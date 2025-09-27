ETV Bharat / health-and-lifestyle
नवरात्रीच्या उपवासात चहा किंवा कॉफी पिणे किती सुरक्षित?
नवरात्रीचे उपवास करणाऱ्यांच्या मनात नेहमीच हा प्रश्न पडतो. तो म्हणजे उपवासादरम्यान चहा किंवा कॉफी प्यावा की नाही? वाचा सविस्तर..,
Published : September 27, 2025 at 2:36 PM IST
shardiya navratri 2025: देशभरात नवरात्रीचा उत्सव भक्तीभावाने साजरा केला जात आहे. या नऊ दिवसांत भाविक देवीची पूजा करतात आणि उपवास करतात. उपवास हा केवळ एक धार्मिक विधी नाही तर त्याचा मुख्य उद्देश शरीर शुद्ध करणे आणि मनाला शांती देणे आहे. मात्र, उपवास करताना काय खावं, प्यावं आणि काय टाळावं याबद्दल अनेक प्रश्न उद्भवतात. बरेच लोक विशेषतः चहा आणि कॉफीबद्दल गोंधळलेले असतात, त्यांना वाटते की उपवास करताना ते पिणे योग्य आहे का किंवा नाही. नवरात्रीच्या उपवासात चहा किंवा कॉफी पिणं सुरक्षित आहे का? या लेखात, उपवास सोडण्याच्या काही टिप्स आणि ते पिण्याची योग्य पद्धत जाणून घेऊया...
चहा आणि कॉफी पिणे योग्य आहे का?
नवरात्रीच्या उपवासात खाण्यापिण्याबाबत वेगवेगळ्या समजुती आहेत. काही लोक उपवासात फक्त फळं, दूध आणि हलके जेवण खातात. तर काहीजण चहा किंवा कॉफी देखील पितात. धार्मिकदृष्ट्या, उपवासात दूध आणि हलके गोड पदार्थ पिणे चांगलं मानलं जाते. दुधाचा चहा किंवा कॉफी पिल्याने उपवास मोडत नाही. मात्र, उपवासात चहा किंवा कॉफी पिणे योग्य आहे की नाही हे कुटुंब किंवा परंपरांवर अवलंबून असते. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, उपवासात जास्त चहा किंवा कॉफी पिणे चांगले नाही. कारण उपवासात पोट बहुतेक रिकामे राहते. तज्ञांनी इशारा दिला आहे की या काळात कॅफिनयुक्त पेये सेवन केल्याने गॅस, छातीत जळजळ आणि आम्लता यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
कॉफीमध्ये खूप आम्ल असते, म्हणून ती रिकाम्या पोटी पिल्याने या समस्या वाढू शकतात. त्याचप्रमाणे, जास्त साखर आणि दूध असलेल्या चहामुळे पचनक्रियेसंबंधित आजार होऊ शकतात. म्हणून चहा किंवा कॉफी पिणाऱ्यांनी स्वतःला एका कप पुरते मर्यादित ठेवणे आणि कमी साखरेचा चहा किंवा कॉफी सेवन करणं गरजेचं आहे. उपवासाच्या काळातही चहा आणि कॉफी ऊर्जा मिळविण्याचा सोपा मार्ग मानला जात असला तरी, आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध आहेत. उपवासाच्या काळात नारळ पाणी, लिंबाचा रस, दूध किंवा फळांचा रस खूप उपयुक्त आहेत. ते शरीराला हायड्रेट करतात आणि त्वरित ऊर्जा प्रदान करतात. तज्ञ असेही म्हणतात की ते आम्लता आणि पोटफुगीसारख्या समस्या टाळतात.
नवरात्रीच्या उपवासात काय करावे?
- नवरात्रीचे उपवास करणाऱ्यांनी खोटे बोलू नये आणि नेहमी खरे बोलावं, मन शांत ठेवावे आणि आपल्या इष्टदेवावर लक्ष केंद्रित करावे.
- नवरात्रीच्या उपवासात ब्रह्मचर्य पाळले पाहिजे. या काळात क्षमा, दया, उदारता आणि उत्साह जोपासला पाहिजे आणि आसुरी भावना टाळल्या पाहिजेत.
- जर सातव्या, आठव्या किंवा नवव्या दिवशी उपवास सोडायचा असेल तर नऊ कुमारी मुलींना आमंत्रित करून त्यांना जेवू घालावे. देवीच्या नावाने हवन (अग्निबलि) आणि पूजा करावी.
- दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी देवीची पूजा विधीनुसार करावी, दिवा लावावा आणि त्यानंतरच अन्न सेवन करावे.
- नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत, देवीच्या नऊ रूपांची पूजा आणि आरती केली जाते. शास्त्रांनुसार, नवरात्रीत विविध प्रकारचे व्रत पाळले जातात. बरेच लोक दिवसातून एकदाच जेवतात, काही फक्त फळे खातात, काही पाणी पितात आणि काही तुळशीच्या पानांमध्ये मिसळलेले गंगाजल पितात. जे दिवसातून फक्त एकदाच जेवतात त्यांनी सैंधव मीठ वापरावे.
- नवरात्रीमध्ये दुर्गा सप्तशतीचे पठण करावे. दररोज एक अध्याय पठण करता येईल. याव्यतिरिक्त, दररोजच्या पूजेदरम्यान देवी दुर्गाला तिचे आवडते अन्न अर्पण करावे.