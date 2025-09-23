ETV Bharat / health-and-lifestyle
या ५ लोकांसाठी साबुदाणा ठरू शकते विष! उपवासाच्या वेळी खाण्याची चूक करू नका
साबुदाणा केवळ चविष्टच नाही तर आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर आहे. असं असूनही, काही लोकांसाठी ते हानिकारक ठरू शकते. काही आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या लोकांनी साबुदाणा खाणं टाळावं.
Published : September 23, 2025 at 5:55 PM IST
shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रीचा उत्सव सुरू झाला आहे. या नऊ दिवसांत बरेच लोक फक्त फळांवर आधारित पदार्थ खातात. तर काही लोक साबुदाणा खाणं पसंत करतात. खिचडी, वडे, खीर ते फॅन्सी स्नॅक्सपर्यंत अनेक पदार्थ साबुदाणापासून बनवले जातात. साबुदाणा केवळ चविष्टच नाही तर आरोग्यदायी देखील आहे. त्यात प्रथिने, मॅग्नेशियम, लोह, कार्बोहायड्रेट्स, फायबर आणि झिंक असे अनेक पोषक घटक असतात. असं असूनही, साबुदाणा काही लोकांसाठी हानिकारक ठरू शकतो. काही आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या लोकांनी साबुदाणा खाणे टाळावे. अन्यथा, त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
- पचनाच्या समस्या: जर तुम्हाला पचनासंबंधित समस्या असतील तर साबुदाण्यामुळे ही समस्या वाढू शकते. कारण साबुदाण्यात झिंकचे प्रमाण थोडे जास्त असते. ज्यामुळे पोटफुगी, बद्धकोष्ठता, मळमळ, पोटदुखी आणि उलट्या यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तसंच त्यात फायबरचे प्रमाणही जास्त असते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता होऊ शकते.
- मधुमेहाच्या समस्या: मधुमेह असलेल्या लोकांनी साबुदाणा खाणं टाळावं. तसंच साबुदाण्यात कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण जलद वाढू शकते. विशेषतः जर रक्तदाब देखील जास्त असेल तर साबुदाणा खाणं टाळा.
- कमी रक्तदाब: जर तुमचा रक्तदाब सतत कमी राहत असेल तर तुम्ही साबुदाणा खाणं टाळावं. कारण साबुदाण्यामध्ये थोडे जास्त प्रमाणात पोटॅशियम असते, जे रक्तदाब आणखी कमी करते. जर तुमचा रक्तदाब आधीच कमी असेल तर यामुळे समस्या वाढू शकते. जर तुम्ही रक्तदाब नियंत्रित करणारी औषधे घेत असाल तर साबुदाणा खाण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
- लठ्ठपणाच्या समस्या: जर तुम्ही लठ्ठ असाल आणि वजन कमी करणारा डाएट फॉलो करत असाल तर साबुदाणा खाणं टाळा. साबुदाण्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स भरपूर असतात आणि त्यात कॅलरीज देखील जास्त असतात. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही उपवास करताना साबुदाणा खाल्ला तर तुमचे वजन आणखी वाढू शकते.
- जर तुम्हाला किडनीच्या समस्या असतील तर: किडनीच्या समस्या असलेल्यांनीही साबुदाणा खाणं टाळावं. विशेषतः जर तुम्हाला किडनी स्टोन असेल तर साबुदाणा अजिबात खाऊ नये. साबुदाण्यामध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे किडनी स्टोन आणि इतर समस्या उद्भवू शकतात.
साबुदाण्याऐवजी काय खावे? उपवासाच्या ताटातून साबुदाणा वगळण्याचा अर्थ असा नाही की तुमच्याकडे दुसरे पर्याय नाहीत. असे अनेक पदार्थ आहेत जे तुम्हाला उपवासाच्या काळात भरपूर ऊर्जा आणि पोषण देऊ शकतात. पोषणतज्ञांच्या मते, साबुदाण्याऐवजी तुम्ही तीन गोष्टी खाऊ शकता. ते म्हणजे भगर, बकव्हीट दलिया आणि राजगिरा पराठा.
काय फायदे आहेत?
- भगर - भगर हे एक पौष्टीक अन्न आहे. तसंच हे पचायला सोपं देखील आहे. यात सोडियम, कॅल्शियम, लोह, फायबर, व्हिटॅमिन सी, प्रथिने मुबलक प्रमाणात आढळतात. अपचन, मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी हा चांगला पर्याय आहे. यातील फायबर अपचन, बद्धकोष्ठता आणि गॅसची समस्या दूर करण्यास मदत करते. वजन कमी करणाऱ्यांसाठी देखील भगर फायदेशीर आहे. याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्यामुळे मधुमेहींसाठी हे उत्तम आहे.
- कुट्टू दलिया - यात भरपूर फायबर असते. यामुळे याच्या सेवनाने तुम्हाला बराच काळ पोटभल्यासारखं वाटेल. तसंच हे वजन नियंत्रित करण्यास देखील मदत करते.
- राजगिरा पराठा - हे प्रथिने समृद्ध आणि नैसर्गिकरित्या ग्लूटेन-मुक्त आहे. राजगिरा प्रथिने, फायबर, कॅल्शियम आणि लोहाने समृद्ध आहे, जे शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरते. राजगिरामध्ये कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स आहे, ज्यामुळे ते रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते. मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी हा एक सुरक्षित आणि पौष्टिक पर्याय आहे. राजगिरामध्ये भरपूर फायबर असते. यामुळे याच्या सेवनाने जास्त काळ पोट भरलेलं असते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)