तुम्हालाही रात्री अचानक जाग येतो का? वापरून पहा ही ‘ट्रीक’
आपल्यापैकी अनेकांना झोपल्यानंतर अधून मधून जाग येतो. जाणून घ्या जाग येण्यामागील मुख्य कारणं.
Published : September 14, 2025 at 5:04 PM IST
Waking Up in The Night: निरोगी राहण्यासाठी प्रत्येकाने साधारणपणे सात ते आठ तास झोप घेतली पाहिजे. हे आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती असेल. मात्र, अनेक जण आपण बरोबर झोपलो नाही म्हणून आठ तासांपेक्षा जास्त वेळ बिछाण्यावरच पडून असतात. तर काही लोक लवकर झोपायला जातात. काही लोकांची मध्यरात्री झोपमोड होते आणि नंतर त्यांना झोपच येत नाही. अशा लोकांची झोपही पूर्ण होत नाही. जर तुमचा देखील झोपण्याचा यापैकी कोणताही एक पॅटर्न असेल. तर, तज्ञांच्या मते यामुळे दीर्घकालीन आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
मध्यरात्री वारंवार जागे होणे आणि पुन्हा झोप न येणे हे सामान्य नाही. सर्कॅडियन लयमध्ये बदल आणि जास्त ताण ही निद्रानाशाची कारणं असल्याचं म्हटलं जातं. तसंच हा एक सामान्य विकार असल्याचं म्हटलं जातं ज्यामुळे झोप येणे किंवा झोपेत राहणे कठीण होते. ही एक अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये लवकर जाग येतो आणि पुन्हा झोप देखील येत नाही. परिणामी थकवा जाणवू शकतो. याव्यतिरिक्त, मेयोक्लिनिकच्या अभ्यासानुसार, निद्रानाशामुळे उर्जेची पातळी कमी होते आणि मूड, आरोग्य आणि जीवनाची गुणवत्ता देखील प्रभावित होते. अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की जगातील सुमारे 10% लोक निद्रानाश समस्येनं त्रस्त असतात.
मेडलाइनप्लसच्या मते, निद्रानाशाच्या लक्षणांमध्ये हे समाविष्ट आहे
- झोपण्यापूर्वी बराच वेळ जागे राहणे
- थोड्या वेळासाठी झोपणे
- रात्री बराच वेळ जागे राहणे
- अजिबात झोप लागली नाही असे वाटणे
- खूप लवकर उठणे
निद्रानाशाची कारणे
- वय: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जसजसे आपण वयस्कर होतो तसतशी आपला सर्केडियन लय बदलते, ज्यामुळे केवळ झोपेची गुणवत्ता कमी होत नाही तर आपल्या जागे होण्याच्या आणि झोपण्याच्या वेळा देखील बदलतात, ज्यामुळे आपल्याला अनेक वेळा जाग येते.
- ताण: काम, शाळा, आरोग्य, पैसा किंवा कुटुंबाबद्दलच्या चिंता रात्री मन सक्रिय ठेवू शकतात. ज्यामुळे झोप येणे कठीण होते. एखाद्या प्रिय व्यक्तीचा मृत्यू किंवा आजारपण, घटस्फोट किंवा नोकरी गमावणे यासारख्या तणावपूर्ण जीवनातील घटना देखील निद्रानाशाचे कारण बनू शकतात.
- औषधं: मेयोक्लिनिकच्या अभ्यासानुसार, काही अँटीडिप्रेसेंट्स, दमा किंवा रक्तदाबाची औषधं झोपेमध्ये व्यत्यय आणू शकतात. तसंच काही वेदनाशामक, ऍलर्जी आणि सर्दीची औषधे आणि वजन कमी करणाऱ्या ओव्हर-द-काउंटर औषधांमध्ये कॅफिन आणि इतर उत्तेजक घटक असतात जे झोपेमध्ये व्यत्यय आणू शकतात.
- गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज (GERD): झोपण्यापूर्वी हलके जेवण घेणे चांगले असल्याचं तज्ञांचं म्हणणं आहे. मात्र, रात्री जास्त खाल्ल्याने झोपताना तुम्हाला अस्वस्थ वाटू शकते. याव्यतिरिक्त, अनेकांना छातीत जळजळ देखील होते. ही समस्या तुम्हाला रात्री जागं ठेवू शकते, असं त्यांनी स्पष्ट केले. याव्यतिरिक्त, असं म्हटलं जातं की, संधिवात, नैराश्य, पुरुषांमध्ये वाढलेली प्रोस्टेट ग्रंथी आणि रजोनिवृत्ती यासारख्या समस्यांमुळे देखील रात्री नीट झोप येत नाही.
रात्री शांत झोप कशी घ्यावी?
- दररोज त्याच वेळी झोपायला जाण्याचा आणि उठण्याचा प्रयत्न करा.
- बेडरूम आरामदायी, अंधार आणि शांत ठेवा.
- झोपण्यापूर्वी ध्यान करण्याची किंवा पुस्तक वाचण्याची सवय लावा.
- झोपण्यापूर्वी तुमचा फोन, टीव्ही आणि संगणक पाहणे थांबवा.
- नियमित व्यायाम करा.
- संध्याकाळी कॅफिनयुक्त पेये पिणं टाळा.
- झोपण्यापूर्वी कमीत कमी दोन तासापूर्वी जेवा.
- वरील सल्ल्याचे पालन करणे, जसे की धूम्रपान सोडणे, तुम्हाला योग्य झोप घेण्यास मदत करेल असा सल्ला दिला जातो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)