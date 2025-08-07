Essay Contest 2025

ETV Bharat / health-and-lifestyle

देशी की स्वीट कॉर्न; आरोग्यासाठी कोणते फायदेशीर? - SWEET CORN VS FIELD CORN

साखरेचे प्रमाण कमी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असलेल्या नाश्त्याच्या शोधात असलेल्यांसाठी देशी कॉर्न हा एक उत्तम पर्याय आहे. वाचा सविस्तर..,

SWEET CORN VS FIELD CORN FIELD CORN GOOD FOR HEALTH SWEET CORN GOOD FOR HEALTH FIELD CORN BENEFITS
देशी की स्वीट कॉर्न; आरोग्यासाठी कोणते फायदेशीर? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2025 at 6:53 PM IST

2 Min Read

sweet corn vs field corn: पावसाळ्यात जेव्हा शरीराचे तापमान कमी होते तेव्हा मनाला उबदार आणि चविष्ट पदार्थांची ओढ लागते. लहानपणापासून पावसाळ्यात आपण ज्या पदार्थांचा आस्वाद घेत होतो. त्यापैकी एक म्हणजे कॉर्न. थंड वातावरणात उकडलेले किंवा भाजलेले कॉर्न खाणे फार आनंददायी असते. कॉर्न, त्याच्या चव आणि सुगंधाने, शरीराला त्वरित ऊर्जा प्रदान करते. तसंच यामुळे शरीर देखील उबदार होते. बाजारात देशी आणि स्वीट कार्न मिळतात. परंतु हल्ली स्वीट कॉर्न लोकप्रिय झाले आहे आणि ते मुलांपासून प्रौढांपर्यंत सर्वजण खातात. स्वीट कॉर्नचा वापर पिझ्झा, बर्गर ते सॅलडपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये केला जातो. जरी देशी आणि स्वीट कार्न दिसायला सारखे असले तरी त्यांची चव, पोषण आणि आरोग्यदायी फायद्यांमध्ये बराच फरक आहे. त्या संदर्भात, या दोन प्रकारच्या कॉर्नपैकी कोणते कॉर्न आरोग्यदायी आहे? कोणते कॉर्न कुणासाठी चांगला आहे? चला जाणून घेऊया.

SWEET CORN VS FIELD CORN FIELD CORN GOOD FOR HEALTH SWEET CORN GOOD FOR HEALTH FIELD CORN BENEFITS
देशी की स्वीट कॉर्न; आरोग्यासाठी कोणते फायदेशीर? (Getty Images)
  • देशी मका
  • साखरेचे प्रमाण कमी: स्वीट कॉर्नपेक्षा नेटिव्ह कॉर्नमध्ये साखरेचे प्रमाण कमी असते. त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स देखील कमी असतो. नेटिव्ह कॉर्न खाल्ल्याने रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक चढ-उतार होत नसल्यामुळे, मधुमेही आणि त्यांच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीचे निरीक्षण करणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.
  • फायबरचे प्रमाण जास्त: देशी मक्यामध्ये असलेले उच्च फायबर पचनासाठी खूप चांगले असते. याच्या सेवनाने बराच काळ पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे जास्त खाण्यापासून आणि अस्वास्थ्यकर पदार्थ खाण्यापासून बचाव होतो. तसंच यामुळे वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी देशी मक्याचा वापर एक उत्तम पर्याय आहे. शिवाय, त्यातील अघुलनशील फायबर नियमित आतड्यांच्या हालचालींना समर्थन देते आणि विषारी पदार्थ सहजपणे काढून टाकण्यास मदत करते.
  • अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध: देशी कॉर्नमध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे शरीरातील मुक्त रॅडिकल्सशी लढतात. यामुळे दीर्घकालीन आजारांचा धोका कमी होण्यास आणि निरोगी त्वचेला आधार मिळण्यास मदत होते.
SWEET CORN VS FIELD CORN FIELD CORN GOOD FOR HEALTH SWEET CORN GOOD FOR HEALTH FIELD CORN BENEFITS
देशी की स्वीट कॉर्न; आरोग्यासाठी कोणते फायदेशीर? (Getty Images)
  • स्वीट कॉर्न
  • साखरेचे प्रमाण जास्त: नावाप्रमाणेच, स्वीट कॉर्नमध्ये देशी मक्यापेक्षा ३ ते ५ पट जास्त साखर असते. त्याच्या जनुकांमधील नैसर्गिक उत्परिवर्तनामुळे ते देशी मक्यापेक्षा मऊ बनते आणि त्याची चव गोड असते.
  • डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगले: स्वीट कॉर्न हे ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिनचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे, हे दोन्ही शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी महत्वाचे आहेत. तसंच ते वयाशी संबंधित दृष्टी विकारांपासून संरक्षण करण्यास मदत करते.
  • हृदयासाठी निरोगी: स्वीट कॉर्नमधील फायबर कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते. यामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य सुधारते.

दोघांपैकी कोणते जास्त निरोगी आहे? दोन्ही प्रकारच्या कॉर्नचे अद्वितीय आरोग्य फायदे आहेत. परंतु ज्यांना साखर कमी आणि फायबर जास्त असलेला नाश्ता हवा आहे. त्यांच्यासाठी देशी कॉर्न हा एक उत्तम पर्याय आहे. ते सहसा वाफवलेले किंवा भाजलेले, मीठ आणि तिखट घालून खाल्ले जाते, ज्यामुळे ते अतिरिक्त कॅलरीजशिवाय एक निरोगी नाश्ता बनते.

