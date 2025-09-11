ETV Bharat / health-and-lifestyle
बदाम केवळ आरोग्यासाठीच नाही तर त्वचा आणि केसांसाठी देखील आहे फायदेशीर, जाणून घ्या ते कसं
बदाम तेल वापरण्याचे अनेक फायदे आहेत. बदाम तेल त्वचेला मॉइश्चरायझ करते, जळजळ कमी करते, वृद्धत्व रोखते आणि केस मजबूत आणि मऊ ठेवते...,
Published : September 11, 2025 at 5:02 PM IST
Almond oil benefits for skin: बदाम आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात हे आपल्या सर्वांनाच माहित आहे. मात्र, तज्ञांचे म्हणणे आहे की केवळ बदामच नाही तर बदाम तेलात अनेक उत्तम गुणधर्म आहेत, जे त्वचा आणि सौंदर्यासाठी फायदेशीर मानले जातात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की बदाम तेलात असलेले पोषक तत्व आणि जीवनसत्त्वे त्वचेशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी प्रभावी आहेत. चला जाणून घेऊया बदाम तेलाचे फायदे...
बदाम तेलामध्ये जीवनसत्त्वे अ, ड, ई आणि के सारखे अनेक पोषक घटक असतात, तसंच मॅग्नेशियम, झिंक आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड असतात, जे त्वचेचे पोषण करतात, केस निरोगी बनवतात आणि शरीराच्या अंतर्गत आरोग्याला प्रोत्साहन देतात. तसंच बदाम तेल त्वचेला मॉइश्चरायझ करते, जळजळ कमी करते, वृद्धत्वाच्या लक्षणांशी लढते आणि केस मजबूत आणि मऊ होतात.
- केस मजबूत आणि मऊ: आजकाल पर्यावरणीय प्रदूषण, धूळ आणि मातीमुळे केसांचे खूप नुकसान होत आहे. कोरडेपणा आणि फाटे फूटने यासारख्या समस्या अनेकांना सतावतात. अशा परिस्थितीत बदाम, एरंडेल आणि ऑलिव्ह ऑइल समान प्रमाणात घेऊन या मिश्रणाने मालिश केल्याने या समस्यांपासून मुक्तता मिळू शकते. तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, आठवड्यातून किमान दोनदा असे केल्याने केस निरोगी आणि जाड होतात. आंघोळीपूर्वी बदाम तेलाने शरीरावर पूर्णपणे मालिश करणे देखील उचित आहे. कारण यामुळे त्यात असलेले पोषक घटक त्वचेला ओलावा प्रदान करतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, बदाम तेलात मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅटी अॅसिड भरपूर प्रमाणात असतात, जे केसांचा अतिनील किरणोत्सर्गापासून बचाव करतात. तसंच यात आढळणारं क्यूटिकल पेशींमधील अंतर भरून केसांची लवचिकता देखील वाढवते.
- डार्क सर्कल: कमी पाणी पिणे आणि पुरेशी झोप न घेतल्याने डोळ्यांखाली डार्क सर्कल येऊ शकतात. या समस्येने ग्रस्त असलेल्या लोकांना रात्री झोपण्यापूर्वी डोळ्यांखाली बदाम तेलाचे काही थेंब लावावेत आणि थोडा वेळ हलक्या हाताने मसाज करावी. असे केल्याने डोळ्यांखालील डार्क सर्कल कमी होतात.
- वृद्धत्व विरोधी: काही लोकांच्या चेहऱ्यावर लहान वयातच सुरकुत्या आणि रेषा येऊ लागतात. अशा लोकांसाठी बदाम तेल चांगले असल्याचे तज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यात असलेले पोषक घटक वृद्धत्व विरोधी घटक म्हणून काम करतात. असं म्हटलं जातं की, ते त्वचेवर नियमितपणे लावल्याने वृद्धत्वाची लक्षणे कमी होतात. युरोप पीएमसीने केलेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, बदाम तेलात त्वचा मऊ करणारे आणि स्क्लेरोसंट गुणधर्म असतात, जे त्वचा मऊ करतात आणि त्वचेचा रंग सुधारण्यास देखील मदत करतात. अभ्यासात असंही आढळून आलं की, बदाम तेलाचा वापर सोरायसिस आणि एक्झिमा सारख्या कोरड्या त्वचेच्या समस्यांवर उपचार करण्यासाठी केला जातो. तसंच बदाम तेल शस्त्रक्रियेनंतरचे डाग कमी करते.
- कोरड्या त्वचेसाठी: हवेतील धूळ आणि घाण त्वचेला निर्जीव बनवते. म्हणून, असे म्हटले जाते की दोन चमचे बदाम तेलात पुरेशा प्रमाणात बदाम पावडर मिसळून पेस्ट बनवा. ही पेस्ट त्वचेवर लावल्याने मृत पेशी निघून जातील आणि त्वचा उजळ होईल. असेही म्हटले जाते की कोरड्या आणि खडबडीत त्वचेवर आणि भेगा पडलेल्या टाचांवर या तेलाची चांगली मालिश केल्याने चांगले परिणाम मिळतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)