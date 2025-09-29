ETV Bharat / health-and-lifestyle
करूर चेंगराचेंगरी: गर्दीत अडकल्यास 'या' टिप्स वापरून निघा सुरक्षित बाहेर
जर तुम्ही गर्दीच्या ठिकाणी अडकला असाल तर ओरडणे टाळा कारण त्यामुळे श्वासोच्छवासाची समस्या वाढते. खाली दिलेल्या टिप्स फॉलो करा आणि स्वत:ला सुरक्षित ठेवा.
how to survive a stampede: करूर येथे तामिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके) च्या निवडणूक रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरीत 10 मुले आणि 16 महिलांसह 39 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. करूरमधील विविध रुग्णालयात 111 जणांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे. त्याचप्रमाणे, काही महिन्यांपूर्वी, बेंगळुरूमध्ये आरसीबीच्या विजयोत्सवादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता आणि47 हून अधिक जण जखमी झाले. ज्यांना नंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गर्दीमध्ये जाणं हे अत्यंत धोकादायक आहे. या बातमीद्वारे जाणून घेऊया, गर्दीत चेंगराचेंगरी झाल्यास स्वतःचे आणि आपल्या मुलांचे संरक्षण कसे करावे.
- गर्दीत अडकल्यास कसे सुटायचे? गर्दीच्या ठिकाणी, जेव्हा मागून कोणीतरी समोरच्यांना ढकलतो तेव्हा सर्वजण एकाच वेळी पुढे सरकतात. यामुळे गर्दीत अडकलेल्यांच्या फुफ्फुसांवर दबाव वाढतो, ज्यामुळे श्वास घेणे कठीण होते. स्टॅम्पेड अँड क्रश सर्व्हायव्हल टिप्स या लेखात असं म्हटलं आहे की चेंगराचेंगरी जन्य परिस्थितीमध्ये बॉक्सर पोझमध्ये छातीसमोर हात दुमडणे गरजेचे आहे. यामुळे बरगड्या आणि छाती चिरडली जाणार नाही तसंच तुम्हाला श्वास घेण्यास देखील अडचण येणार नाही.
- चेंगराचेंगरीच्या परिस्थितीत पाय जमिनीवर घट्ट ठेवून सरळ उभे राहण्याचा प्रयत्न करावा. कारण चेंगराचेंगरीमध्ये पडणे खूप धोकादायक ठरू शकते. परंतु जर तुम्ही गर्दीत अडकलात आणि पडलात तर लगेच उठण्याचा प्रयत्न करा.
- जर सर्वजण एकाच दिशेने चालत असतील तर त्यांच्याशी सामना करणे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे आपल्यावर दबाव वाढेल. म्हणून, गर्दीसोबत चालण्याऐवजी, आपण तिरपे चालले पाहिजे. या मार्गाने चालताना, घाबरू नये आणि गर्दी कमी असेल अशा ठिकाणांचा शोध घ्यावा आणि हळूहळू त्या ठिकाणाकडे जावे.
- ओरडणे टाळा, कारण यामुळे ऊर्जा वाया जाते आणि श्वास घेण्यास त्रास होतो. अशा परिस्थितीमध्ये शांत राहण्याचा प्रयत्न करा आणि तुमच्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करा.
- जर तुम्ही पडलात आणि लगेच उठू शकत नसाल, तर गर्भाच्या स्थितीत वाकून जा आणि तुमचे डोके आणि मान तुमच्या हातांनी सुरक्षित करा; यामुळे श्वासोच्छवासाच्या समस्या टाळण्यास मदत होईल.
- जेव्हा स्टेडियम आणि थिएटरसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी गर्दी असते तेव्हा बहुतेकदा सर्वजण एकाच दरवाजातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे गुदमरण्याची शक्यता असते. शिवाय, जर दरवाजा खूप लहान असेल तर दुखापत होण्याचा धोका असतो. हे टाळण्यासाठी, तुम्ही ताबडतोब बाहेर पडण्याचा दुसरा मार्ग आहे का ते तपासणे अत्यंत गरजेचं आहे.
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा लोकांचा मोठा जमाव असतो तेव्हा गर्दी टाळा. बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करा. जर तुमचे सामान, जसे की बॅग, बूट किंवा मोबाईल फोन पडले तर ते उचलण्याचा प्रयत्न करू नका. जर तुम्ही पडलेली एखादी वस्तू उचलण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही चिरडले जाण्याची शक्यता जास्त असते. चिरडल्यामुळे छातीत दाब येऊ शकतो, फासळ्या तुटू शकतात आणि फुफ्फुसांना आणि हृदयाला दुखापत होऊ शकते. कधीकधी, अंतर्गत रक्तस्त्राव होऊ शकतो आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो.
खबरदारी आवश्यक आहे
कार्यक्रमाच्या ठिकाणी प्रवेश करताना, सर्व बाहेर पडण्याचे मार्ग काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा.
जर गर्दी खूप जास्त असेल तर लोक भिंती किंवा घन वस्तूंवर आदळू शकतात. म्हणून, भिंती, बार, अडथळे किंवा इतर स्थिर संरचनांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, घाबरू नका. शांत आणि सतर्क राहिल्याने तुम्हाला कसे पळून जायचे याबद्दल चांगले निर्णय घेण्यास मदत होईल.