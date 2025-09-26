आहारात 'या' भाज्यांचा समावेश केल्यास गरुडासारखे तिक्ष्ण होतील डोळे

ETV Bharat / health-and-lifestyle

VEGETABLES THAT IMPROVE EYESIGHT: हल्ली स्क्रिनटाईम वाढल्यामुळे अनेक जणांना नजर धुरस होणे, अंधुक दिसणे, डोळे दुखणे, चष्मा लागणे, मोतीबिंदू होणे तसंच डोळ्यांमध्ये जळजळ होणे या समस्याचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागत आहे. या समस्या वद्धांमध्येच नाही तर तरुणांमध्येही सर्रास उद्भवू लागल्या आहेत. आपल्या दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक पैलूमध्ये डोळे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. डोळ्यांचे आरोग्य राखण्यासाठी पौष्टिक आहार, पुरेशी विश्रांती आणि डोळे स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, कोणत्याही वयात डोळ्यांची काळजी घेणे महत्वाचे आहे हे कधीही विसरू नये. लहानपणापासूनच वडीलधारे दृष्टी सुधारण्यासाठी दररोज गाजर खाण्याचा सल्ला देतात हे सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की केवळ गाजरच नाही तर इतर काही भाज्या देखील दृष्टी सुधारण्यास हातभार लावतात. दृष्टी सुधारण्यासाठी आणि डोळ्याचे आरोग्य टिकवण्यासाठी कोणते आहार महत्त्वाचे आहेत ते जाणून घेऊया.

FOODS FOR EYESIGHT HOW TO IMPROVE EYESIGHT VEGETABLES THAT IMPROVE EYESIGHT
पालक (Getty Images)
  • पालक: पालकाला दूध पालक म्हणूनही ओळखलं जातं, त्यात ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिन या दोन अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे हानिकारक अल्ट्राव्हायोलेट किरणे आणि निळ्या प्रकाशामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून डोळ्यांचे संरक्षण करतात. पालक मॅक्युलर डीजनरेशन आणि मोतीबिंदू रोखण्यास मदत करते. NCBI जर्नल डायटरी सोर्सेस ऑफ ल्युटीन अँड झेक्सॅन्थिन कॅरोटीनोइड्स अँड देअर रोल इन आय हेल्थ मध्ये प्रकाशित झालेल्या २०१३ च्या अभ्यासानुसार, पालक आणि केलचा ४ आठवड्यांचा उच्च डोस आहार मॅक्युलर पिग्मेंट ऑप्टिकल घनता ४%-५% ने वाढवतो.
FOODS FOR EYESIGHT HOW TO IMPROVE EYESIGHT VEGETABLES THAT IMPROVE EYESIGHT
रताळे (Getty Images)
  • रताळे: रताळे हे व्हिटॅमिन ए आणि बीटा-कॅरोटीनचे उत्कृष्ट स्रोत आहेत. कॉर्नियाचे आरोग्य राखण्यासाठी आणि रात्रीची दृष्टी सुधारण्यासाठी व्हिटॅमिन ए महत्वाचे आहे. म्हणून नियमति आहारात एक तरी रताळा घेणे महत्त्वाचे आहे असं मत तज्ञांनी व्यक्त केलय.
FOODS FOR EYESIGHT HOW TO IMPROVE EYESIGHT VEGETABLES THAT IMPROVE EYESIGHT
ब्रोकोली (Getty Images)
  • ब्रोकोली: ही भाजी व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. ती रेटिनाचे आरोग्य सुधारते आणि ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण करते, ज्यामुळे कालांतराने डोळ्यांना नुकसान होऊ शकते. आठवड्यातून तीन किंवा चार वेळा अर्धा कप उकडलेले ब्रोकोली तुमच्या आहारात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली जाते.
  • गाजर: गाजरांमध्ये बीटा-कॅरोटीन भरपूर प्रमाणात असते. जे शरीरात जाऊन व्हिटॅमिन ए मध्ये रूपांतरित करते. गाजर डोळ्यांच्या संसर्गाचा धोका कमी करतात आणि डोळे ओलसर ठेवतात. NCBI जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या "गाजर, कॅरोटीन आणि सीइंग इन द डार्क" या १९९९ च्या अभ्यासानुसार, गाजर खाल्ल्याने रात्रीचे अंधत्व टाळता येऊ शकते. यामुळे नियमित एक गाजर खाणं चांगलं आहे.
FOODS FOR EYESIGHT HOW TO IMPROVE EYESIGHT VEGETABLES THAT IMPROVE EYESIGHT
शिमला मिरची (Getty Images)
  • शिमला मिरची: बाजारात वेगवेगळ्या रंगाची शिमला मिरची उपलब्ध आहे. परंतु लाल शिमला मिरची आरोग्याच्या दृष्टीनं चांगली असल्याचं म्हटलं जाते. कारण लाल शिमला मिरचीमध्ये व्हिटॅमिन सीची मात्रा पुरेशा प्रमाणात असते. हे एक अँटीऑक्सिडंट आहे जे डोळ्यांमधील रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यास राखण्यास आणि मोतीबिंदूचा धोका कमी करण्यास मदत करते.
FOODS FOR EYESIGHT HOW TO IMPROVE EYESIGHT VEGETABLES THAT IMPROVE EYESIGHT
टोमॅटो (Getty Images)
  • टोमॅटो: टोमॅटोमध्ये लाइकोपीन मुबलक प्रमाणात असते, जे एक अँटिऑक्सिडेंट आहे जे रेटिनाचे संरक्षण करते आणि वयाशी संबंधित मॅक्युलर डीजनरेशनचा धोका कमी करते. त्यात व्हिटॅमिन सी आणि ए देखील असतात, जे डोळ्यांचे एकूण आरोग्य सुधारतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

