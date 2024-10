ETV Bharat / health-and-lifestyle

हृदयविकाराच्या घटनांमध्ये वाढ; निरोगी हृदयासाठी 'हे' व्यायाम फायदेशीर

By ETV Bharat Health Team

How To Care Your Heart: हृदय विकाराची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. दररोज मृत्युचे नवे आकडे समोर येतात. खेळताना, गातांना, धावताना, चालताना किंवा व्यायाम करताना अचानक हृदय बंद पडतो आणि मृत्यू होतो. अनेकांनी तर झोपेतच जीव गमावला आहे. गेल्या काही वर्षात हृदयाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळं प्रत्येकाला आपल्या हृदयाची काळजी घेणं गरजेचं आहे. निरोगी हृदयासाठी नियमित योगासनं आणि व्यायामासोबतच निरोगी खाण्याची सवयी खूप महत्त्वाची आहे. नुकत्याच केलेल्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं की, दिवसातून किमान 30 मिनिटं योगा आणि व्यायाम केल्यानं हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

हेल्थ केअर पॉलीक्लिनिक, ठाणेचे जनरल फिजिशियन डॉ. रवी सिंग यांनी सांगितलं की, हृदय हे आपल्या शरीराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, त्यामुळं शरीरात रक्ताभिसरण होते. तसंच संपूर्ण शरीराला ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वं पोहोचवण्याचं काम हृदय करतो. तुमचं हृदय निरोगी ठेवणं महत्त्वाचं आहे. नियमित योगासन आणि व्यायाम केल्यास हृदय मजबूत आणि निरोगी राहतं. तसंच रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास व्यायाम करणं गरजेचं आहे. कारण या दोन्ही समस्या प्रामुख्यानं हृदयविकाराला कारणीभूत ठरतात.