सावधान! जेवताना वरून मीठ घेणे ठरू शकते धोकादायक; संशोधनानुसार, अतिरिक्त मीठामुळे मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ - HOW MUCH SALT INTAKE PER DAY

जेवताना वरून मीठ घेणे ठरू शकते धोकादायक ( Freepik )

By ETV Bharat Health Team Published : Feb 26, 2025, 5:14 PM IST | Updated : Feb 26, 2025, 5:22 PM IST

How Much Salt Intake Per Day: अनेकांना भाज्यांमध्ये किंवा इतर पदार्थामध्ये पुरेशा प्रमाणात मीठ असलं तरी वरून मीठ खाण्याची सवय असते. यामुळे ते निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त मीठाचं सेवन करतात. परिणामी उच्च रक्तदाबाव्यतिरिक्त, स्ट्रोक, मूत्रपिंडाचे आजार, हृदयरोग तसंच अनेक गंभीर वैद्यकीय समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. डिमेंशिया ही देखील अशीच एक समस्या आहे. डिमेंशियामुळे मेंदूतील चेतापेशींना गंभीर नुकसान होते. डिमेंशियाने ग्रस्त असलेल्या लोकांमध्ये विचार करण्याची, लक्षात ठेवण्याची आणि तर्क करण्याची क्षमता कमी होते. ही समस्या जपानमध्ये अगदी सामान्य आहे. कधीकधी, डिमेंशियाने ग्रस्त असलेले लोक वेडे देखील होऊ शकतात. https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/26-02-2025/23625152_salt.jpg (Freepik) जागतिक आरोग्य संगटनेच्या अहवालानुसार दररोज 2 ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठाचं सेवन करू नये. जर तुम्हाला जास्त मीठ खाण्याची सवय असेल तर तुम्ही पोटॅशियम असलेले कमी सोडियमयुक्त मीठाचं सेवन करावं. अतिरिक्त मीठ खाल्ल्यानं 1.9 दशलक्ष लोकांचा मृत्यू: दरवर्षी जगभरात 80 लाख मृत्यू हे निकृष्ट आहारामुळे होतात आणि यापैकी 1.9 दशलक्ष मृत्यू हे अतिरिक्त मीठाच्या (सोडियम) सेवनामुळे होतात. सोडियमचे सेवन कमी केल्यास रक्तदाब कमी होतो. परिणामी, हृदयरोग आणि दीर्घकालीन मूत्रपिंड रोग यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांचा धोका कमी करता येवू शकतो. अतिप्रमाणात सोडियम सेवन केल्यास गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल कर्करोगासारख्या इतर आजारांचा धोका देखील कमी होतो. सोडियम क्लोराईड असलेल्या मीठाऐवजी पोटॅशियम क्लोराईड असलेले मीठ वापरल्याने रक्तातील सोडियमची पातळी कमी करता येवू शकते. दुसरीकडे, रक्तदाब कमी करणाऱ्या पोटॅशियमचे प्रमाण देखील वाढते.

