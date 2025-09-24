ETV Bharat / health-and-lifestyle
नवरात्रीत उपवासादरम्यान तळलेले पदार्थ टाळा; ट्राय करा ठेचा मखाना करी रेसिपी
नवरात्रीचे नऊ दिवस उपवास करणाऱ्यांसाठी आज आम्ही एक साधी आणि कमी वेळात तयार होणारी रेसिपी घेऊन आलोय. उपवासदरम्यान ठेचा मखाना रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा.
September 24, 2025
Navratri special thecha makhana curry: जर तुम्ही नवरात्रीत नऊ दिवस उपवास करत असाल तर तूप-तळलेले पदार्थ खाऊ घालून तुमचे शरीर खराब करू नका. जड तळलेले पदार्थ पचनक्रियेची समस्या निर्माण करतात तसंच यामुळे लठ्ठपणा देखील वाढते. म्हणून, जर तुम्ही तुमचे शरीर आणि मन डिटॉक्स करण्यासाठी संपूर्ण नऊ दिवस उपवास करत असाल, तर हलके आणि सहज पचणारे पदार्थ खाणं गरजेच आहे. आज आम्ही तुमच्या करिता एकदम चविष्ट ठेचा मखाना करीची रेसिपी घेऊन आलोय. ही रेसिपी बनवायला सोपी आहे आणि तुमच्या आतड्यांच्या आरोग्यासाठी चांगली आहे. त्याची चव देखील अतुलनीय आहे. म्हणून, जर तुम्ही नवरात्रीच्या नऊ दिवस उपवास करत असाल, तर जास्त प्रयत्न न करता ही जलद डिश एकदा तरी ट्राय करून अवश्य बघा.
ठेचा मखाना करी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य
- मखाना
- एक चमचा तूप
- जिरे
- दोन हिरव्या मिरच्या
- अर्धा कप शेंगदाणे
- कोथिंबीर
- दही
- चवीनुसार रॉक मीठ
ठेचा मखाना करी रेसिपी
- ठेचा मखाना करी बनवणे खूप सोपे आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे तुम्ही नुसती करी देखील खावू शकता. तसंच बकव्हीट किंवा वॉटर चेस्टनट चपातीसोबत देखील खाऊ शकता. दोन्ही प्रकारे ते खूप छान लागते.
- सर्वप्रथम एक पॅन घ्या. त्यात मखाना घाला आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
- आता, ठेचा बनवण्यासाठी, पॅनमध्ये एक चमचा तूप घाला.
- जिरे आणि हिरव्या मिरच्या घाला. अर्धा कप शेंगदाणे घाला आणि ते भाजून घ्या. शेंगदाणे व्यवस्थित भाजले की त्यात कोथिंबीर घाला.
- हे सर्व साहित्य चांगले भाजले की, गॅस बंद करा आणि एका प्लेटमध्ये काढा.
- आता मिक्सर जारमध्ये वरील मिश्रण घाला आणि बारीक वाटून घ्या.
- आता एका पॅनमध्ये भाजलेले मखाना घ्या आणि त्यात तयार केलेला ठेचा घाला.
- गॅस बंद करा आणि त्यात चांगली फेटलेली दही घाला.
- आता त्यात सैंधव मीठ घाला आणि चविष्ट आणि मसालेदार ठेचा मखाना करी तयार आहे.
नाश्त्यात मखाणा खाण्याचे फायदे
- मखाना कॅल्शियमने समृद्ध आहे. याच्या नियमित सेवनानं हाडे मजबूत होतात. हे कमी कॅलरीयुक्त अन्न असल्याने वजन कमी करणाऱ्यांसाठी एक उत्तम पदार्थ आहे.
- दररोज एक वाटी मखाना खाल्ल्याने शरीरातील कॅल्शियमची कमतरता पूर्ण होते आणि हाडे मजबूत होतात.
- मखान्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे वृद्धत्वाचे परिणाम कमी करतात. यामुळे जास्त काळ तरुण राहण्यास मदत होते.
- भूक नियंत्रित करण्यापासून ते पचन सुधारण्यापर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये मखाना मदत करतो. नाश्त्यात कमी कॅलरी असलेले मखाना खाल्ल्याने वजन कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
- मखाना खाल्ल्याने हाडे मजबूत होतात आणि सांधेदुखी देखील कमी होते. वय वाढत असताना, हाडांची ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी दररोज मखाना खान गरजेचं आहे.
- मखाना मूत्रपिंड मजबूत करण्यासाठी आणि रक्तप्रवाह सुधारण्यासाठी चांगला आहे. यामुळे हृदयरोगाचा धोका देखील कमी होऊ शकतो.
- मखाना स्नायूंना बळकट करण्यास आणि कडकपणा कमी करण्यास मदत करतो. चांगली झोप घेण्यासाठी आणि ताण कमी करण्यासाठी तुम्ही मखाना खाऊ शकता.
- मखाना मधुमेहात रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. मखाना खीर हा एक निरोगी नाश्ता पर्याय आहे जो त्वरित ऊर्जा प्रदान करतो.
