घसा खवखवणे कर्करोगाचे लक्षण तर नाही ना? जाणून घ्या ‘थ्रोट कॅन्सर’ची सुरुवातीची लक्षणं
कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय सतत कान दुखणे आणि घसा खवखवणे हे घशाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते. वाचा सविस्तर..,
Published : September 30, 2025 at 7:38 PM IST
Early signs of throat cancer: हवामानातील बदल, थंड पदार्थ, ताप किंवा संसर्ग यामुळे घसा खवखवणे, कर्कश आवाज येणे, चिडचिड होणे आणि बोलण्यात अडचण येणे सामान्य आहे. ही लक्षणे सहसा लवकर निघून जातात. मात्र, तज्ञांच्या मते जर ही लक्षणे दीर्घकाळ राहिल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, कारण ती घशाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते.
हा कर्करोग तुमच्या स्वरयंत्रांना आणि घशाच्या इतर भागांना प्रभावित करतो. धूम्रपान आणि तंबाखूचे सेवन, जास्त मद्यपान, पॅपिलोमाव्हायरस, खराब आहार आणि पौष्टिक कमतरता, गॅस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग आणि अनुवंशशास्त्र अशी अनेक कारणे घशाचा कर्करोग होण्यामागे असू शकतात. तज्ञांच्या मते, जर त्याची लक्षणे लवकर ओळखली गेली तर ते बरे होऊ शकते. चला तर मग घशाचा कर्करोग कसा ओळखायचा ते जाणून घेऊया.
- गिळण्यास त्रास: घशाचा कर्करोग असलेल्या लोकांना घशात काहीतरी अडकल्यासारखे वाटू शकते किंवा गिळण्यास त्रास होऊ शकतो. याला डिस्फॅगिया म्हणतात. तज्ञांच्या मते, घशातील गाठ अन्ननलिका किंवा स्वरयंत्रावर दाब देते तेव्हा हे लक्षण उद्भवते. जर तुम्हाला सतत गिळण्यास त्रास होत असेल, विशेषतः कठीण अन्न घेतल्यास, तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उचित आहे.
- वजन कमी होणे: अचानक, जलदगतीने वजन कमी होणे हे घशाच्या कर्करोगासह इतर कर्करोगांचे लक्षण आहे. कर्करोगामुळे भूक न लागणे किंवा चयापचय सुरळीत न होणे हे देखील लक्षण आहे. डाएटिंग किंवा व्यायाम न करता वजन कमी होत असेल तर त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचं आहे.
- कानदुखी: मेयो क्लिनिकच्या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय सतत कानदुखी होणे हे घशाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते. सुरुवातीच्या टप्प्यात हे अधिक सामान्य आहे. यासोबत सतत कानात अस्वस्थता, तीव्र वेदना किंवा सुन्नपणा देखील असू शकतो.
- श्वासोच्छवासात बदल: NCBI जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, श्वास फुलणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे हे घशाच्या कर्करोगाचे लक्षण आहे. यामध्ये घरघर येणे देखील समाविष्ट आहे. शिवाय, जर तुम्हाला हलक्या हालचाली करूनही श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
- तोंडाचा दुर्गंधी: घशाचा कर्करोग हे या समस्येचे एक कारण आहे. तोंड स्वच्छ असून देखील तोंडातून दुर्गंध येणे. जर तोंडाची दुर्गंधी कमी होत नसेल, तर ते घशाच्या कर्करोगासारख्या अंतर्निहित आरोग्य समस्येचे लक्षण असू शकते.
- आवाजात बदल: घशाच्या कर्करोगामुळे स्वरयंत्र आणि स्वरयंत्रांच्या कार्यावर परिणाम होतो असं म्हटलं जातं. यामुळे आवाज कर्कश होऊ शकतो. मेडलाइनप्लसच्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, सामान्य आजारांमुळे तात्पुरते आवाजात बदल होऊ शकतात, परंतु ३ ते ४ आठवड्यांत न सुधारणारा आवाजातील कर्कशपणा घशाच्या कर्करोगाचे लक्षण आहे.
- सुजलेला लिम्फ नोड्स: घशाच्या कर्करोगाच्या पेशी वाढतात तेव्हा, मानेतील लिम्फ नोड्स फुगतात. या गाठी बहुतेकदा वेदनारहित आणि स्पर्शास घट्ट असतात. विशेषतः जर अशा गाठी किंवा सूज मानेच्या फक्त एकाच बाजूला असेल, तर ते घशाचा कर्करोगचे कारण आहे. तज्ञ म्हणतात की घशाचा कर्करोग लवकर ओळखणे आणि त्यावर उपचार फार महत्त्वाचे आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)