स्वीट कॉर्न शिजवून बटर किंवा चीज सारख्या उच्च-कॅलरी घटकांसह खाल्ल्यास त्याचे आरोग्य फायदे थोडे कमी होऊ शकतात. म्हणून, तुम्ही तुमच्या आरोग्याच्या उद्दिष्टांवर आणि वैयक्तिक चवीनुसार कॉर्न निवडू शकता.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

sweet corn vs field corn: पावसाळ्यात जेव्हा शरीराचे तापमान कमी होते तेव्हा मनाला उबदार आणि चविष्ट पदार्थांची ओढ लागते. लहानपणापासून पावसाळ्यात आपण ज्या पदार्थांचा आस्वाद घेत होतो. त्यापैकी एक म्हणजे कॉर्न. थंड वातावरणात उकडलेले किंवा भाजलेले कॉर्न खाणे फार आनंददायी असते. कॉर्न, त्याच्या चव आणि सुगंधाने, शरीराला त्वरित ऊर्जा प्रदान करते. तसंच यामुळे शरीर देखील उबदार होते. बाजारात देशी आणि स्वीट कार्न मिळतात. परंतु हल्ली स्वीट कॉर्न लोकप्रिय झाले आहे आणि ते मुलांपासून प्रौढांपर्यंत सर्वजण खातात. स्वीट कॉर्नचा वापर पिझ्झा, बर्गर ते सॅलडपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये केला जातो. जरी देशी आणि स्वीट कार्न दिसायला सारखे असले तरी त्यांची चव, पोषण आणि आरोग्यदायी फायद्यांमध्ये बराच फरक आहे. त्या संदर्भात, या दोन प्रकारच्या कॉर्नपैकी कोणते कॉर्न आरोग्यदायी आहे? कोणते कॉर्न कुणासाठी चांगला आहे? चला जाणून घेऊया.

SWEET CORN VS FIELD CORN FIELD CORN GOOD FOR HEALTH SWEET CORN GOOD FOR HEALTH FIELD CORN BENEFITS
देशी की स्वीट कॉर्न; आरोग्यासाठी कोणते फायदेशीर? (Getty Images)
  • देशी मका
  • साखरेचे प्रमाण कमी: स्वीट कॉर्नपेक्षा नेटिव्ह कॉर्नमध्ये साखरेचे प्रमाण कमी असते. त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स देखील कमी असतो. नेटिव्ह कॉर्न खाल्ल्याने रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक चढ-उतार होत नसल्यामुळे, मधुमेही आणि त्यांच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीचे निरीक्षण करणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.
  • फायबरचे प्रमाण जास्त: देशी मक्यामध्ये असलेले उच्च फायबर पचनासाठी खूप चांगले असते. याच्या सेवनाने बराच काळ पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे जास्त खाण्यापासून आणि अस्वास्थ्यकर पदार्थ खाण्यापासून बचाव होतो. तसंच यामुळे वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी देशी मक्याचा वापर एक उत्तम पर्याय आहे. शिवाय, त्यातील अघुलनशील फायबर नियमित आतड्यांच्या हालचालींना समर्थन देते आणि विषारी पदार्थ सहजपणे काढून टाकण्यास मदत करते.
  • अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध: देशी कॉर्नमध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे शरीरातील मुक्त रॅडिकल्सशी लढतात. यामुळे दीर्घकालीन आजारांचा धोका कमी होण्यास आणि निरोगी त्वचेला आधार मिळण्यास मदत होते.
SWEET CORN VS FIELD CORN FIELD CORN GOOD FOR HEALTH SWEET CORN GOOD FOR HEALTH FIELD CORN BENEFITS
देशी की स्वीट कॉर्न; आरोग्यासाठी कोणते फायदेशीर? (Getty Images)
  • स्वीट कॉर्न
  • साखरेचे प्रमाण जास्त: नावाप्रमाणेच, स्वीट कॉर्नमध्ये देशी मक्यापेक्षा ३ ते ५ पट जास्त साखर असते. त्याच्या जनुकांमधील नैसर्गिक उत्परिवर्तनामुळे ते देशी मक्यापेक्षा मऊ बनते आणि त्याची चव गोड असते.
  • डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगले: स्वीट कॉर्न हे ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिनचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे, हे दोन्ही शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी महत्वाचे आहेत. तसंच ते वयाशी संबंधित दृष्टी विकारांपासून संरक्षण करण्यास मदत करते.
  • हृदयासाठी निरोगी: स्वीट कॉर्नमधील फायबर कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते. यामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य सुधारते.

दोघांपैकी कोणते जास्त निरोगी आहे? दोन्ही प्रकारच्या कॉर्नचे अद्वितीय आरोग्य फायदे आहेत. परंतु ज्यांना साखर कमी आणि फायबर जास्त असलेला नाश्ता हवा आहे. त्यांच्यासाठी देशी कॉर्न हा एक उत्तम पर्याय आहे. ते सहसा वाफवलेले किंवा भाजलेले, मीठ आणि तिखट घालून खाल्ले जाते, ज्यामुळे ते अतिरिक्त कॅलरीजशिवाय एक निरोगी नाश्ता बनते.

स्वीट कॉर्न शिजवून बटर किंवा चीज सारख्या उच्च-कॅलरी घटकांसह खाल्ल्यास त्याचे आरोग्य फायदे थोडे कमी होऊ शकतात. म्हणून, तुम्ही तुमच्या आरोग्याच्या उद्दिष्टांवर आणि वैयक्तिक चवीनुसार कॉर्न निवडू शकता.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

SWEET CORN VS FIELD CORNFIELD CORN GOOD FOR HEALTHSWEET CORN GOOD FOR HEALTHFIELD CORN BENEFITSSWEET CORN VS FIELD CORN

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.