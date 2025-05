ETV Bharat / health-and-lifestyle

आज छत्रपती संभाजी महाराज जयंती! जाणून घ्या व्यक्तीमत्वाला आकार देणारे त्यांचे काही प्रसंग - SAMBHAJI MAHARAJ JAYANTI 2025

छत्रपती संभाजी महाराज जयंती ( Getty Images )

Published : May 14, 2025

sambhaji maharaj jayanti 2025: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज हे भारतीय इतिहासातील सर्वात आदरणीय व्यक्तींपैकी एक आहेत. त्यांनी आपल्या वडिलांचा न्याय, कल्याण आणि देशभक्तीचा वारसा पुढे चालू ठेवत मराठा साम्राज्याचे राज्यकर्ते म्हणून आपल्या कार्याचा ठसा जनमाणसात कोरून ठेवला. संभाजी राजांचा जन्म 14 मे 1656 रोजी छत्रपती शिवाजी आणि त्यांच्या पत्नी सईबाई यांच्या पोटी झाला. ते फक्त दोन वर्षांचे असताना दुर्दैवानं त्यांच्या आईचं निधन झालं. यामुळे त्यांचं संगोपन त्यांच्या आजी जिजाऊंनी केलं. ज्यांनी महाराजांच्या चारित्र्य आणि मूल्यांना आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. संभाजी महाराजांचे बलिदान आजही मनाला व्यथित करणारे आहे. छत्रपती संभाजी महाराज जयंती (Getty Images)

