How To Control Thyroid Naturally: अनेक लोक थायरॉईडच्या व्याधीमुळे बेजार आहेत. थायरॉईड ग्रंथीतील हार्मोनल संतुलन बिघडल्यामुळे थायरॉई़डची समस्य उद्भवते. थायरॉईड संप्रेरक संपूर्ण शरीरावर नियंत्रण ठेवतात, ज्यामध्ये चयापचय, ऊर्जा आणि मूड यांचा समावेश आहे. शरीरात थायरॉईड संप्रेरकाचे कार्य असंतुलित असल्यास आळस आणि थकवा जाणवतो. थायरॉई़डमुळे अनेकांचे वजन वाढते तर काहीचं कमी होते. यामुळे अस्वस्थ देखील वाटू शकते. थायरॉईड असलेल्या व्यक्तींना नेहमी औषधं घ्यावी लागतात. परंतु असे काही पदार्थ आहेत जे थायरॉईड संप्रेरक संतुलित आणि मजबूत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहेत. चला तर जाणून घेऊया थायरॉईड संप्रेरक संतुलित ठेवण्यास मदत करणाऱ्या घटकांची माहिती.
- ब्राझील नट्स: ब्राझील नट्स हे सेलेनियमचा एक उत्तम स्रोत आहेत, थायरॉईड संप्रेरक तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेले खनिज त्यात आहेत. दिवसातून फक्त एक किंवा दोन ब्राझील नट्स थायरॉईडचे कार्य सुधारण्यास मदत करू शकतात. तुम्ही ते स्नॅक म्हणून खाऊ शकता किंवा ओटमील किंवा दह्यात मिसळून खाऊ शकता.
- नारळ तेल: नारळ तेल केवळ अन्नाची चव वाढवत नाही तर ते थायरॉईडसाठी देखील चांगले आहे. त्यात असलेले मध्यम-साखळी फॅटी अॅसिड हार्मोनल कार्याला समर्थन देतात आणि स्थिर ऊर्जा प्रदान करतात. तुम्ही सूप, फ्राईज इत्यादींमध्ये एक चमचा नारळ तेल घालू शकता किंवा भातामध्ये एक चमचा नारळ तेल घालू शकता. आहारात नारळ तेलाचा समावेश केल्याने थायरॉईड निरोगी राहण्यास मदत होऊ शकते.
- दही: दही खाणं सर्वांना आवडते. तसंच दही थायरॉईड असलेल्यासाठी देखील उत्तम आहे. त्यातील प्रोबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. तसंच त्यातील आयोडीन आणि झिंक थायरॉईडच्या कार्यासाठी आवश्यक आहेत. यातील प्रोबायोटिक्समुळे थायरॉईडचे कार्य सुधारते असं तज्ञांचं मत आहे. तुम्ही नॉर्मल किंवा चाट मसाला घालून दही खाऊ शकता. दही हा थायरॉईड आणि पचनक्रियेला आधार देण्याचा एक सोपा आणि स्वादिष्ट मार्ग आहे. थायरॉईड असलेल्यांनी आहारात नेहमी दह्याचा समावेश करावा असं तज्ञांचं मत आहे.
- भोपळ्याच्या बिया: भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक भरपूर प्रमाणात असतात. जे थायरॉईडसाठी आवश्यक असते. झिंक थायरॉईड संप्रेरकांच्या निर्मितीस मदत करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते. भोपळ्याच्या बीया तुम्ही कच्चे, सॅलडमध्ये किंवा दह्यासह खाऊ शकता. त्यात अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म देखील आहेत.
- मेथी: मेथी हा स्वयंपाकघरातील एक सामान्य घटक आहे ज्यामध्ये थायरॉईडसाठी अनेक फायदे दळलेले आहेत. तसंच मेथी हार्मोन्स संतुलित करण्यास आणि थायरॉईडच्या कार्याला आधार देण्यास मदत करतात. तुम्ही मेथीदाणा रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवून सकाळी खाल्ल्यास पचनक्रिया सुलभ होते. मेथी हे थायरॉईडच्या आरोग्यासाठी एक साधे आणि शक्तिशाली अन्न आहे.
- बेरी: बेरी थायरॉईडला आधार देण्यासाठी एक उत्तम मार्ग आहे. त्यात अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, जे जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. थायरॉईडच्या आरोग्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहे. स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी आणि गुसबेरी हे उत्तम पर्याय आहेत. ते जळजळ कमी करण्यास आणि थायरॉईडच्या कार्याला समर्थन देण्यास मदत करू शकतात.
- मूग डाळ: मूग डाळ ही एक पौष्टिक डाळ आहे, जी थायरॉईडच्या आरोग्यासाठी उत्तम आहे. त्यामध्ये वनस्पती-आधारित प्रथिने, लोह आणि बी जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात. हे पोषक घटक ऊर्जा पातळी राखण्यास आणि हार्मोन्स संतुलित करण्यास मदत करतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)