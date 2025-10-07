ETV Bharat / health-and-lifestyle

लघवी करताना टाळा ‘या’ चुका; पडू शकते महागात

लघवी करताना काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. वाचा सविस्तर..,

HABITS THAT WEAKEN PELVIC MUSCLES PREVENTION TIPS TO STOP UTI WHAT ARE BAD PEEING HABITS BAD PEE HABITS
लघवी करताना टाळा ‘या’ चुका; पडू शकते महागात (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 7, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

What are bad Peeing Habits: लघवी करणे ही शरीरातील एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. आपल्या शरीरातील सर्व प्रकारचे टाकाऊ पदार्थ लघवीद्वारे बाहेर पडतात. मात्र आपल्यापैकी बरेच लोक असे आहेत, जे लघवी करण्याची गरज भासल्यावरही टाळाटाळ करतात, अनेक वेळ लघवी रोखून धरतात आणि त्यामुळे काही होत नाही, असे त्यांना वाटते. काही चुकीच्या लघवीच्या सवयी पेल्विक फ्लोअर आणि मूत्राशयाच्या कार्यावर परिणाम करू शकतात. यामुळे मूत्रमार्गाचे अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात. म्हणून, अशा गुंतागुंत टाळण्यासाठी, लघवी करताना काय करू नये हे जाणून घेणे गरजेचं आहे.

HABITS THAT WEAKEN PELVIC MUSCLES PREVENTION TIPS TO STOP UTI WHAT ARE BAD PEEING HABITS BAD PEE HABITS
लघवी करताना टाळा ‘या’ चुका; पडू शकते महागात (Getty Images)
  • वारंवार लघवी करणे: सामान्यतः, मूत्राशय ७५% भरलेले असताना लघवी करण्याची तीव्र इच्छा होते. मात्र, वारंवार लघवी केल्याने मूत्राशय पूर्ण भरण्यापूर्वीच रिकामे होऊ शकते. कालांतराने, यामुळे मूत्राशयाची नैसर्गिक साठवण क्षमता कमकुवत होते आणि ती योग्यरित्या कार्य करण्यापासून रोखली जाते. यामुळे वारंवार लघवी लागू शकते आणि मूत्रमार्गात संसर्ग, मूत्रपिंड संसर्ग, किडनी स्टोन आणि मधुमेह यासारख्या आजारांना कारणीभूत ठरू शकते.
  • लघवी करण्यासाठी ताण येणे: काही लोकांना आतड्यांदरम्यान सतत ताण येतो. लघवी करण्यासाठी ताण आल्याने पेल्विक फ्लोर स्नायू कमकुवत होऊ शकतात. यामुळे पेल्विक ऑर्गन प्रोलॅप्स आणि मूत्रमार्गात असंयम होण्याचा धोका वाढू शकतो. म्हणून, लघवी नैसर्गिकरित्या बाहेर पडू द्या.
  • मूत्रमार्ग रोखणे: आपल्यामध्ये असे लोक आहेत, जे बराच वेळ लघवी रोखून ठेवतात. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय? तुमच्या या सवयीमुळे अनेक समस्या उद्भवू शकतात. तासन्तास लघवी रोखून ठेवल्याने मूत्रपिंडांवर दबाव येऊ शकतो. परिणामी मूत्रपिंडाचे आजार होऊ शकतात. तसंच, लघवी रोखून ठेवल्याने मूत्राशय कमकुवत होऊ शकतं आणि मूत्र गळती आणि संसर्ग यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. यामुळे मूत्रमार्गाचे आजार होऊ शकतात.
  • पूर्णपणे लघवी न होणे: काही लोक शौचालयातून पूर्णपणे लघवी न करता बाहेर पडतात. हे असंयम किंवा इतर तीव्र इच्छांमुळे होऊ शकते. मात्र, या सवयीमुळे लघवी मूत्राशयातच राहू शकते आणि संसर्गाचा धोका वाढू शकतो. त्याचबरोबर यामुळे मूत्राशयाचे सिग्नल कमकुवत होऊ शकतात आणि मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.
  • बसण्याची चुकीची स्थिती: काही लोक लघवी करताना वाकून बसतात, विशेषतः सार्वजनिक शौचालयात. या सवयीमुळे मूत्राशय आणि मूत्रमार्गावर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे लघवीचा प्रवाह आणि पेल्विक संरेखनावर देखील परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, लघवी करताना योग्यरित्या बसण्याची खात्री करा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

HABITS THAT WEAKEN PELVIC MUSCLESPREVENTION TIPS TO STOP UTIWHAT ARE BAD PEEING HABITSBAD PEE HABITSWHAT ARE BAD PEEING HABITS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.