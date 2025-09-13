ETV Bharat / health-and-lifestyle

व्हिटॅमिन-बी12 च्या कमतरतेमुळे हृदयविकाराचा धोका, वेळीच ओळखा ‘ही’ लक्षणे

शरीरात व्हिटॅमिन बी-12 च्या कमतरतेमुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो, जाणून घ्या या दोघांमध्ये काय संबंध आहे.

व्हिटॅमिन-बी12 च्या कमतरतेमुळे हृदयविकाराचा धोका, वेळीच ओळखा 'ही' लक्षणे
ETV Bharat Health Team

September 13, 2025

HEART ATTACK AND VITAMIN B12: व्हिटॅमिन बी-12 , ज्याला कोबालामिन असंही म्हणतात, हे मानवी आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या पोषक तत्वांपैकी एक आहे. आरोग्य तज्ञांचं म्हणणं आहे की, या महत्त्वाच्या पोषक तत्वाच्या कमतरतेमुळे अनेक आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात. या पोषक तत्वाच्या कमतरतेमुळे विशेषतः हृदयरोगाची समस्या उद्भवू शकते. म्हणूनच, या अत्यंत आवश्यक पोषणाच्या कमतरतेची लक्षणं वेळेवर ओळखणं आणि त्यावर उपचार करणं महत्वाचं आहे.

व्हिटॅमिन-बी12 च्या कमतरतेमुळे हृदयविकाराचा धोका, वेळीच ओळखा 'ही' लक्षणे

व्हिटॅमिन बी-12 हे पाण्यात विरघळणारे व्हिटॅमिन आहे, जे सहसा मांस, मासे, अंडी आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये मुबलक प्रमाणात आढळते. तज्ञांच्या मते निरोगी राहण्यासाठी आपल्याला दररोज 2.4 मायक्रोग्राम व्हिटॅमिन बी१२ ची आवश्यकता असते. व्हिटॅमिन बी-12 च्या कमतरतेचा आणि हृदयविकाराच्या झटक्याचा संबंध जाणून घेऊया.

व्हिटॅमिन-बी12 च्या कमतरतेमुळे हृदयविकाराचा धोका, वेळीच ओळखा 'ही' लक्षणे

रक्तपेशींची निर्मिती: व्हिटॅमिन बी-12 शरीरातील रक्तपेशींच्या निर्मितीस मदत करते. या पेशी शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात ऑक्सिजन वाहून नेतात. बी-12 च्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा येऊ शकतो, ज्यामुळे थकवा आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.

मज्जासंस्थेचे आरोग्य: हे जीवनसत्व मज्जासंस्थेच्या आरोग्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे. ते मेंदू आणि न्यूरॉन्सना निरोगी ठेवण्यास मदत करते. व्हिटॅमिन बी-12 च्या कमतरतेमुळे मज्जासंस्थेच्या समस्या उद्भवू शकतात, जसे की सुन्नपणा, मुंग्या येणे आणि चालण्यात अडचण येणे.

डीएनए निर्मिती: व्हिटॅमिन बी-12 देखील डीएनएच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. डीएनए हा आपल्या शरीराच्या पेशींमध्ये आढळणारा एक अनुवांशिक घटक आहे. बी-12 च्या कमतरतेमुळे डीएनए निर्मितीची प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते.

व्हिटॅमिन बी-12 हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पोषक तत्व आहे जे प्रामुख्याने मांस, मासे, अंडी, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये आढळते. जरी व्हिटॅमिन बी१२ हे शाकाहारी अन्नात खूप कमी प्रमाणात आढळते, तरी शाकाहारी लोकांमध्ये अनेकदा या महत्त्वाच्या पोषक तत्वाची कमतरता असते.

  • हृदयविकाराचा झटका आणि व्हिटॅमिन बी१२ यांचा काय संबंध आहे? व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेमुळे हृदविकाराचा थेट झटका येत नाही. परंतु यामुळे शरीरात होमोसिस्टीन अमिनो असिडची पातळी वाढते. परिणामी रक्तवाहिन्यांचे कार्य बिघडते. यामुळे स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. चला तर होमोसिस्टीन काय आहे हे समजून घेऊया.
  • होमोसिस्टीन म्हणजे काय? होमोसिस्टीन हा एक प्रकारचा अमिनो आम्ल आहे. जो आपल्या शरीरात प्रथिनांच्या विघटनाने तयार होतो. जर शरीरात त्याची पातळी वाढली तर ते रक्तवाहिन्यांना (धमन्या) नुकसान पोहोचवते. यामुळे रक्तवाहिन्या कडक होऊ शकतात (एथेरोस्क्लेरोसिस). यामुळे रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा धोका वाढतो. हे दोन्ही घटक हृदयविकाराचा धोका वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरतात.
  • व्हिटॅमिन बी-12 ची भूमिका: व्हिटॅमिन बी-12 (आणि फॉलिक अॅसिड, जे व्हिटॅमिन बी९ आहे) होमोसिस्टीनचे विघटन करण्यास आणि त्याची पातळी कमी करण्यास मदत करते. जर शरीरात व्हिटॅमिन बी-12 ची कमतरता असेल तर होमोसिस्टीनची पातळी वाढते आणि जास्त होमोसिस्टीनमुळे रक्तवाहिन्यांना नुकसान होऊ शकते - ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC140003/

