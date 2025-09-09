ETV Bharat / health-and-lifestyle

रक्त आणि सांध्यामध्ये जमा झालेले यूरिक अ‍ॅसिड काढून टाकतात या गोष्टी; कसे ते जाणून घ्या

चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे शरीरात युरिक अ‍ॅसिड वाढते. म्हणून काही पदार्थ टाळा आणि काही खा, यामध्ये समाविष्ट आहे...

रक्त आणि सांध्यामध्ये जमा झालेले यूरिक अ‍ॅसिड काढून टाकतात या गोष्टी; कसे ते जाणून घ्या (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2025 at 8:00 PM IST

Remedies to Reduce Uric Acid: आजच्या काळात, युरिक अ‍ॅसिड वाढण्याची समस्या खूप सामान्य झाली आहे. युरिक अ‍ॅसिड हे एक विषारी पदार्थ आहे. शरीरात प्युरिन नावाचे रसायन विरघळल्याने युरिक अ‍ॅसिड तयार होते. काही अन्नपदार्थांमध्ये प्युरिन आढळते. मूत्रपिंड युरिक अ‍ॅसिड फिल्टर करते आणि शरीरातून काढून टाकते. परंतु जेव्हा युरिक अ‍ॅसिड मोठ्या प्रमाणात तयार होऊ लागतं किंवा शरीराबाहेर योग्यरित्या बाहेर पडू शकत नाही तेव्हा ते रक्तात किंवा हाडांमध्ये क्रिस्टल्सच्या स्वरूपात जमा होऊ लागते.

शरीरात युरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण वाढल्याने सांधेदुखी, सूज आणि गाउट सारख्या समस्या उद्भवतात. चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे यूरिक अ‍ॅसिड वाढते. म्हणून काही पदार्थ टाळले पाहिजेत. मात्र, काही पदार्थ खाल्ल्याने यूरिक अ‍ॅसिड कमी होते. अलीकडेच प्रसिद्ध आयुर्वेद डॉक्टर सलीम झैदी यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी यूरिक अ‍ॅसिड कमी करणारे पदार्थ आणि ते कसे घ्यावे याबद्दल सांगितले आहे.

  • ज्वारीचं पीठ खाणं चांगलं: आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी यांच्या मते, ज्यांना युरिक अ‍ॅसिडची समस्या जास्त असेल त्यांनी गव्हाच्या पिठाऐवजी ज्वारीचं पीठ खाणं चांगलं. ज्वारीच्या पिठामध्ये जास्त फायबर आणि खनिजे असतात. ते शरीराला हलके ठेवते. तसंच ते प्युरिनची पातळी देखील नियंत्रित करण्यास मदत करते. यामुळे युरिक अ‍ॅसिड नैसर्गिकरित्या कमी होतो. तुम्ही ज्वारीच्या पिठापासून बनवलेली चपाती खाऊ शकता. यासोबतच, तुम्ही तुमच्या आहारात ज्वारीचा दलिया, सत्तू आणि ज्वारीचं पाणी देखील समाविष्ट करू शकता. डॉक्टरांच्या मते, जर तुम्ही वेगवेगळ्या स्वरूपात ज्वारी खाल्ली तरी युरिक अ‍ॅसिड कमी होईल आणि सांधेदुखीपासून आराम मिळेल.
  • दोडक्याची भाजी: दोडक्याची भाजी ही शरीराला थंडावा देणारी भाजी आहे. आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणतात की या भाजीमधील दाहक-विरोधी आणि विषारी पदार्थ काढून टाकणारे गुणधर्म आढळतात. हे गुणधर्म शरीरातून यूरिक अ‍ॅसिड बाहेर काढण्यास मदत करतात. दोडक्याची भाजी मूत्रपिंडाचे कार्य सुधारते. युरिक अ‍ॅसिडची पातळी कमी करते. डोदक्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. ते शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. तुम्ही दोडक्याचं रस देखील पिऊ शकता. दोडक्याचा रस प्यायल्याने चांगले परिणाम मिळतात. यासाठी दोडक्याचे लहान तुकडे करा. यासोबतच, ज्यूसरच्या सहाय्याने त्यातील रस काढा. रस चांगलं गाळून घ्या. तुम्ही दोडक्याचा रसात चवीनुसार काळे मीठ आणि लिंबाचा रस घालून पिऊ शकता.
  • काकडी नक्की खा: काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. याशिवाय काकडीमध्ये असलेले व्हिटॅमिन बी१, व्हिटॅमिन ए, फायबर, पोटॅशियम, लोह आणि मॅग्नेशियम शरीरातील युरिक अ‍ॅसिड आणि विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास फायदेशीर ठरतात. काकडी किडनी स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते. डॉ. सलीम झैदी म्हणतात की जर तुम्हाला युरिक अ‍ॅसिडची समस्या असेल तर काकडी हा एक चांगला पर्याय आहे. ते सॅलड म्हणून घेता येते. तुम्ही काकडीचा ज्युस बनवून देखील पिऊ शकता.
  • व्हिटॅमिन सी जास्त प्रमाणात युरिक अ‍ॅसिड कमी करण्यासाठी प्रभावी: डॉ. झैदी यांच्या मते, युरिक अ‍ॅसिडची पातळी वाढल्यावर व्हिटॅमिन सी समृद्ध फळे खाणे फायदेशीर ठरते. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, व्हिटॅमिन सी जास्त प्रमाणात युरिक अ‍ॅसिड कमी करण्यास मदत करते. यासाठी तुम्ही पेरू, संत्री आणि किवीसारखी फळे खाऊ शकता. हवे असल्यास तुम्ही त्यांचा रस देखील पिऊ शकता. त्यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी केवळ युरिक अ‍ॅसिड कमी करत नाही तर अनेक फायदे देखील देते. ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. यामुळे तुम्हाला रोगांशी लढण्याची क्षमता मिळते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

