतीचे वातावरण, अचानक पूर आल्यास काय करावं, सुरक्षित कसं रहावं? जाणून घ्या - FLOOD SAFTEY TIPS

सततच्या पावसामुळे देशभरात मोठी आपत्ती आली आहे, अचानक येणारे पूर, पाऊस आणि भूस्खलन यासारख्या आपत्ती टाळण्यासाठी काय करावं ते पाहूया.

INDIA WEATHER ALERT WHAT TO DO IN CASE OF A CLOUDBURST CLOUD BURST IN RUDRAPRAYAG FLOOD SAFETY TIPS
ढगफुटीमुळे देशभरात भीतीचे वातावरण, अचानक पूर आल्यास काय करावं, सुरक्षित कसं रहावं? जाणून घ्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 1, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read

flood Safety tips: गेल्या काही दिवसांपासून भारतातील डोंगराळ भागात मुसळधार पाऊस पडत आहे, ज्यामुळे नद्या वाहत आहेत, भूस्खलन होत आहे आणि सखल आणि डोंगराळ भागात सामान्य जीवन विस्कळीत झालं आहे. ढगफुटीमुळे अचानक आलेल्या पुरामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू आणि बेपत्ता झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशा परिस्थितीत, आज या बातमीद्वारे आपण अचानक ढगफुटी झाल्यास काय करावे आणि स्वतःसह इतरांचा जीव कसा वाचवावा हे जाणून घेऊ...

INDIA WEATHER ALERT WHAT TO DO IN CASE OF A CLOUDBURST CLOUD BURST IN RUDRAPRAYAG FLOOD SAFETY TIPS
ढगफुटीमुळे देशभरात भीतीचे वातावरण, अचानक पूर आल्यास काय करावं, सुरक्षित कसं रहावं? जाणून घ्या (PTI)
  • पूरजन्य परिस्थितीचा संशय आल्यास ताबडतोब उंच ठिकाणी जावे.
  • स्वत:ची सुरक्षितता लक्षात घेऊन, सभोवतालच्या लोकांना सतर्क करावे आणि शक्य तितक्या जास्त लोकांसह उंच ठिकाणी जावे.
  • पाण्याचा जोरदार प्रवाह तुम्हाला खाली वाहून नेऊ शकतो, म्हणून वाहत्या पुराच्या पाण्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा.
  • मुसळधार पावसात, NOAA वेदर रेडिओ, स्थानिक टेलिव्हिजन किंवा स्थानिक रेडिओ ऐका.
  • जर तुम्ही अशा भागात असाल जिथे अचानक पुराचा इशारा देण्यात आला आहे, तर ताबडतोब उंच ठिकाणी जावं.
  • मेघगर्जना किंवा दूरवरून येणाऱ्या रेल्वेसारखा आवाज काळजीपूर्वक ऐका, हे विशेषतः दरींमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी महत्वाचे आहे.
  • नेहमी कोरडे राहणारे झरे वाहू लागल्यास हे येणाऱ्या पुराचे लक्षण असू शकते, म्हणून ताबडतोब उंच ठिकाणी जावून स्वत:चा बचाव करा.
  • वेगाने वाहणारे पाणी तुम्हाला वाहून नेऊ शकते. म्हणून पूर आल्यावर कधीही वाहते पाणी ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नका.
  • तुमच्या वाहनाने पुराचे पाणी ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नका. एक फूट पाणी बहुतेक प्रवासी वाहनांना वाहून नेऊ शकते आणि मोठे ट्रक आणि इतर वाहने वाहून नेण्यासाठी दोन फूट पाणी पुरेसे आहे.
  • आपत्तीपूर्वी, दरम्यान आणि नंतर सूचनांसाठी EAS प्रसारणे ऐका.
  • आपत्तीपूर्वी, दरम्यान आणि नंतर आपत्कालीन सेवांकडून सूचनांसाठी तुमच्या NOAA ऑल-हॅझर्ड्स वेदर रेडिओ किंवा इतर आपत्कालीन अलर्ट सिस्टम (EAS) प्रसारकांकडून ऐकत रहावे.
  • पूरग्रस्त भागात राहणाऱ्या लोकांना पूर विमा काढणे आवश्यक आहे.
  • आपल्यापैकी अनेकांना माहिती नाही की, पुरासारख्या आपत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी वेगळा विमा असतो. सामान्य गृह विमा पॉलिसी सहसा पुराच्या नुकसानाला कव्हर करत नाहीत, म्हणून पुरांपासून संरक्षण करण्यासाठी वेगळी पूर विमा पॉलिसी घेणे महत्त्वाचे आहे. पूर आल्यास तुमचे गृह विमा पॉलिसी कव्हर काय असेल हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही तुमच्या विमा एजंटशी संपर्क साधा. राष्ट्रीय पूर विमा कार्यक्रमाबद्दल अधिक जाणून घ्या.
INDIA WEATHER ALERT WHAT TO DO IN CASE OF A CLOUDBURST CLOUD BURST IN RUDRAPRAYAG FLOOD SAFETY TIPS
ढगफुटीमुळे देशभरात भीतीचे वातावरण, अचानक पूर आल्यास काय करावं, सुरक्षित कसं रहावं? जाणून घ्या (ETV Bharat)

लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे: सध्या देशभरात मान्सून पूर्णपणे सक्रिय आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये त्याचा कहर दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा यासह अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा जारी केला आहे. जम्मू-काश्मीरपासून पंजाब आणि हिमाचलपर्यंत पावसाने ११५ वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. डोंगराळ राज्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, तेथील परिस्थिती खूपच गंभीर आहे. तेथे दररोज भूस्खलन आणि ढगफुटीच्या घटना घडत आहेत, तर मैदानी भागात नद्या वाहत आहेत. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीसाठी शक्य तितके तयार आणि सतर्क रहा. यासोबतच, प्रत्येक हवामान अपडेटवर लक्ष ठेवा.

