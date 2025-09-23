ETV Bharat / health-and-lifestyle

नवरात्रीचे उपवास करता ‘या’ टिप्स फॉलो केल्यास होणार नाही अ‍ॅसिडिटी

नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत आपल्यापैकी अनेक जण उपवास ठेवतात. परंतु उपवासामध्ये अनेक जणांना अ‍ॅसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो. हे टाळण्यासाठी तुम्ही खाली दिलेल्या टिप्स फॉलो करा.

SHARDIYA NAVRATRI 2025 MISTAKES THESE AVOID DURING FASTING SHARDIYA NAVRATRI
नवरात्रीचे उपवास करता ‘या’ टिप्स फॉलो केल्यास होणार नाही अ‍ॅसिडिटी (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 23, 2025 at 1:47 PM IST

shardiya navratri 2025: हिंदू धर्मात नवरात्रोत्सवाला फार महत्व आहे. नवरात्रीचे नऊ दिवस देवीचे भक्त मोठ्या श्रद्धेने देवीची पूजा आणि उपवास करण्यात तल्लीन असतात. या काळात भाविक दुर्गादेवीला प्रसन्न करण्यासाठी विधीपूर्वक पूजा करतात. परंतु देवीचे उपवास करताना ते भक्तीने आणि काळजीपूर्वक करावे लागतात. उपवासादरम्यान अन्नाच्या बाबतीत खूप काळजी घेतली पाहिजे. अन्यथा गॅस आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या उद्भवू शकते. चला तर जाणून घेऊया कोणत्याही आरोग्य समस्यांशिवाय आनंदने उपवास कसा करावा.

SHARDIYA NAVRATRI 2025 MISTAKES THESE AVOID DURING FASTING SHARDIYA NAVRATRI
कॉफी (Getty Images)
  • उपाशी पोटी हे खाणं टाळा: उपवास करताना रिकाम्या पोटी चहा आणि कॉफी पिणं टाळा. कारण चहा आणि कॉफीमधील कॅफिन पोटातील आम्लता वाढवते. यामुळे आम्लता तर वाढतेच शिवाय छातीत जळजळ देखील होऊ शकते. चहा आणि कॉफी याऐवजी तुम्ही लिंबाचा रस, ताक आणि नारळ पाणी पिऊ शकता.
SHARDIYA NAVRATRI 2025 MISTAKES THESE AVOID DURING FASTING SHARDIYA NAVRATRI
पाणी (Getty Images)
  • जास्त पाणी प्या: उपवासाच्या दिवसांमध्ये अनेक लोक कमी पाणी पितात. यामुळे केवळ डिहायड्रेशन होत नाही तर बद्धकोष्ठता आणि आम्लता देखील वाढते. म्हणून, भरपूर पाणी प्या. यासोबतच, काकडी, टरबूज आणि मुळा यांसारखी जास्त पाण्याचे प्रमाण असलेली फळे देखील घेऊ शकता. तसंच हर्बल टी देखील घेऊ शकता. यामुळे शरीर हायड्रेट राहते. परिणामी आम्लतेची समस्या उद्भवत नाही.
SHARDIYA NAVRATRI 2025 MISTAKES THESE AVOID DURING FASTING SHARDIYA NAVRATRI
फळ (Getty Images)
  • लिंबूवर्गीय फळे: उपवासाच्या काळात बरेच लोक फळं खातात परंतु काही लोक फळं खाण टाळतात. अशा लोकांनी सामान्य फळे खावीत. तसचं उपवासात लिंबूवर्गीय फळे कमी खावीत. कारण यामुळे आम्लता वाढते. शक्य तितके लिंबूवर्गीय फळे टाळा आणि त्याऐवजी केळी, पेरू, अंजीर, पपई आणि सफरचंद खा. त्यातील कार्बोहायड्रेट्समुळे भरपूर ऊर्जा मिळते.
SHARDIYA NAVRATRI 2025 MISTAKES THESE AVOID DURING FASTING SHARDIYA NAVRATRI
बदाम (Getty Images)
  • बराच वेळ रिकाम्या पोटी राहणं टाळा: काही लोक उपवास करताना संध्याकाळपर्यंत काहीही खात नाहीत. त्यामुळे आम्लता वाढते आणि गॅसची समस्या उद्भवते. म्हणून बराच काळ उपाशी पोटी राहण्यापेक्षा भिजवलेले बदाम, अक्रोड, केळी खा यामुळे तुम्हाला दिवसभर सक्रिय राहण्यास मदत होते. त्याशिवाय, तुम्ही ओट्स, चिया पुडिंग इत्यादी देखील खाऊ शकता.
  • तळलेले पदार्थ टाळा: उपवासाच्या काळात चिप्स नायलॉन तसंच इतर तळलेले पदार्थ खावू नका. यामुळे पोटात आम्लता निर्माण होते. कारण ते तेलात तळलेले असतात. तसंच तेलकट पदार्थ पचनास कठीण असतात. यामुळे गॅस आणि आम्लता निर्माण होते. या पदार्थांऐवजी उकडलेले, भाजलेले, कमी चरबीयुक्त पदार्थ, खिचडी आणि दही या पदार्थांचा आहारात समावेश करा. तुम्ही फळे देखील खाऊ शकता. यामुळे कोणतीही समस्या उद्भवत नाही.

  • सकाळी भिजवलेले काजू खाऊ शकता. केळी खा, कोमट पाणी प्या.
  • दिवसभर फळे, दही आणि ताक खात रहा
  • संध्याकाळी मखाना किंवा भाजलेले शेंगदाणे असा पचनास हलका नाश्ता घ्या.
  • उपवास सोडताना अन्न हळूहळू चावून खा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसीठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

