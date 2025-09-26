ETV Bharat / health-and-lifestyle
सिगरेट पेक्षा जास्त धोकादायक अगरबत्ती? जाणून घ्या धुराचे धोके
बहुतांश घरात पूजा करताना अगरबत्ती पेटवील जाते. बाजारात विविध प्रकारच्या सुगंधीत अगरबत्ती उपलब्ध आहेत. परंतु अगरबत्तीच्या धुरामुळे आरोग्यविषयक अनेक समस्या उद्भवतात.
side effects of agarbatti: जगभरातील अनेक भागांमध्ये पूजा करताना अगरबत्ती अवश्य पेटवली जाते. यामुळे परिसर आध्यात्मिक देखील होतो. बरेच लोक फक्त दिवे आणि धूप जाळून पूजा करतात. भारतीय पूजा अगरबत्ती शिवाय अपूर्ण आहे. परंतु नॅशनल लायब्रिरी ऑफ मेडिसीनच्या मते, अगरबत्तीच्या धुरामुळे डोळे नाक, कान घसा, त्वचा, श्वसन समस्या, हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधीत, न्यूरोसायकॉलॉजिकल विकार, कर्करोग यासारख्या आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच 30 वर्षाहून अधिक काळ अगरबत्तीच्या दैनंदिन वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात धुराच्या संपर्कात आल्यास 65 वर्षीय महिला गृहिणीला चक्कर येणे, थकवा, तीव्र अशक्तपणास खालच्या पायांना सूज येणे, हातपाय दुखणे आणि काम करताना धाप लागणे अशा समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो असं अभ्यासात सांगण्यात आलं आहे. असं म्हटलं जातं की, सतत श्वास घेतल्याने सिगारेटपेक्षा जास्त गंभीर परिणाम होतात. यामध्ये कोणती रसायने आहेत? ते जाणून घेऊया.
अस्थमा, क्षयरोग, स्लीप एपनिया आणि सीओपीडी या विषयांमध्ये तज्ज्ञ असलेल्या फुफ्फुसतज्ज्ञ डॉ. सोनिया गोयल यांनी आपल्या इस्टाग्रामवर, दररोज अगरबत्तीचा धूर श्वासाने घेण्याच्या हानिकारक परिणामांभोवती चर्चा केली आहे. ३ ऑगस्ट रोजी पोस्ट केलेल्या इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये त्यांनी अगरबत्तीच्या धुराशी संबंधित विविध धोक्यांबद्दल माहिती दिली.
धुराच्या श्वासामुळे होणाऱ्या समस्या
- जेव्हा तुम्ही धूरामध्ये श्वास घेता तेव्हा तुमचे प्रथम डोळे जळजळ करू लागतात. नाक आणि घसा देखील जळतो.
- अॅलर्जी असलेल्या काही लोकांना श्वासोच्छवासाच्या समस्या आणि सायनसच्या समस्या वाढतात.
- श्वासोच्छवासाच्या समस्या उद्भवतात.
- काही लोकांना भयानक खोकला येतो.
- अगरबत्तींमधील रसायने: अगरबत्ती पीएम २.५ कण, कार्बन मोनोऑक्साइड आणि हानिकारक वायू उत्सर्जित करतात. हे कण घरातील हवेला प्रदूषित करतात. या कणांमध्ये जास्त प्रमाणात श्वास घेतल्याने आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. अगरबत्ती चालू असताना श्वास घेतल्याने प्रदूषणामध्ये श्वास घेण्याइतकाच परिणाम होतो. असं म्हटलं जातं की अगरबत्तीच्या धुरामुळे निष्क्रिय धूम्रपानासारखाच परिणाम होतो.
- कोणावर परिणाम होईल? असं म्हटलं जाते की, अगरबत्तींमधून निघणाऱ्या धुराचा लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत अनेकांवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्या जाळल्याने श्वास घेण्यास त्रास, खोकला आणि ऍलर्जीसारख्या समस्या उद्भवू शकतात . म्हणून, घरी असताना जास्त अगरबत्ती न लावणे चांगले.
- उदबत्तीच्या धुराच्या समस्या: दररोज बंद खोलीत अगरबत्ती जाळल्याने आणि त्यांचा सुगंधीत श्वास घेतल्याने ब्राँकायटिस, दमा आणि सीओपीडी सारखे आजार होऊ शकतात. जर त्याचा परिणाम जास्त झाला तर फुफ्फुसाचा कर्करोग देखील होऊ शकतो. यातील रसायने नकळत आपल्यावर खूप परिणाम करू शकतात. कर्करोग किंवा इतर आजार होऊ नयेत म्हणून आपण धूम्रपान आणि तंबाखूपासून दूर राहतो. परंतु, लक्षात ठेवा की अशा समस्या अगरबत्तींद्वारे आपल्यावर हल्ला करू शकतात.
- कोणती खबरदारी घ्यावी? जर तुम्हाला पूजा करताना अगरबत्ती किंवा धूप जाळायचा असेल तर तो अधूनमधूनच लावा. त्याचप्रमाणे, खिडक्या उघड्या असल्याची खात्री करा. घरातील धूर बाहेर जाऊ देण्यासाठी पंखा चालू करा. जर तुम्हाला चांगला सुगंध आणि आध्यात्मिक अनुभव हवा असेल तर तेल विसारक आणि रसायनमुक्त अगरबत्ती वापरणे चांगले. तसंच नैसर्गिक धूप जाळणं चांगलं.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)