हेही वाचा

flood Safety tips: गेल्या काही दिवसांपासून भारतातील डोंगराळ भागात मुसळधार पाऊस पडत आहे, ज्यामुळे नद्या वाहत आहेत, भूस्खलन होत आहे आणि सखल आणि डोंगराळ भागात सामान्य जीवन विस्कळीत झालं आहे. ढगफुटीमुळे अचानक आलेल्या पुरामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू आणि बेपत्ता झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशा परिस्थितीत, आज या बातमीद्वारे आपण अचानक ढगफुटी झाल्यास काय करावे आणि स्वतःसह इतरांचा जीव कसा वाचवावा हे जाणून घेऊ...

INDIA WEATHER ALERT WHAT TO DO IN CASE OF A CLOUDBURST CLOUD BURST IN RUDRAPRAYAG FLOOD SAFETY TIPS
ढगफुटीमुळे देशभरात भीतीचे वातावरण, अचानक पूर आल्यास काय करावं, सुरक्षित कसं रहावं? जाणून घ्या (PTI)
  • पूरजन्य परिस्थितीचा संशय आल्यास ताबडतोब उंच ठिकाणी जावे.
  • स्वत:ची सुरक्षितता लक्षात घेऊन, सभोवतालच्या लोकांना सतर्क करावे आणि शक्य तितक्या जास्त लोकांसह उंच ठिकाणी जावे.
  • पाण्याचा जोरदार प्रवाह तुम्हाला खाली वाहून नेऊ शकतो, म्हणून वाहत्या पुराच्या पाण्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा.
  • मुसळधार पावसात, NOAA वेदर रेडिओ, स्थानिक टेलिव्हिजन किंवा स्थानिक रेडिओ ऐका.
  • जर तुम्ही अशा भागात असाल जिथे अचानक पुराचा इशारा देण्यात आला आहे, तर ताबडतोब उंच ठिकाणी जावं.
  • मेघगर्जना किंवा दूरवरून येणाऱ्या रेल्वेसारखा आवाज काळजीपूर्वक ऐका, हे विशेषतः दरींमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी महत्वाचे आहे.
  • नेहमी कोरडे राहणारे झरे वाहू लागल्यास हे येणाऱ्या पुराचे लक्षण असू शकते, म्हणून ताबडतोब उंच ठिकाणी जावून स्वत:चा बचाव करा.
  • वेगाने वाहणारे पाणी तुम्हाला वाहून नेऊ शकते. म्हणून पूर आल्यावर कधीही वाहते पाणी ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नका.
  • तुमच्या वाहनाने पुराचे पाणी ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नका. एक फूट पाणी बहुतेक प्रवासी वाहनांना वाहून नेऊ शकते आणि मोठे ट्रक आणि इतर वाहने वाहून नेण्यासाठी दोन फूट पाणी पुरेसे आहे.
  • आपत्तीपूर्वी, दरम्यान आणि नंतर सूचनांसाठी EAS प्रसारणे ऐका.
  • आपत्तीपूर्वी, दरम्यान आणि नंतर आपत्कालीन सेवांकडून सूचनांसाठी तुमच्या NOAA ऑल-हॅझर्ड्स वेदर रेडिओ किंवा इतर आपत्कालीन अलर्ट सिस्टम (EAS) प्रसारकांकडून ऐकत रहावे.
  • पूरग्रस्त भागात राहणाऱ्या लोकांना पूर विमा काढणे आवश्यक आहे.
  • आपल्यापैकी अनेकांना माहिती नाही की, पुरासारख्या आपत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी वेगळा विमा असतो. सामान्य गृह विमा पॉलिसी सहसा पुराच्या नुकसानाला कव्हर करत नाहीत, म्हणून पुरांपासून संरक्षण करण्यासाठी वेगळी पूर विमा पॉलिसी घेणे महत्त्वाचे आहे. पूर आल्यास तुमचे गृह विमा पॉलिसी कव्हर काय असेल हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही तुमच्या विमा एजंटशी संपर्क साधा. राष्ट्रीय पूर विमा कार्यक्रमाबद्दल अधिक जाणून घ्या.
INDIA WEATHER ALERT WHAT TO DO IN CASE OF A CLOUDBURST CLOUD BURST IN RUDRAPRAYAG FLOOD SAFETY TIPS
ढगफुटीमुळे देशभरात भीतीचे वातावरण, अचानक पूर आल्यास काय करावं, सुरक्षित कसं रहावं? जाणून घ्या (ETV Bharat)

लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे: सध्या देशभरात मान्सून पूर्णपणे सक्रिय आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये त्याचा कहर दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा यासह अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा जारी केला आहे. जम्मू-काश्मीरपासून पंजाब आणि हिमाचलपर्यंत पावसाने ११५ वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. डोंगराळ राज्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, तेथील परिस्थिती खूपच गंभीर आहे. तेथे दररोज भूस्खलन आणि ढगफुटीच्या घटना घडत आहेत, तर मैदानी भागात नद्या वाहत आहेत. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीसाठी शक्य तितके तयार आणि सतर्क रहा. यासोबतच, प्रत्येक हवामान अपडेटवर लक्ष ठेवा.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA WEATHER ALERTWHAT TO DO IN CASE OF A CLOUDBURSTCLOUD BURST IN RUDRAPRAYAGFLOOD SAFTEY TIPSFLOOD SAFTEY TIPS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.