Warning Symptoms Of Uric Acid: हल्ली पुरुष आणि महिला दोघेही यूरिक अॅसिडच्या समस्येनं त्रस्त आहेत. यूरिक अॅसिडची पातळी वाढल्याने किडनीवर विपरीत परिणाम होतो. शरीरात यूरिक अॅसिडचे प्रमाण मार्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास किडनी फेल देखील होऊ शकते. यूरिक अॅसिड हा एक नैसर्गिक टाकाऊ पदार्थ आहे. जो लाल मांस, समुद्री खाद्यपदार्थ आणि अल्कोहोलयुक्त पेय यासारख्या पदार्थांमध्ये आढळतो. शरीरात प्युरिन नावाच्या पदार्थांचे विघटन करून यूरिक अॅसिड तयार होतो. सामान्यत: यूरिक अॅसिड रक्तात विरघळते आणि लघवीद्वारे शरीराबाहेर पडते. परंतु जेव्हा मूत्रपिंड ते प्रभावीपणे बाहेर काढू शकत नाही. तेव्हा शरीरात यूरिक अॅसिड रक्तप्रवाहात जमा होऊ लागतो या स्थितीला हायपरयुरिसेमिया म्हणतात. यामुळे सूज, वेदना आणि संधिवाद यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवतात. तसंच ते गाउट किंवा किडनी स्टोन यासारख्या वेदनादायक परिस्थितींना कारणीभूत ठरू शकते. सुदैवाने जेव्हा रक्तात युरिक अॅसिडचे प्रमाण जास्त होते तेव्हा शरीर काही प्रारंभिक चेतावणी देतो आणि ती ओळखून तसंच जीवनशैलीत काही बदल करून यूरिक अॅसिडची पातळी प्रभावीपणे व्यवस्थापित करता येऊ शकते.
- सांधेदुखी आणि सूज: तज्ञांच्या मते हा सर्वात सामान्य लक्षणांपैकी आहे. शरीरात यूरिक अॅसिडची पातळी वाढली की, सांधेदुखी आणि सूज या समस्या उद्भवतात. पायाच्या अंगठ्याजवळ तीव्र वेदना होतात. याला गाउट म्हणतात. हा संधिवाताचा एक प्रकार आहे. जो सांध्यामध्ये तयार होणाऱ्या यूरिक अॅसिड क्रिस्टल्समुळे होतो. यामुळे रात्रीच्या वेळी वेदना तीव्र होतात. सहसा पायाच्या अंगठ्याजवळ वेदना होतात. परंतु गुडघे, कोपर मनगट आणि बोटांच्या सांध्यावर देखील परिणाम होऊ शकते. मेयोक्लिनिकच्या अभ्यासानुसार प्राभावित भाग लाल, सुजलेला आणि स्पर्शास संवेदनशील होऊ शकतो.
- सांध्यांमध्ये कडकपणा: रक्तात यूरिक अॅसिडची पातळी जास्त झाल्यास सांधे कडक होतात. विशेषत: साकाळी किंवा काही वेळ बसल्यानंतर. हे रक्तातील यूरिक असॅडच्या पातळीत वाढ झाल्याचं लक्षणं असू शकते. कडकपणामुळे सांधे हलवण्यास त्रास होऊ शकतो तसंच यामुळे चालताना त्याचबरोबर दैनंदिन काम करताना अस्वस्थता जाणवू शकते. कडकपणा सामान्यत: जळजळ झाल्यामुळे होतो. जो यूरिक असॅड क्रिस्टल्समुले सांध्याच्या अस्तरांना त्रास होतो.
- त्वचेखालील गाठी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर जास्त काळ यूरिक अॅसिडवर उपचार केलं नाही तर त्वचेखाली लहान, वेदनारहित गाठी निर्माण होऊ शकतात. ज्याला टोफी म्हणतात. राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या अभ्यासानुसार, टोफी म्हणजे सुईच्या आकाराचे क्रिस्टल्सचे संचय जे त्वचेखाली, सांध्यामध्ये आणि इतर अवयवांमध्ये कठीण गाठी तयार करू शकते. जर हे टोफी मोठे झाले तर त्यामुळे अस्वस्थता, वेदना आणि सांधे विकृत होऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये टोफी सुजू देखील शकते आणि दुर्लक्षित केल्यास सांध्यांच्या हालचालींवर परिणाम करू शकते.
- पाय किंवा तळहातांमध्ये जळजळ: उच्च यूरिक अॅसिड असलेल्या काही लोकांना तळवे किंवा तळहातांमध्ये सतत जळजळ जाणवू शकते. काही प्रकरणांमध्ये मज्जातंतूंच्या समस्या किंवा मधुमेहासारख्या इतर आजारांशी संबंधित असू शकते. तुम्हाला यापैकी काही लक्षणं जाणवल्यास त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचं आहे.
- लघवीमध्ये बदल: लघवीवरून शरीरात यूरिक अॅसिडचे प्रमाण जास्त असल्याचे संकेत मिळू शकतात. लघवी गडद तसंच ढगाळ रंगाची किंवा लघवीचा तीव्र वास येत असेल तर हे जास्त प्रमाणात यूरिक अॅसिड असल्याचे दर्शवू शकते. तसंच लघवी करताना अस्वस्थता किंवा जळजळ होणे हे देखील यूरिक अॅसिड जास्त झाल्याची लक्षणं आहेत. गंभीर प्रकरणांमध्ये यूरिक अॅसिडमुळे किडनी स्टोन तयार होऊ शकतात.
- किडनी स्टोन: तज्ञांच्या मते, जास्त प्रमाणात यूरिक अॅसिड मूत्रपिंडात स्फटिकरूप होऊन स्टोन तयार करू शकते.
- पाठीच्या खालच्या भागात तीव्र वेदना
- वारंवार लघवी किंवा लघवी करण्यास त्रास होणे
- मळमळ किंवा उलट्या
- मूत्रात रक्त येणे
- मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका: जर दीर्घकाळ यूरिक अॅसिडचे प्रमाण जास्त असेल तर मूत्रपिंडाचे नुकसान होऊ शकते. यामुळे मूत्रपिंडाचे कार्य हळूहळू बिघडते, ज्यामुळे शरीरात विषारी पदार्थ जमा होऊ लागतात.
- हृदरोग आणि उच्च रक्तदाब: काही संशोधनात असं आढळून आलं की, ज्या लोकांमध्ये यूरिक अॅसिडचे प्रमाण जास्त असते. त्यांना रक्तदाब आणि हृदरोगाचा धोका जास्त असतो. हृदरोग्यांनी विशेष काळजी घेणे गरजेचं आहे.
- मेटाबॉलिक सिंड्रोम: यूरिक अॅसिडच्या उच्च पातळीमुळे मधुमेह, लठ्ठपणा आणि उच्च कोलेस्ट्रॉल सारखे आजार होऊ शकतात. यामुळे चालणे, बसणे आणि उठणे यासारख्या दैनंदिन काम करणे कठीण होऊ शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
संदर्भ
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17808-hyperuricemia-high-uric-acid-level
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gout/symptoms-causes/syc-20372897