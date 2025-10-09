ETV Bharat / health-and-lifestyle

'हे' ७ दुग्धजन्य पदार्थ कर्करोगाच्या पेशी नष्ट करण्यासाठी आहेत फायदेशीर! आजच आहारात करा समावेश.

दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असल्याने ते कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात. वाचा सविस्तर...

हे ७ दुग्धजन्य पदार्थ कर्करोगाच्या पेशी नष्ट करण्यासाठी आहेत फायदेशीर! आजच आहारात करा समावेश. ((File Photo))
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 9, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Dairy Product and cancer risk: कॅन्सर हा रोग जगभरातील मृत्यूंच्या प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. यातही फुफ्फुसांचा कॅन्सर हा सर्वात प्राणघातक आहे. आकडेवारीनुसार 2022 मध्ये जगभरात सुमारे 9.7 दशलक्ष लोकांचा फुफ्फुसांच्या कॅन्सरने मृत्यू झाला. मात्र, असे काही पदार्थ आहेत जे कॅन्सरचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात. बरेच लोक कॅन्सरचा धोका कमी करण्यासाठी फळे, भाज्या आणि इतर पदार्थ खाण्याबद्दल बोलतात. परंतु तुम्हाला माहित आहे का की या यादीमध्ये काही दुग्धजन्य पदार्थांचा देखील समावेश आहे, जे कॅन्सरचा धोका कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकतात? चला तर त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

दही (Getty Images)

हे दुग्धजन्य पदार्थ कॅन्सरचा धोका कमी करू शकतात

दही: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, आतड्यांचे आरोग्य आणि रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी प्रोबायोटिक्स आवश्यक आहेत. दह्यामध्ये प्रोबायोटिक्स भरपूर प्रमाणात असतात, जे आतड्यांमधील फायदेशीर बॅक्टेरियाचे संतुलन राखण्यास मदत करतात. निरोगी आतडे रोगप्रतिकारक शक्ती आणि पचनाशी जोडलेले असतात. कॅन्सरचा धोका कमी करण्यात दही महत्त्वाची भूमिका बजावते, विशेषतः कोलन कॅन्सरसाठी दही उत्तम आहे.

लस्सी: लस्सी थंड असते. तसंच शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यासाठी आणि जळजळ कमी करण्यासाठी लस्सी आवश्यक आहे. लस्सी हे भारतीय लोकप्रिय पेय आहे. त्यात चरबी कमी असते आणि प्रोबायोटिक्स, कॅल्शियम आणि जीवनसत्त्वे भरपूर असतात. लस्सीचा थंड प्रभाव पचनास मदत करतो आणि शरीराला विषारी पदार्थांपासून मुक्त करतो. तसंच यामुळे जळजळ कमी करण्यास देखील मदत होते शिवाय कॅन्सर निर्माण करणाऱ्या विषारी पदार्थांपासून शरीराचे संरक्षण देखील होते.

पनीर (Getty Images)

पनीर: प्रथिने आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध. चीजमध्ये प्रथिने भरपूर असतात आणि त्यात कॅल्शियम आणि सेलेनियम देखील असते. सेलेनियम हे एक सुप्रसिद्ध अँटिऑक्सिडंट आहे जे पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानापासून वाचवते आणि अशा प्रकारे कर्करोग रोखण्यात भूमिका बजावते.

तूप (Getty Images)

तूप: CLA (कंज्युगेटेड लिनोलिक अॅसिड) पोषक तत्वांचे शोषण करण्यात अत्यंत प्रभावी ठरू शकते कारण ते पचन सुधारते, पाचक एंजाइम आणि पित्त आम्लांचे उत्पादन वाढवते, अन्नाचे विघटन करण्यास आणि पोषक तत्वांचे शोषण करण्यास मदत करते. तूपाचे माफक प्रमाणात सेवन केल्याने शरीराला कंज्युगेटेड लिनोलिक अॅसिड (CLA) मिळते, जे काही अभ्यासांनुसार कर्करोगविरोधी किंवा कर्करोगविरोधी गुणधर्म असू शकतात. तूप पोषक तत्वांचे शोषण देखील वाढवते, ज्यामुळे शरीराला कर्करोगविरोधी जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचे जास्तीत जास्त फायदे मिळू शकतात.

दूध: कॅल्शियम, व्हिटॅमिन डी आणि कर्करोगापासून संरक्षण प्रदान करते. दूध हे कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डीचा नैसर्गिक स्रोत आहे, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी, विशेषतः कोलोरेक्टल कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी महत्वाचे आहे. गाईचे दूध कमी प्रमाणात पिल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि एकूण आरोग्य राखण्यासाठी फायदेशीर ठरते.

संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, दुग्धजन्य पदार्थ खरोखरच काही कॅन्सरचा धोका कमी करू शकतात. युरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका व्यापक अभ्यासात दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन आणि कर्करोगाच्या जोखमीवरील असंख्य अभ्यासांचे निष्कर्ष एकत्रित केले गेले आहेत. फक्त एका उत्पादनावर किंवा आजारावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, संशोधकांनी वेगवेगळ्या श्रेणींवर लक्ष केंद्रित केले: दूध, दही, चीज आणि आंबवलेले दुग्धजन्य पदार्थ आणि त्यांचा विविध प्रकारच्या कर्करोगाशी संबंध आहे. निकाल आश्चर्यकारक होते. निकालात दूग्धजन्य पदार्थ कॅन्सरचा धोका वाढवण्याऐवजी तो कमी करत असल्याचे दिसून आले.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

