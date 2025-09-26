ETV Bharat / health-and-lifestyle

भारतातील ‘या’ भागात दुर्गा देवीला मासे आणि मटण अर्पण केले जाते; जाणून घ्या कारण

पुजारी शुभ बंदोपाध्याय यांच्या मते, या भागात दुर्गा देवीला कन्या मानले जाते आणि म्हणूनच हा नैवेद्य दाखवला जातो.

SHARDIYA NAVRATRI 2025 IS MEAT OFFERED TO DURGA IS FISH OFFERED TO DURGA MAA NAVRATRI 2025
भारतातील ‘या’ भागात दुर्गा देवीला मासे आणि मटण अर्पण केले जाते; जाणून घ्या कारण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 26, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

shardiya navratri 2025: दरवर्षी नवरात्रोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. भारतीय हिंदू परंपरेतील हा एक प्रमुख सण आहे. यावर्षीही लोक मोठ्या उत्साहाने नवरात्र सर्वत्र साजरी करत आहेत. भाविक विविध प्रकारे दुर्गा देवीला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नवरात्राच्या नऊ दिवसांत मोठ्या भक्तीने आणि श्रद्धेने तिची पूजा करतात.

नवरात्रीया नऊ दिवसांत बहुतेक हिंदू घरांमध्ये कांदा, लसूण आणि मांसाहारी पदार्थ जसे की मांस आणि मासे खाल्ले जात नाही. नवरात्रीच्या नऊ दिवसात ब्रम्हचार्य पालन केले जाते. मात्र, देशात अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे नवरात्रीत मासे आणि मटण खाल्ले जाते. ते देवीला देखील अर्पण केले जाते. हो! तुम्ही हे बरोबर ऐकले आहे! बंगाली संस्कृतीत नवरात्रीत मासे आणि मटण देखील नैवेद्य म्हणून अर्पण केले जाते.

SHARDIYA NAVRATRI 2025 IS MEAT OFFERED TO DURGA IS FISH OFFERED TO DURGA MAA NAVRATRI 2025
भारतातील ‘या’ भागात दुर्गा देवीला मासे आणि मटण अर्पण केले जाते; जाणून घ्या कारण (Canva)
  • या ठिकाणी मासे आणि मटण का दिले जाते? खरं तर, बंगाली संस्कृतीत मासे आणि मटणाचे विशेष स्थान आहे. जेव्हा बंगाली कुटुंब एखादा शुभ प्रसंग साजरा करतात तेव्हा मासे आणि मटणाचे पदार्थ त्यांच्या जेवणाचा विशेष भाग असतो. लग्न आणि इतर सणांसाठी ते शुभ मानले जाते. पुजारी शुभा बंद्योपाध्याय यांच्या मते, बंगाली संस्कृतीत दुर्गा देवीला कन्या मानले जाते आणि पारंपारिकपणे अशी परंपरा आहे की, जेव्हा -जेव्हा मुलगी तिच्या वडिलांच्या घरी येते तेव्हा तिला स्वादिष्ट मासे आणि मटणाचे पदार्थ दिले जातात. शिवाय, पुजारी शुभा बंद्योपाध्याय म्हणतात की देवी दुर्गासोबत इतर योगिनींचीही पूजा केली जाते, म्हणूनच हा नैवेद्य दिला जातो.
SHARDIYA NAVRATRI 2025 IS MEAT OFFERED TO DURGA IS FISH OFFERED TO DURGA MAA NAVRATRI 2025
भारतातील ‘या’ भागात दुर्गा देवीला मासे आणि मटण अर्पण केले जाते; जाणून घ्या कारण (ETV Bharat)
  • कांदा आणि लसूण नाही: पुजारी शुभा बंद्योपाध्याय म्हणतात की, नवरात्रीच्या वेळी, सात्विक अन्न (कांदा आणि लसूण नसलेले अन्न) सामान्यतः खाल्ले जाते आणि प्रसादासाठी तयार केलेले मटण आणि मासे देखील कांदा आणि लसूण न वापरता तयार केले जातात. बंगालमधील काही शक्ती मंदिरांमध्ये, विशेषतः कालीपूजेच्या वेळी, प्रसाद म्हणून मांस आणि मासे अर्पण करण्याची एक विशेष परंपरा आहे. हे पदार्थ विशेषतः कांदा आणि लसूण न वापरता तयार केले जातात. याला 'निरामिश मंगशो' (काढून टाकलेले मटण) म्हणतात. अशाप्रकारे, दुर्गापूजेदरम्यान मासे आणि मटण शिजवणे ही केवळ चवीसाठी नाही तर बंगाली संस्कृतीत एक खोलवर रुजलेली परंपरा आहे.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

SHARDIYA NAVRATRI 2025IS MEAT OFFERED TO DURGAIS FISH OFFERED TO DURGA MAANAVRATRI 2025SHARDIYA NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.