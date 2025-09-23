ETV Bharat / health-and-lifestyle

नवरात्रीचे उपवास करणाऱ्यांनी 9 दिवस कटाक्षाणे पाळाव्यात 'या' गोष्टी

उपवासाचे फायदे मिळवण्यासाठी काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा उपावस अपूर्ण राहू शकतात.

Navratri 2025 fasting rules: हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्रीला विशेष महत्त्व आहे. दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील नवरात्रोत्सव सर्वत्र हर्षोल्लाशात साजरा करण्यात येत आहे. या नऊ दिवसांत, देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. भावीक देवीला प्रसन्न आणि घरात सुख समृद्धी नांदावी म्हणून नऊ दिवस कठोर उपवास देखील करतात. तर काही जण नवरात्रीचा पहिला, पंचमी, अष्टमी आणि नवमीच्या दिवशी उपवास करतात. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय? उपवासाचे पूर्ण फायदे मिळविण्यासाठी, काही नियमांचे पालन करणे महत्वाचे आहे. चला तर जाणून घेऊया नवरात्रीच्या उपवासादरम्यान काय करावं आणि काय करू नये.

नवरात्रीच्या उपवासात काय करू नये?

  1. नवरात्रीच्या उपवासात, राग आणि नकारात्मक विचार करणे टाळावेत. दुसऱ्यांबद्दल वाईट बोलू नये. तसंच नेहमी सत्य बोलावं आणि मानावर नियंत्रण ठेवून आपल्या इष्टदेवतेचे ध्यान करावे.
  2. नवरात्रीत उपवास करणाऱ्यांनी पलंगावर झोपू नये किंवा मऊ गादी वापरू नये.
  3. साधारणपणे, भक्त दिवसातून फक्त एकदाच जेवण करून नवरात्रीचा उपवास करतात. जर तुम्हीही असेच करत असाल तर त्या दरम्यान फळे खाणे टाळावे. हा नियम शारीरिक समस्या असलेल्यांना लागू होत नाही.
  4. नवरात्रीच्या काळात जर तुम्हाला काही महत्त्वाच्या कामासाठी प्रवास करावा लागला तर उपवास करू नका कारण या काळात उपवासाचे नियम पाळणे कठीण होऊ शकते.
  5. ज्या लोकांना शरीराशी संबंधित गंभीर समस्या आहेत आणि त्यांना असे वाटते की त्यांचा उपवास मध्येच मोडेल, त्यांनी नवरात्रीचे उपवास करू नये.
  6. नवरात्रीच्या उपवासात घरी तामसिक पदार्थ बनवू नका. कुटुंबातील सदस्यांनीही हा नियम पाळला पाहिजे.
  7. उपवास करणाऱ्यांनी त्यांच्या जेवणात नियमित मीठ वापरू नये. यामुळे उपवास मोडतो. सैंधव मीठ फक्त उपवासाच्या वेळीच वापरले जाते.

नवरात्रीच्या उपवासात काय करावे?

  1. नवरात्रीचे व्रत करणाऱ्यांनी नेहमी खरे बोलावे, मन शांत ठेवावे आणि त्यांच्या आवडत्या देवतेचे ध्यान करावे.
  2. नवरात्रीच्या उपवासात ब्रह्मचर्य पाळले पाहिजे. या काळात क्षमा, दया, उदारता आणि उत्साह जोपासला पाहिजे आणि असुरी भावना टाळल्या पाहिजेत.
  3. जर सातव्या, आठव्या किंवा नवव्या दिवशी उपवास सोडायचा असेल तर नऊ कुमारी मुलींना आमंत्रित करून त्यांना जेवू घालावे. देवीच्या नावाने हवन (अग्निबलि) आणि पूजा (पूजा) करावी.
  4. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी देवीची पूजा विधीनुसार करावी, दिवा लावावा आणि त्यानंतरच अन्न सेवन करावे.
  5. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत, देवीच्या नऊ रूपांची पूजा आणि आरती केली जाते. शास्त्रांनुसार, नवरात्रीत विविध प्रकारचे व्रत पाळले जातात. बरेच लोक दिवसातून एकदाच जेवतात, काही फक्त फळे खातात, काही पाणी पितात आणि काही तुळशीच्या पानांमध्ये मिसळलेले गंगाजल पितात. दिवसातून फक्त एकदाच जेवतात त्यांनी सैंधव मीठ वापरावे.
  6. नवरात्रीमध्ये दुर्गा सप्तशतीचे पठण करावे. दररोज एक अध्याय पठण करता येईल. याव्यतिरिक्त, दररोजच्या पूजेदरम्यान देवी दुर्गाला तिचे आवडते अन्न अर्पण करावे.

