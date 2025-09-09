ETV Bharat / health-and-lifestyle
हिटमॅन रोहित शर्माचं जबदस्त ट्रान्सफॉरमेशन! जाणून घ्या 20 किलो वजन कमी करण्यामागील त्याचा डाएट प्लॅन
रोहित शर्मानं 20 किलो वजन कमी करुन चाहत्यांना धक्का दिलाय. जाणून घ्या ट्रान्सफॉरमेशनचं रहस्य
Published : September 9, 2025 at 4:04 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 4:15 PM IST
Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा सध्या सोशल मीडियावर तुफान चर्चेत आहे. अलिकडेच त्यांनं त्याच्या फिटनेसवर खूप मेहनत घेतली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार त्याने सुमारे 20 किलो वजन कमी करून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलंय. वजन कमी करून रोहित शर्माने बीसीसीआयची ब्रोंको टेस्ट नावाची फिटनेस टेस्ट देखील उतीर्ण केली आहे. असं म्हटलं जातं की ही टेस्ट उतीर्ण करणं फार अवघड असतं परंतु रोहितनं ही टेस्ट चांगल्या प्रकारे उतीर्ण करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं. हिटमॅन वर्ल्डकपसाठी तयार असल्यानं चाहत्यांमध्ये वेगळाच आनंद आहे.
Rohit Sharma Bro. What a Transformation. 🗿 pic.twitter.com/EpflfzS2DC— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) August 31, 2025
कही दिवसांपूर्वी रोहित शर्माला त्याच्या खराब फिटनेसवबाबत अनेकदा ट्रोल केलं जायचं. विमानतळावरून बाहेर पडताना रोहित शर्माचे पोट लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनले होते. त्याच्या पोटाच्या चरबीमुळे अनेकांनी त्याच्या खेळण्याच्या सामन्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी रोहित तयार आहे काय तो स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवू शकेल का असे प्रश्न अनेकदा उपस्थित करण्यात आले होते. परंतु रोहितने ब्रोंको फिटनेस चाचणी उतीर्ण करून ट्रोलर्सना चोख उत्तर दिलं. रोहित आता क्रिकेट खेळण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे तयार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
Captain Rohit Sharma back in Mumbai after clear fitness test at NCA.🔥 pic.twitter.com/1TxQPiAEUT— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 31, 2025
काय आहे ब्रोंको चाचणी: ब्रोंको चाचणी बीसीसीआयने क्रिकेटपटूंसाठी फिटनेस निकष म्हणून स्वीकारलेली एरोबिक चाचणी आहे. या टेस्टमध्ये खेळाडूंना 20 मीटर धावावं लागतं आणि विश्रांतीशिवाय एकाच सेटमध्ये परतावं लागतं. नतर 40 मीटर धावावं लागंत आणि परतावं लागतं नंतर पुन्हा 60 मीटर मागे धावावं लागतं. या टेस्ट दरम्यान खेळाडूंना सलग 5 सेट पूर्ण करावी लागतात. ज्यासाठी एक निश्चित वेळ निश्चित केली जाते. कमी वेळात ही टेस्ट उतीर्ण करून रोहित शर्मानं चाहत्यांना आश्चर्यकित केलं आहे. यामुळे त्याच्या चाहित्यांमध्ये एक वेगळाच आनंद दिसून येत आहे.
काय आहे रोहित ट्रान्सफॉरमेशनचं रहस्य: रोहित शर्मानं आयपीएल 2025 नंतर बराच काळ ब्रेक घेतला. त्यानं त्याचं संपूर्ण लक्ष फिटनेसवर केंद्रीत केलं. त्यानं त्याचा फिटनेस चार्ट सोशल मीडियावर शेअर केलाय. डाएट चार्टच्या मदतीनं त्यानं तब्बल 1, 2 नाही तर 20 किलो वजन कमी केलाय. डाएट चार्टनुसार रोहित सकाळी 7 वाजता बदाम आणि अंकुरित सॅलेड खात असे आणि नाश्त्यात तो फळ आणि ओट्स खातो. दुपारच्या जेवणात तो भाज्या, डाळ, भात आणि सॅलेड घेतो. सायंकाळच्या नाश्त्यात तो फुट स्मृदी घेतो आणि ड्रायफ्रुट घेतो. तसंच रात्रीच्या जेवणात तो पनीर खातो.
टिप: तुम्हालाही रोहित शर्माचं डाएट प्लॅन फॉलो करायचा असेल तर सर्वात पूर्वी तुम्ही आरोग्यतज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)