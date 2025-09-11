ETV Bharat / health-and-lifestyle

व्यायामासाठी वेळ नाहीये? फक्त पायऱ्या चढून वजन करा कमी

बरेच लोक पायऱ्यांऐवजी लिफ्टचा वापर करतात. जर तुमच्या घरी पायऱ्या असतील तर त्या चढून, तुम्ही जिमला न जाता केवळ तंदुरुस्तच राहणार नाही तर निरोगीही व्हाल

ADVANTAGES OF CLIMBING STAIRS CLIMBING STAIRS REDUCE WEIGHT STAIRS CLIMBING BENEFITS BENEFITS OF CLIMBING STAIRS YOGA
व्यायामासाठी वेळ नाहीये? फक्त पायऱ्या चढून वजन करा कमी (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 11, 2025 at 1:47 PM IST

Stairs climbing benefits: बरेच लोक पायऱ्या चढणे हे एक मोठे काम मानतात. मात्र, ते तुमच्या आरोग्याचे संरक्षण करणारे व्यायाम आणि औषध आहे असं समजा. खरंच, लिफ्टऐवजी पायऱ्या चढणे खूप आरोग्यदायी आहे. ते केवळ तुमचे शरीरच नाही तर मेंदू देखील निरोगी ठेवते. यामुळे शरीराची स्थिती सुधारतेच शिवाय स्मरणशक्ती आणि मेंदूचे कार्य देखील सुधारते. पायऱ्या चढणे आणि उतरणे हे चांगल्या फिटनेस रूटीनचे पालन करण्यासारखे आहे. यामुळे हृदयाच्या समस्या कमी होतात. हे इतके प्रभावीपणे काम करते की पायऱ्या चढणे आणि उतरणे तुम्हाला जिममध्ये व्यायाम करण्याइतकेच फायदे देते. अनेक आरोग्य तज्ञ आणि योग प्रशिक्षक म्हणतात की पायऱ्या चढणे आणि उतरणे आरोग्याच्या दृष्टीनं चांगलं आहे. एकही पैसा खर्च न करता तुम्ही त्याचे फायदे घेऊ शकता. योग तज्ञ हिन्नल पांचाळ यांनीही इंस्टाग्रामवर पायऱ्या चढणे आणि उतरण्याचे फायदे याबद्दल एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. चला तर जाणून पायऱ्या चढण्याचे फायदे

चरबी जाळणे: शरीरात चरबी जमा झाली की आरोग्याविषयक अनेक समस्या उद्भवतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पोटाची चरबी वाढते, वजन वाढते. इतर धोकादायक आरोग्य समस्या देखील उद्भवतात. मात्र, पायऱ्या चढून खाली उतरल्यास चरबी जाळणे सोपे होते. शिवाय, शरीराचा खालचा भाग मजबूत होतो. विशेषतः नितंब आणि मांड्या सारख्या सर्व गोष्टी टोन होतात. पोटाची चरबी कमी होते. तुम्ही जास्त प्रयत्न न करता ही कसरत करू शकता. यामुळे मांडीची चरबी कमी होते. ज्यांना पाठीचा त्रास आहे त्यांनी पायऱ्या चढून खाली जावे.

फक्त पायऱ्या चढल्याने हृदय राहतो निरोगी (Getty Images)

हृदय आणि फुफ्फुसांसाठी: नियमितपणे पायऱ्या चढणे आणि उतरल्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. परिणामी हृदय आणि फुफ्फुसांचे कार्य सुधारते. यामुळे भविष्यात हृदय आणि फुफ्फुसांच्या समस्या टाळण्यास मदत होते. त्याचबरोबर हृदयरोग कमी होऊ शकतो. कमी परिणाम देणारा व्यायाम, पायऱ्या चढणे आणि उतरणे हे एरोबिक व्यायामाइतकेच प्रभावी आहे. एस्केलेटर न वापरता घरी पायऱ्या चढणे आणि उतरल्याने जिममध्ये जाण्याइतकेच फायदे देऊ शकतात. हृदय आणि फुफ्फुसांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी पायऱ्या चढणे आणि उतरणे खूप उपयुक्त आहे.

मधुमेह (Getty Images)

मधुमेह: पायऱ्या चढल्याने उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि कर्करोगाचा धोका देखील कमी होतो. त्यामुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते. कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते. पायऱ्या चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही उपकरणांची आवश्यकता नाही. तसंच पैसे खर्च करण्याचीही गरज नाही. दिवसा तुमच्या स्वतःच्या गतीने चढा आणि उतरा. जे दिवसभर व्यस्त असतात आणि ज्यांच्याकडे व्यायामासाठी वेळ नाही त्यांच्यासाठी हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. पायऱ्या चढणे आणि उतरल्यानं व्यायाम न करण्याची चिंता टाळण्यास मदत होते.

हाडे होतात मजबूत (Getty Images)

हाडांचे आरोग्य: नियमितपणे पायऱ्या चढल्याने हाडेही मजबूत होतात. हाडांच्या आजारांचा धोका कमी होतो. यामुळे मूड सुधारतो आणि ताण कमी होतो. डोपामाइन सोडण्यासाठी एंडोर्फिन सोडण्यास मदत होते. जे लोक ऑफिस आणि घरातील कामांमध्ये व्यस्त असतात त्यांना कुठेही न जाता पायऱ्या चढून आणि उतरून जिममध्ये जाण्याइतकेच फायदे मिळू शकतात. शिवाय, पायऱ्या चढणे हा शरीरातील संतुलन वाढवण्यासाठी आणि समन्वय सुधारण्यासाठी खूप चांगला व्यायाम आहे.

व्यायामासाठी वेळ नाहीये? फक्त पायऱ्या चढून वजन करा कमी (Getty Images)

पायऱ्या चढण्याचे फायदे

  • पायऱ्या चढल्याने हृदयाचे ठोके वाढतात.
  • ऑक्सिजन लेव्हल वाढते
  • खालच्या शरीरासाठी खूप चांगले.
  • मांडीच्या स्नायूंची ताकद वाढवते.
  • वजन कमी करण्यासाठी उत्तम
  • काही संशोधनातून असे दिसून आले आहे की जे लोक नियमितपणे पायऱ्या चढतात आणि उतरतात त्यांचा ताण कमी होतो आणि ते मानसिकदृष्ट्या मजबूत होतात.
फक्त पायऱ्या चढून वजन करा कमी (Getty Images)

अशी करा सुरुवात

सुरुवातीला पायऱ्या चढणे आणि उतरणे थोडे कठीण असू शकते. एकदा तुम्हाला त्याची सवय झाली की, त्याचे सर्वात जास्त फायदे होतात. मात्र, याचे फायदे प्रत्येकासाठी सारखे नसतात. फायदे तुमच्या आरोग्यावर अवलंबून असतात. गुडघेदुखी किंवा हृदयरोग असलेल्या लोकांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच निश्चितपणे पायऱ्या चढाव्यात आणि उतरावेत.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10656261/

