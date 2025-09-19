ETV Bharat / health-and-lifestyle
शौचालयात मोबाईल फोन वापरल्याने मूळव्याधचा सर्वाधिक धोका
नुकत्याच कण्यात आलेल्या अभ्यासात असं आढळून आलं की सुमारे ३७% स्मार्टफोन वापरकर्ते शौचालयात जाताना प्रत्येक वेळी पाच मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घालवतात.यामुळे मूळव्याधचा धोका वाढत आहे.
SCROLLING REELS IN TOILET: आजच्या आधुनिक जगात, स्मार्टफोन आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. सकाळी उठण्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत मोबाईल आपल्या सोबत असतो. मोबाईल जणू आता जीवा मरण्याचा प्रश्न झालाय. अनेक लोक शौचालयात देखील मोबाईल शिवाय जात नाही. शौचालयात बसून बरेच लोक सोशल मीडियावर रील्स पाहण्यात, गप्पा मारण्यात आणि बातम्या तपासण्यात आपला वेळ घालवतात. तुम्हाला जरी ही सवय चांगली वाटत असली तरी याचे दुष्परिणाम आहेत. ही सवय आतड्यांवरील आरोग्यावर परिणाम करू शकते आणि मूळव्याधाचा धोका वाढवू शकते.
एम्स, हार्वर्ड आणि स्टॅनफोर्ड विद्यापीठांमध्ये प्रशिक्षित गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी अलिकडेच असं निदर्शनास आणून दिलं की, जे प्रौढ शौचालयात स्मार्टफोन वापरतात त्यांना मूळव्याध होण्याची शक्यता 46% जास्त असते. डॉक्टरांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम पेजवर शेअर केले की हा धोका जास्त वेळ बसणे, कंबरेला आधार नसणे आणि लक्ष विचलित झाल्यामुळे शौचालयात जास्त वेळ घालवणे यासारख्या घटकांमुळे होत आहे.
- टॉयलेटमध्ये फोन वापरल्याने मूळव्याध होण्याचा धोका का वाढतो? टॉयलेटमध्ये फोन वापरण्याचा मुख्य धोका म्हणजे तो तुम्हाला जास्त वेळ बसून राहण्यास प्रोत्साहित करतो. गुदाशय आणि गुदद्वाराच्या खालच्या भागात रक्तवाहिन्या जास्त दाबामुळे फुगतात आणि सूजतात तेव्हा मूळव्याध होतो. स्मार्टफोनने लक्ष विचलित होतं. ज्यामुळे बाथरूममध्ये जलद ब्रेक दीर्घ सत्रात बदलतो. आहार, वय, वजन आणि शारीरिक हालचाली यासारख्या घटकांचा विचार केल्यानंतरही, संशोधकांना असं आढळून आलं की, फोनचा वापर मूळव्याधांसाठी एक महत्त्वाचा धोका आहे.
- रक्तवाहिन्यांवर त्याचा कसा परिणाम होतो? अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, सुमारे 37 % स्मार्टफोन वापरकर्ते शौचालयात जाताना पाच मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घालवतात. तर जे लोक शौचालयात फोन नेनं टाळतात त्याना पाच मिनिटे बराच वेळ वाटू शकतो, परंतु जास्त वेळ बसल्याने गुदद्वाराच्या ऊतींवर सतत दबाव येतो. या सततच्या दाबामुळे गुदाशयातील रक्तवाहिन्या हळूहळू कमकुवत होतात, ज्यामुळे सूज येते आणि शेवटी अस्वस्थता येते. कालांतराने मूळव्याधाचा विकास होऊ लागतो. NCBI जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात शौचालयात स्मार्टफोनचा वापर आणि मूळव्याधाचा धोका या शीर्षकाने टॉयलेटमध्ये बराच वेळ घालवणारे लोक त्यांच्या फोनवर काय पाहतात हे उघड झाले आहे. त्यामध्ये, सोशल मीडिया प्रथम स्थानावर येतो. त्यानंतर ईमेल/मजकूर पाठवणे, बातम्या वाचणे आणि गेम खेळणे यांचा क्रमांक लागतो.
- पचन आणि आतड्यांचे नुकसान! पेल्विक फ्लोअरची रचना आणि गुदाशयाचा कोन आतड्यांच्या हालचालींच्या सुरळीत प्रवाहात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. टॉयलेट सीट्सवर बसल्यास पेल्विक फ्लोअरला पाहिजे त्या प्रमाणात आधार मिळत नाही. यामुळे गुदाशयाचा कोन अनियमित होतो. या स्थितीत जास्त वेळ बसल्याने हेमोरायॉइडल टिश्यूवर दबाव येतो, ज्यामुळे जळजळ होण्याचा धोका वाढतो. तज्ञांनी शिफारस केली आहे की शौचालयात जास्त वेळ घालवणाऱ्यांनी पाय स्टूलवर ठेवावे आणि पोटावर दाब देण्यासाठी थोडं पुढं झुकावं. यामुळे आतड्यांची हालचाल सुलभ होते. योग्य आसनामुळे मूळव्याधाचा धोका कमी होतोच, शिवाय एकूण पचनक्रिया सुधारण्यासही मदत होते. तसंच 15 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ शौचालयात राहू नका. एका अभ्यासानुसार 50% ते 66% प्रौढांना त्यांच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी मूळव्याधाचा त्रास होतो. एकट्या अमेरिकेत दरवर्षी सुमारे चार दशलक्ष लोक या कारणामुळे हॉस्पीटलमध्ये जातात.
मूळव्याधचा धोका कमी करण्यासाठी बाथरूममध्ये पाळायच्या गोष्टी
- शौचालयाचा वेळ पाच मिनिटांपर्यंत ठेवा: शौचालयात जाण्याचा वेळ मर्यादित केल्याने गुदद्वारातील रक्तवाहिन्यांवर दीर्घकाळापर्यंतचा दबाव कमी होतो, जो मूळव्याधाच्या विकासात एक प्रमुख घटक आहे.
- "दोन रील्स" मर्यादा पाळा: जर तुम्हाला तुमचा फोन वापरायचा असेल, शौचालय दोनपेक्षा जास्त लहान व्हिडिओ किंवा रील्स पाहू नका. यामुळे लक्ष विचलित होणार नाही आणि तुम्ही देखील जास्त वेळ शौचालयात घालवणार नाही.
- शक्य तितका फोनचा वापर टाळा: शौचालयात स्मार्टफोन पूर्णपणे टाळल्याने चांगल्या सवयी निर्माण होतात आणि जास्त वेळ बसून राहिल्याने मूळव्याध होण्याचा धोका देखील टाळता येतो.
- पोश्चरकडे लक्ष द्या: तुमचे पाय स्टूलवर ठेवा आणि गुदाशय सरळ करण्यासाठी आणि आतड्यांची हालचाल सुलभ करण्यासाठी थोडे पुढे झुका.
