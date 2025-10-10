ETV Bharat / health-and-lifestyle

वजन कमी करायचंय पण जमत नाही? या ४ हर्बल पानांनी मिळवा नैसर्गिक उपाय!

तुळशीचे अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे उच्च कोलेस्ट्रॉल आणि धमन्यांचे नुकसान होते.

वजन कमी करायचंय पण जमत नाही? या ४ हर्बल पानांनी मिळवा नैसर्गिक उपाय! (Getty Images)
Ayurvedic Herb for cholesterol: उच्च कोलेस्ट्रॉल ही एक वाढती आरोग्य समस्या आहे. त्यामुळे हृदयरोग, स्ट्रोक आणि इतर चयापचय यासारख्या आजारांचा धोका वाढतो. आधुनिक वैद्यकशास्त्र यावर अनेक पर्यायी उपचार आहेत. परंतु आयुर्वेद कोलेस्ट्रॉल व्यवस्थापनासाठी एक नैसर्गिक, समग्र उपाय आहे. काही आयुर्वेदिक पानांमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, फ्लेव्होनॉइड्स आणि वनस्पती संयुगे भरपूर प्रमाणात असतात. ही पाने यकृताच्या कार्याला मदत करतात, जळजळ कमी करतात आणि लिपिड पातळी संतुलित करतात. ही पाने केवळ "वाईट" एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करत नाहीत तर "चांगले" एचडीएल कोलेस्ट्रॉल देखील सुधारतात. परिणामी, ते हृदयाच्या एकूण आरोग्याला प्रोत्साहन देतात. अशा प्रकारे, शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास कोणती आयुर्वेदिक पाने मदत करतात ते जाणून घेऊया.

तुळस (Getty Images)

तुळशी: तुळशीचा वापर प्राचीन काळापासून आयुर्वेदात तिच्या ताजेतवाने गुणधर्मांसाठी आणि औषधी फायद्यांसाठी केला जात आहे. तुळशीच्या पानांमध्ये युजेनॉल आणि उर्सोलिक अॅसिड असते. द क्लिनिकल इफिकेसी अँड सेफ्टी ऑफ तुलसी इन ह्युमन्स: अ सिस्टिमॅटिक रिव्ह्यू ऑफ द लिटरेचर या NCBI जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, या दोन्ही संयुगांचा लिपिड मेटाबोलिझम सुधारण्याशी आणि एकूण कोलेस्टेरॉल पातळी कमी करण्याशी वैज्ञानिकदृष्ट्या संबंध असल्याचं दिसून आलं आहे .

तुळशीचे अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे उच्च कोलेस्ट्रॉल आणि धमन्यांचे नुकसान कमी होऊ शकते. तुळशीच्या चहाचे नियमित सेवन केल्याने लिपिड संतुलन चांगले होते, ट्रायग्लिसराइडची पातळी कमी होते आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी लवचिकता सुधारते. याव्यतिरिक्त, तुळशीचे ताण कमी करणारे गुणधर्म अप्रत्यक्षपणे हृदयाच्या आरोग्यात योगदान देतात. कारण दीर्घकालीन ताण रक्तदाब वाढवू शकतो आणि कोलेस्ट्रॉल नियमनात व्यत्यय आणू शकतो.

कडूलिंब (Getty Images)

कडुलिंब: कडुलिंब हे पारंपारिक औषधांचा आधारस्तंभ आहे. रक्त शुद्ध करण्यासाठी आणि यकृतातील विषारी पदार्थांचे निर्मूलन करण्याच्या क्षमतेसाठी ते प्रसिद्ध आहे. कडुलिंबाच्या पानांमध्ये अझाडिरॅक्टिन आणि निम्फिन सारखी संयुगे भरपूर प्रमाणात असतात, ज्यांचे दाहक-विरोधी आणि लिपिड-कमी करणारे प्रभाव असतात. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, कडुलिंबाची पाने एकूण कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड पातळी कमी करण्यास मदत करू शकतात आणि संतुलित लिपिड प्रोफाइलला प्रोत्साहन देऊ शकतात.

कडुलिंबाचे पान, यकृताच्या कार्यास मदत करून, चरबीचे प्रभावीपणे चयापचय सुनिश्चित करते आणि हानिकारक चरबी जमा होण्यास प्रतिबंध करते. त्याची नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट क्रिया रक्तवाहिन्यांमधील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करते, धमन्यांची लवचिकता राखण्यास मदत करते आणि ब्लॉकेजचा धोका कमी करते. कडुलिंबाचे शुद्धीकरण गुणधर्म चयापचय समस्या असलेल्यांना देखील फायदेशीर ठरतात, कारण ते संपूर्णपणे विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करते.

कढीपत्ता (Getty Images)

कढीपत्ता: कढीपत्ता भारतीय आहारात महत्त्वाची भूमिका बजावते. कढीपत्त्यामध्ये अल्कलॉइड्स, फेनोलिक संयुगे आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, कढीपत्ता एलडीएल कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्स कमी करण्यास मदत करते, तर एचडीएल कोलेस्टेरॉल वाढवते. यामुळे एकूण लिपिड प्रोफाइल सुधारते.

कढीपत्ता ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्याचं काम करते. जो धमन्यांमध्ये चरबीचे ऑक्सिडेशन आणि प्लेक तयार होण्यामागील एक प्रमुख घटक आहे. ते शरीरातील अतिरिक्त चरबी काढून टाकण्यास देखील मदत करतात, ज्यामुळे ऊती आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये लिपिड जमा होण्यास प्रतिबंध होतो.तुमच्या आहारात नियमितपणे कढीपत्त्याचा समावेश केल्याने किंवा हर्बल इन्फ्युजन म्हणून त्यांचे सेवन केल्याने तुम्हाला नैसर्गिकरित्या निरोगी कोलेस्टेरॉलची पातळी राखण्यास मदत होऊ शकते. शिवाय, त्यांचे मधुमेहविरोधी आणि पाचक गुणधर्म चयापचय आरोग्य सुधारण्यास हातभार लावतात.

बेल (Getty Images)

बेलाची पाने: बेल ही एक पारंपारिक आयुर्वेदिक वनस्पती आहे, जी त्याच्या विषारी पदार्थांचे निर्मूलन आणि पचन फायद्यांसाठी मौल्यवान आहे. बेलच्या पानांमध्ये मार्मालोसिन आणि स्किमियानिन सारखे जैविक दृष्ट्या सक्रिय संयुगे असतात. एनसीबीआय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या फायटोकेमिकल रचना, बेलच्या पानांच्या अर्कांचे अँटीलिपिडेमिक आणि अँटीहायपरकोलेस्टेरोलेमिक दृष्टिकोन या अभ्यासात असं दिसून आलं की, ते कोलेस्टेरॉल आणि रक्तातील साखरेची पातळी व्यवस्थापित करण्यास मदत करतात . पचन आणि चयापचय सुधारून, बेलची पाने चरबीचे कार्यक्षम विघटन करण्यास मदत करतात आणि रक्तप्रवाहात लिपिड जमा होण्यास प्रतिबंध करतात.

त्यातील यकृताला आधार देणारे गुणधर्म डिटॉक्सिफिकेशन वाढवतात, जे लिपिड संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक आहे. बेल पानांमुळे शरीरातील जळजळ कमी होण्यास मदत होते, जी हृदयरोग आणि चयापचय विकारांमध्ये प्रमुख योगदान देते. बेल पानांचा रस किंवा टिंचरचा नियमित वापर निरोगी पचनास समर्थन देतो यामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्यास प्रोत्साहन देण्यास मदत होते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

